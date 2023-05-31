Военное обозрение
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В сети появились снимки, подписи к которым говорят о том, что это здания комплекса ГУР в Киеве после нанесения удара

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В сети появились снимки, подписи к которым говорят о том, что это здания комплекса ГУР в Киеве после нанесения удара

В сети появились кадры из Киева после удара по той части украинской столицы, где располагается комплекс здания Главного управления разведки Украины. Напомним, что ранее спутниковые снимки свидетельствовали о том, что через несколько часов после нанесения ракетного удара возле здания ГУР началось проведение земляных работ. Эту информацию эксперты связали с возможным успешным поражение цели.


Теперь в сети публикуются снимки, подписи к которым говорят о том, что они датированы утром 31 мая или вечером 30 мая и что на них запечатлены именно здания комплекса Главного управления разведки Украины.

На снимках видны здания административного характера с повреждениями и следами горения. Нельзя сказать, что зданиям нанесены серьёзные разрушения. Однако вполне можно говорить о том, что как минимум частичное поражение имеет место быть. На крыше снесены антенны, горением повреждены несколько этажей двух зданий.



Киевляне говорят о том, что ракета не летела именно в здания ГУР. Она ударила в нескольких десятках метров от них. Одни характеризуют это как неточный прилёт, другие высказывают гипотезу о том, что били по тем координатам, которые соответствуют подземным коммуникациям комплекса здания ГУР (ведомства Кирилла Буданова). К настоящему моменту качественных снимков того, как выглядит территория этого комплекса из космоса или «с высоты птичьего полёта» нет.
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22 комментария
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 21:07
    +4
    Хотелось бы конечно увидеть спутниковые фотографии для более подробного разбора....
    1. umah
      umah Сегодня, 21:19
      +5
      Судя по фоткам из телеги, прилетел или Оникс или Циркон. И у того, и у другого проникающая фугасная боевая часть. Видать, неплохо работает не только по кораблям, но и по бункерам
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:29
        +2
        Не знаю, что там прилетело, но стёкла вылетели по всему зданию, и на соседних домах некоторые тоже.
        Но само здание уцелело.
        Видно, что не Калибр (здания бы не осталось) и не Герань (разрушения были бы локальные - дыра в стене, а соседние здания бы не пострадали).
        Очень интересно, что за боеприпас даёт такой эффект.
        .
        Это ответ Буданову на обещание "убивать русских везде"
        Как там, кстати,его здоровье? Что-то молчит сегодня с утречка, а после удара по своему кабинету вроде должен был пообещать ответку.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 21:57
          0
          Ему некогда отвечать. Он с мужичками любовью занимается.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:09
    +12
    Маловато будет однако. Надо бы повторить и поточнее.
  3. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 21:10
    +4
    Неплохо. Явно там хорошо горело. Можно повторить. А можно и новое поискать.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:12
    0
    Теперь ГУР будет плохо работать и контрнаступ сорвётся.
  5. Световит
    Световит Сегодня, 21:13
    +5
    За 3 дня они всё таки раскопали бункер.
  6. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 21:20
    +1
    Я интересное видео нашёл, одна ракета вошла вертикально в воду, т.е. там не только подземные помещения, но и подземные под водой?!
    https://vk.com/video-211411957_456250902
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:34
      -4
      Наверно так и есть, потому что заявлено было о поражении всех целей, о промахах уважаемый генерал-лейтенант Конашенков не сообщал, значит их не было. Возможно у разведчиков там подводный причал для выработки навыков боевых пловцов по управлению подводными буксировщиками. В любом случае ущерб существенный, а значит, мощь окраинской армии значительно снижена.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:58
        0
        Ципсошникам не нравится, минусуют. laughing
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:22
    +2
    А по-моему ракета прямо в крышу вошла и изнутри рванула. Четко непонятно
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:27
      0
      Выхлоп дым пламя в официальном здании. Из бунееров? И тп подземных комуникаций
  8. Aken
    Aken Сегодня, 21:25
    +2
    Стену закоптило? И это всё? А разговоров -то было!
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 21:29
      -2
      Стену закоптило? И это всё? А разговоров -то было!

      Не только, еще окна выбиты, наружные блоки кондиционеров повреждены.
  9. dedaborja
    dedaborja Сегодня, 21:30
    +1
    Похоже, что специально затопление убежища планировалось.
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:32
    +1
    Ganz egal, Hauptsache es wurden viele dieser quiekenden
    Nazi-Ratten direkt in ihrem Ratten-Nest liquidiert...!!!!!!!!!!!
  11. Stoler
    Stoler Сегодня, 21:33
    -2
    мощный должно был быть удар что кроме гари на фасаде не чего не видно. request И это тот самый страшный " УДАР ПО ЦЕНТРАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ"?? recourse Теперь точно Киеву кабзда wassat
  12. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 21:36
    +1
    Да тут не здание важно, ударило рядом со зданием и взорвалось под землёй. Глубинная бомба - по бункеру. Вот их там и раскапывают. А народу твердят про разбитые стёклышки у окон.
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:42
    +1
    Чего бы тут не не постили бандеромрази, но то как задергался кирюша и поспешил выбить окна в двух московских многоэтажках, можно сделать вывод, что прилетело по крысиному гнезду чувствительно.
  14. владимыч
    владимыч Сегодня, 21:46
    -1
    Фото со спутника есть, гуляет по КОНТу. Ничего не разобрать.
  15. Petio
    Petio Сегодня, 21:50
    0
    Интересно что за ракета. Похоже на Оникс но у него оперение несколько иное. Может Циркон или тот же ГЗУР воздушниго базирования.