Атомный «Динг-Донг». Килотонны американской ПВО

Героиня нашей публикации ракета – Douglas MB-1 (в ранней конфигурации и с ранним обозначением). Да, это ракета, а не бомба...
В таких условиях вариант решения проблемы «клин клином вышибают» казался вполне логичным. Разрабатывалась неуправляемая ракета с ядерным зарядом. У США был уже большой опыт создания и применения неуправляемых авиационных ракет, в том числе и большого калибра. Такая ракета была мощной и при этом надёжной. А наличие ядерной боевой части снимало вопрос с отсутствием систем наведения.
Пилот Convair F-106 Delta Dart смотрит на ракету Douglas AIR-2 Genie. F-106 в какой-то момент стал основным и последним носителем этой ракеты.
Разработка началась в 1955 году. В 1956 году стартовали испытания самой ракеты без боевой части. На ракете предполагалось устанавливать ядерную боеголовку W25 мощностью полторы килотонны. По задумке взрыв такого заряда в воздухе гарантированно уничтожал любые самолёты в радиусе 300 метров от эпицентра взрыва.
Твердотопливный двигатель Thiokol SR49В позволял достигнуть максимальной дальности 6 миль (примерно 9,7 км) при скорости в 3,3 Маха. В 1957 году ракета была принята на вооружение под обозначением MB-1, которое позже было изменено на AIR-2A, кодовое наименование весь период эксплуатации оставалось – «Джин» (Genie).
Кадр из учебного фильма американских ВВС, показана установка боевого заряда на ракету AIR-2A.
В том же 1957 году ракета стала поступать на вооружение. Первыми носителями были 15 перехватчиков Northrop F-89 Scorpion, базировавшихся на авиабазе Гамильтон близ Сан-Франциско. Уже в следующем году носителями «Джинов» стали 286 F-89. Со временем носителями AIR-2 были McDonnell F-101 Voodoo и Convair F-106 Delta Dart.
На фото запечатлён момент единственного пуска боевой ракеты Douglas AIR-2 перехватчиком Northrop F-89 Scorpion в ходе ядерных испытаний «Операция отвес» (Operation Plumbbob).
Производство ракет продолжалось до 1963 года. Всего было выпущено 3 150 ракет. После 1963 года мелкими сериями выпускали только инертные тренировочные боеприпасы. Техники американских ВВС окрестили ракету «Динг-Донг» (Ding Dong) за определённое сходство ракет поздних серий с одним из мужских первичных половых признаков.
Красивейшее фото пуска инертной ракеты Douglas AIR-2 Genie перехватчиком Convair F-106 Delta Dart.
Новое оружие требовало и специфической тактики его применения. Если с пуском и подрывом боевой части проблем особых не было: ракета становилась на боевой взвод при пуске (благодаря датчикам перегрузки), подрыв происходил на уставленной дальности при прекращении работы маршевого двигателя, то вот выход из зоны поражения как раз и был тем опасным манёвром, на отработку которого уходило больше всего времени.
Картинка из учебного пособия ВВС США, демонстрирующая один из вариантов атаки с применением ракеты Douglas AIR-2, а главное – выход из атаки.
Случаев боевого применения такого уникального оружия не было, но однажды был произведён подрыв ядерной боеголовки зенитной ракеты над полигоном в штате Невада. Произошло это в ходе «Операции отвес» (Operation Plumbbob) – серии ядерных испытаний, проходивших в штате Невада с мая по октябрь 1957 года.
Огненный шар от взрыва боевой части ракеты Douglas MB-1, произведённого 19 июля 1957 года, снятый с ВПП в 30 километрах от места взрыва. На переднем плане виден носитель ядерной ракеты – Northrop F-89 Scorpion.
Испытания (взрыв ракеты Douglas MB-1 под кодовым наименованием «Джон», John) имели своей целью не только опробовать новое оружие, но и успокоить американскую общественность. В прессе появилась информация о том, что небо над США теперь надёжно защищено новейшим ядерным боеприпасом, вставшим на вооружение американских ВВС. Новость имела побочный эффект – люди стали беспокоиться о последствиях подрыва ядерного заряда в небе над материковой частью США.
Огненный шар от взрыва боевой части ракеты Douglas MB-1, произведённого 19 июля 1957 года, снятый крупным планом.
С целью развеять опасения рядовых американцев прямо под местом подрыва ядерного заряда (взрыв произошёл на высоте около 6 тысяч метров) в момент детонации должны были находиться пять офицеров ВВС (три майора, подполковник и полковник) и фотограф. Чтобы общественность была абсолютно спокойна, все присутствующие под эпицентром взрыва были без головных уборов – неслыханная вульгарщина и нарушение устава по меркам второй половины 1950-х.
Офицеры ВВС США смотрят на огненный шар над их головами 19 июля 1957 года.
Из всех участников этого перформанса раньше всех умер майор Джон Хьюз второй, правда, случилось это через 33 года после испытаний, в 1990 году. Остальные скончались ещё позже во второй половине 1990-х, в 2000-х и даже 2010-х. Так что американцы и впрямь волновались напрасно. Хотя никто не знает, что было бы в случае массового применения этих или аналогичных боеприпасов над заселёнными территориями, благо уже и не узнаем.
Тот самый Northrop F-89 Scorpion модели J, производивший пуск боевой ядерной ракеты «воздух-воздух», установленный в качестве памятника около аэропорта Грейт Фаллс в штате Монтана.
Но США были не единственной страной, эксплуатировавшей американский ядерный боеприпас. Таковой оказалась ещё и Канада.
Вы спросите – а как же так, не ядерное государство, у которого на вооружении ядерный боеприпас, да ещё и принятый на вооружении в другом государстве?
Да всё просто, в НАТО действовала и действует программа, в рамках которой страна, обладающая ядерным оружием, даёт ядерные боеприпасы для применения в случае начала боевых действий стране без собственного ядерного арсенала. Так называемый механизм «двойного ключевания».
Прорабатывали вопрос применения ракеты Douglas AIR-2 и англичане, но они так и не смогли (не захотели) внести существенные изменения в её потенциальный носитель – English Electric Lightning.
Ракета Douglas AIR-2 рядом со своим канадским носителем – McDonnell F-101 Voodoo модели B.
Карьера ядерной ракеты «воздух-воздух» закончилась вместе со снятием с вооружения двух последних её носителей. В ВВС США это был Convair F-106 Delta Dart, в Королевских военно-воздушных силах Канады – McDonnell F-101 Voodoo. Произошло это уже во второй половине 1980.
Удивительно, но такое архаичное и примитивное во многом оружие продержалось на вооружении так долго. Уже давно встали на вооружение управляемые ракеты «воздух-воздух», полуактивная радиолокационная головка самонаведения стала нормой в связке ракета-самолёт, а в американском арсенале всё ещё была ядерная дубина для убийства воробьёв. Принципы «лишним не будет» и «все средства хороши» сыграли свою роль.
Только когда стало ясно, что под старую оружейную систему придётся отдельно дорабатывать новые машины, было решено-таки отказаться от ядерного анахронизма.