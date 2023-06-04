Поколения и тенденции: развитие пехотных ПТРК

Боевое применение ПТРК "Корнет" - самого совершенного изделия 2 поколения. Фото Минобороны РФ
На вооружении любой современной армии должны быть противотанковые ракетные комплексы с управляемыми ракетами, предназначенные для пехоты. Такое оружие позволяет бороться с хорошо защищенными бронеобъектами или сооружениями. По понятным причинам, развитие направления ПТРК является непрерывным процессом и регулярно дает новые результаты. При этом наблюдается ряд важных тенденций разного рода.
Вопрос поколений
Согласно общепринятой классификации, все ПТРК, включая предназначенные для пехоты, можно разделить на три основных поколения. Такая классификация позволяет разделить всю массу созданных комплексов по уровню развития и применяемых технологий. Согласной ей, к первому поколению относятся самые ранние разработки этого класса, дошедшие до производства и эксплуатации, – советский комплекс 9К11 «Малютка», французский SS.10 и т.д.
Ключевой особенностью 1 поколения была крайняя простота конструкции и отсутствие какой-либо автоматизации. Поиск цели, пуск и наведение ракеты выполнялись оператором вручную. При этом возникали объективные ограничения в части дальности пуска и точности попадания.
Разрезной макет американской ракеты TOW. Фото Wikimedia Commons
Уже в шестидесятых-семидесятых годах появились первые комплексы 2 поколения. На этом этапе началось создание и внедрение более совершенных наблюдательных приборов, а также полуавтоматических средств управления. Теперь оператор должен только искать цель и удерживать ее в прицеле, тогда как полетом ракеты управляет автоматика, использующая те или иные принципы.
Именно к 2 поколению относится большая часть современных ПТРК, состоящих на вооружении. В нашей стране это поколение началось с изделий 9К111 «Фагот» и 9К111-1 «Конкурс». Основной современной разработкой в этой области является ПТРК 9К135 «Корнет» и различные его модификации. В качестве примеров зарубежных комплексов можно привести американский BGM-71 TOW или французский MILAN.
В середине девяностых на вооружение поступил первый комплекс следующего 3 поколения – американский FGM-148 Javelin. В дальнейшем аналогичные разработки появились и у других стран. Главной особенностью этих ПТРК является наличие на ракете полноценной головки самонаведения. Благодаря этому реализуется принцип «выстрелил-забыл», дающий известные преимущества.
В рекламных материалах иностранных разработчиков уже упоминаются 4 и 5 поколения ПТРК. При этом общепринятые критерии этих поколений пока не сформировались, что дает определенный простор для фантазии и маркетинга.
Ракеты разных модификаций для комплекса TOW. Фото Минобороны США
Так, израильская компания Rafael относит к 4 поколению некоторые комплексы своего семейства Spike. Часть ракет этой линейки оснащается оптико-электронной ГСН и имеет оптоволоконную связь с наземными средствами ПТРК. За счет этого обеспечивается как самонаведение, в т.ч. с перенацеливанием в полете, так и работа под непосредственным управлением оператора. К 5 поколению «Рафаэль» относит будущие комплексы с использованием искусственного интеллекта и т.д.
Стоимость – эффективность
Появление вооружений и техники нового поколения обычно приводит к моральному устареванию предыдущих образцов и их постепенной замене. Именно по такой схеме в свое время произошел переход от первого ко второму поколению ПТРК. Однако при появлении 3 поколения этого не случилось. По ряду причин, изделия предыдущего поколения остаются актуальными и массовыми. Целый ряд стран даже не планируют переходить на последнее поколение.
Причины этого следует искать в технических и экономических особенностях вооружения двух последних поколений. В первую очередь, имеет значение именно вопрос цены. Так, экспортная стоимость разрекламированной ракеты 3 поколения «Джавелин» с ГСН уже превысила 200 тыс. долл., тогда как ПТРК предыдущих поколений стоят в разы меньше. К примеру, в экспортных контрактах прошлых лет ракета для «Корнета» стоила ок. 25-30 тыс. долл. Схожим образом обстоит дело и с блоками управления.
Разница в стоимости ПТРК двух поколений настолько велика, что не всегда может оправдать технические преимущества. При этом изделия по типу FGM-148, в связи с сокращением габаритов, по основным характеристикам даже уступают ПТРК условного предыдущего поколения. Как следствие, в сравнении по соотношению стоимости и эффективности более удачными оказывается именно 2 поколение.
Французский MILAN на броневике. Фото MBDA Systems
Развитие управления
Главным нововведением во 2 поколении ПТРК стали блоки управления с электроникой, способной контролировать перемещения цели и полет ракеты. Последовательное развитие блоков управления и внедрение новых технологий стало одной из основ прогресса в этой области, причем эти процессы продолжаются до сих пор.
На ранних стадиях развития 2 поколения стояла задача обеспечения всепогодного и всесуточного применения комплексов. Ее удалось решить за счет внедрения новой оптики с ночным каналом. Также велось совершенствование электроники, направленное на повышение надежности, быстродействия и т.д.
Отдельно следует рассмотреть развитие способов управления ракетой. В ранних комплексах 2 поколения сохранялся проводной метод управления, заимствованный у предшественников. Однако теперь команды для рулевых машинок ракеты формировались в блоке управления и передавались на ракету по тонкому разматываемому кабелю. Этот способ прост в техническом отношении, но уязвим для внешнего воздействия.
В ряде отечественных и иностранных разработок провод заменили радиоканалом. Однако радиокомандная система наведения получила распространение только в ПТРК для сухопутных и воздушных платформ. Впрочем, для пехотных комплексов тоже разработали удачную замену. Так, «Корнет» всех модификаций оснащается лазерно-лучевым управлением. В этом случае ракета самостоятельно летит вдоль лазерного луча, направленного блоком управления на цель. Этот способ наведения сложнее проводного, но отличается повышенной надежностью и помехозащищенностью.
Стрельба из ПТРК 3 поколения FGM-148. Фото Lockheed Martin
Прямым развитием идей 1 и 2 поколения являются решения, закладываемые иностранной промышленностью в гипотетическое четвертое поколение. В проектах семейства Spike простой медный провод заменили оптическим волокном, которое позволяет организовать высокоскоростную двустороннюю связь ракеты и блока управления. Такая связь может использоваться для внедрения принципиально новых режимов и возможностей.
Боевые возможности
Как ясно из названия, ПТРК предназначаются для поражения бронированных объектов и имеют соответствующую боевую часть. Практически во всех комплексах используется кумулятивный заряд той или иной массы и конфигурации. При этом заряды такого класса постепенно развиваются, а кроме того, предлагаются альтернативные варианты боевого оснащения.
Ранние противотанковые ракеты несли простой моноблочный кумулятивный заряд. В последние десятилетия, в связи с развитием штатной и дополнительной защиты танков, получили распространение тандемные боезаряды. В этом случае БЧ включает малогабаритный облегченный лидирующий заряд, задачей которого является поражение и выведение из строя блока динамической защиты. Через образовавшуюся брешь проходит основной заряд.
Подобные БЧ предназначаются для поражения цели в лобовую или боковую проекцию, имеющие наилучшую защиту. Предлагаются альтернативные решения, направленные на упрощение задачи для ракеты. Так, для одной из модификаций ПТРК TOW была разработана кумулятивная боевая часть наклонного расположения, в полете направленная вниз. Она срабатывает при проходе ракеты над целью, и кумулятивная струя попадает в крышу. FGM-148 и некоторые другие современные изделия имеют режим полета с выполнением «горки» перед целью – в этом случае попадание тоже происходит в ослабленную часть брони.
Израильское изделие Spike-LR, относимое к 3 поколению. Фото Wikimedia Commons
Впрочем, на поле боя расчеты ПТРК сталкиваются не только с танками. Соответственно, требуются ракеты с иным боевым оснащением. Так, в ходе развития комплекса «Корнет» были разработаны ракеты с фугасной и термобарической боевыми частями. По своему воздействию эти заряды сопоставимы с 152-мм артиллерийским снарядом. При этом сохранена точность поражения на уровне исходной противотанковой ракеты, а также увеличена дальность пуска.
Сегодня и завтра
Таким образом, за несколько десятилетий своего существования пехотные противотанковые ракетные комплексы прошли большой путь. Создавались и внедрялись новые компоненты и решения, благодаря которым улучшались тактико-технические характеристики, менялись принципы применения и росла общая эффективность. Кроме того, процессы развития привели к формированию нескольких полноценных поколений такого оружия с принципиальными отличиями друг от друга.
Процесс разработки и улучшения ПТРК не останавливается, и промышленность разных стран регулярно сообщает о новых достижениях в этой области. Как и ранее, целью новых проектов является повышение основных технических характеристик. Кроме того, в передовых проектах, получающих необходимую рекламу, речь фактически идет об отказе от противотанковой специализации в пользу универсальности и возможности работы по разным целям.
Следует обратить внимание на одновременное существование нескольких поколений вооружения. Если 1 поколение признано устаревшим, то второе остается актуальным, и продолжается разработка новых образцов такого рода. Параллельно во множестве армий эксплуатируются комплексы следующего 3 поколения, и уже ведется разработка 4-го. К чему в итоге приведут все эти процессы, и какими будут общепринятые требования в 4 и 5 поколениям противотанковых комплексов, станет известно только в будущем.