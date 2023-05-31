В сети появились снимки, подписи к которым говорят о том, что это здания комплекса ГУР в Киеве после нанесения удара

В сети появились кадры из Киева после удара по той части украинской столицы, где располагается комплекс здания Главного управления разведки Украины. Напомним, что ранее спутниковые снимки свидетельствовали о том, что через несколько часов после нанесения ракетного удара возле здания ГУР началось проведение земляных работ. Эту информацию эксперты связали с возможным успешным поражение цели.Теперь в сети публикуются снимки, подписи к которым говорят о том, что они датированы утром 31 мая или вечером 30 мая и что на них запечатлены именно здания комплекса Главного управления разведки Украины.На снимках видны здания административного характера с повреждениями и следами горения. Нельзя сказать, что зданиям нанесены серьёзные разрушения. Однако вполне можно говорить о том, что как минимум частичное поражение имеет место быть. На крыше снесены антенны, горением повреждены несколько этажей двух зданий.Киевляне говорят о том, что ракета не летела именно в здания ГУР. Она ударила в нескольких десятках метров от них. Одни характеризуют это как неточный прилёт, другие высказывают гипотезу о том, что били по тем координатам, которые соответствуют подземным коммуникациям комплекса здания ГУР (ведомства Кирилла Буданова). К настоящему моменту качественных снимков того, как выглядит территория этого комплекса из космоса или «с высоты птичьего полёта» нет.