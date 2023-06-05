Демографическая катастрофа в России

– сообщает глава СПЧ.

«С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года – падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа. Доходы населения в начале нулевых были ниже, чем сейчас. Может, не от доходов, а от динамики роста доходов? Но это гипотеза»,