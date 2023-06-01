1 июня – День военно-транспортной авиации России

В Российской Федерации 1 июня отмечается День военно-транспортной авиации (ВТА).
Она входит в состав Воздушно-космических сил и выполняет целый ряд важнейших функций. Задействуя ВТА, можно перевезти боеприпасы, вооружение и другие грузы военного назначения. Помимо этого, с самолетов военно-транспортной авиации десантируются подразделения ВДВ. Эта составляющая Военно-воздушных сил страны участвует в срочной переброске крупных воинских формирований, помогает эвакуировать раненых из зоны боевых действий и решает множество других задач.
ВТА задействуют в миротворческих миссиях и спасательных операциях в случае техногенных и природных катастроф.
Считается, что в России военно-транспортная авиация появилась в 30-е годы прошлого столетия, а точнее 1 июня 1931 года. Именно в этот день, который сегодня отмечается как дата появления ВТА, в Ленинградском военном округе сформировали опытный воздухо-десантный отряд. Он стал выполнять практически те же функции, которые современная транспортная авиация выполняет сегодня, то есть переброску и высадку с воздуха десантных подразделений, доставку оружия, техники и других грузов.
Сначала эти задачи решали в Советском Союзе переоборудованные для данных целей военные и гражданские самолеты. И лишь после Великой Отечественной войны ВТА обзавелась собственными специализированными транспортными средствами.
Сегодня в частях военно-транспортной авиации России торжественный день. Он начинается с выноса знамени и построением личного состава, а заканчивается поздравлениями в кругу друзей и родных.
Редакция «Военного обозрения» искренне поздравляет всех причастных к Военно-транспортной авиации с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, мирного неба, успехов во всех жизненных ситуациях!