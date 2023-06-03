Атомный «Динг-Донг». Килотонны американской ПВО

Героиня нашей публикации ракета – Douglas MB-1 (в ранней конфигурации и с ранним обозначением). Да, это ракета, а не бомба...

Пилот Convair F-106 Delta Dart смотрит на ракету Douglas AIR-2 Genie. F-106 в какой-то момент стал основным и последним носителем этой ракеты.

Кадр из учебного фильма американских ВВС, показана установка боевого заряда на ракету AIR-2A.

На фото запечатлён момент единственного пуска боевой ракеты Douglas AIR-2 перехватчиком Northrop F-89 Scorpion в ходе ядерных испытаний «Операция отвес» (Operation Plumbbob).

Красивейшее фото пуска инертной ракеты Douglas AIR-2 Genie перехватчиком Convair F-106 Delta Dart.

Картинка из учебного пособия ВВС США, демонстрирующая один из вариантов атаки с применением ракеты Douglas AIR-2, а главное – выход из атаки.

Огненный шар от взрыва боевой части ракеты Douglas MB-1, произведённого 19 июля 1957 года, снятый с ВПП в 30 километрах от места взрыва. На переднем плане виден носитель ядерной ракеты – Northrop F-89 Scorpion.

Огненный шар от взрыва боевой части ракеты Douglas MB-1, произведённого 19 июля 1957 года, снятый крупным планом.

Офицеры ВВС США смотрят на огненный шар над их головами 19 июля 1957 года.

Тот самый Northrop F-89 Scorpion модели J, производивший пуск боевой ядерной ракеты «воздух-воздух», установленный в качестве памятника около аэропорта Грейт Фаллс в штате Монтана.

Ракета Douglas AIR-2 рядом со своим канадским носителем – McDonnell F-101 Voodoo модели B.