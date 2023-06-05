Демографическая катастрофа в России

Демографическая катастрофа
Россия за последние три десятилетия превратилась в вымирающий регион планеты с ежегодной убылью до нескольких сотен тысяч человек коренного населения. РФ теряет ежегодно крупный областной центр. Ещё быстрее вымирает другая часть Русского мира – Украина.
Либеральные реформы привели к «оптимизации» России: тысячи деревень вымерли, села, посёлки и малые городки обезлюдели, а большие города стали ещё больше. Такова была установка глобалистов, западников-либералов: население быстро стареет и стекается в крупные агломерации. Мол, так экономически выгоднее. Оставшуюся часть страны якобы можно осваивать вахтовым методом. Привлекать больше мигрантов.
Правда, про стратегические, национальные задачи при таком подходе напрочь забыли. Дальний Восток и Сибирь теряет население, всё больше отрывается от европейской части страны, ориентируется на Китай, Японию и Южную Корею. Речь уже идёт о неспособности стремительно вымирающего коренного населения (русского суперэтноса) контролировать такую огромную территорию. И про новые технологии сказки рассказывать не надо. Особенно в условиях кризиса нашей гражданской авиации (включая малую авиацию) и РЖД. Не надо забывать и об украинской СВО, когда практически все боеспособные соединения и части ВС связаны на западном стратегическом направлении.
Такая угроза вполне реальна. На Западе и на Востоке практически открыто говорят о разделе наших территорий и недр. В частности, в Турции рисуют карты с присоединением Крыма и областей Южной России. И чем слабее становится Россия, тем громче и нахальнее подобные откровения. Также стоит помнить про миграционный вопрос, ухудшающее здоровье нации, деградацию здравоохранения, науки и образования и т. д.
А что говорят наши высокопоставленные чиновники? Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности» в Общественной палате РФ сообщает, что он не понимает, что происходит в стране.
«С 2000 года шел рост рождаемости. С 2016 года – падение суммарного коэффициента рождаемости. Каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа. Доходы населения в начале нулевых были ниже, чем сейчас. Может, не от доходов, а от динамики роста доходов? Но это гипотеза»,
– сообщает глава СПЧ.
В сущности, чиновник расписался в своей профнепригодности. Ответ простой: в начале 1980-х в СССР был бум рождаемости, и те, кто родился в период 1975–1987 гг., и рожали в начале двухтысячных. То есть в 2000–2006 гг. рожало поколение, появившееся на свет во время всплеска рождаемости периода антиалкогольной кампании. Затем на смену им пришло поколение демографической ямы 1990-х и страна снова стала быстро вымирать. Все же очевидно.
29 мая первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что в России численность женщин 30–39 лет снизится к 2030 году на 4,2 млн человек (33,8 %) до 7,9 млн. По ее словам, сейчас эта возрастная категория даёт большую часть рождаемости. На самом деле это признание: у нас демографическая катастрофа.
Общество истребления
Мы же должны помнить, что в результате совместной преступной операции коллективного Запада и советской пятой колонны, которая проходила под кодовыми названиями «перестройка» и «демократические реформы», советская (русская) цивилизация и страны были подвергнуты чудовищному погрому и ограблению. Запад и «демократы-реформаторы» расчленили нашу державу, сам народ. Разделили территорию исторической Русской цивилизации (РФ, Украина, Молдавия, Белая Русь, Прибалтика, Северный Казахстан). Разделили русский суперэтнос, русские стали крупнейшим разделённым народом.
«Перестройщики» уничтожили великое общество равноправия, социальной справедливости, где любой сын крестьянина-колхозника мог стать маршалом, академиком или космонавтом. Народ разделили на две неравные части: «неудачников» и касту «избранных», которая прихватизировала народную собственность. Олигархические кланы (в основном нерусского происхождения) захватили большую часть собственности СССР и советского (русского) народа. С первых же лет «перестройки» и «реформ» сложилось общество «дикого» человеконенавистнического капитализма периферийного типа, которое местами превращалось в новый феодализм криминального типа, где всю власть получили бандиты, адвокаты, решалы и прочие «герои новой России».
Каста «избранных», которых на первых порах на Западе привечали, давая надежду, что они станут частью глобальной элиты, тотально «оптимизировала» всю страну. Уничтожены и распилены тысячи крупных и средних предприятий, вывезены огромные ресурсы (включая золото) и продолжают вывозиться. Поставлены на грань выживания наука, культура, образование и здравоохранение. Подлинное русское искусство и культура стали заменять западными суррогатами (в основном американской поп-культурой), поощряется тренд на деградацию, разложение.
Проводились тотальная алкоголизация, наркотизация и дебилизация коренного населения. Разрушена индустрия, здоровая трудовая этика. Миллионы людей выключены из производительного созидательного процесса (вроде миллионов охранников, таксистов и продавцов). Ежегодно завозятся миллионы мигрантов, усиливая этническую преступность, наркомафию. С созданием этнических гетто. Это на фоне быстрого старения и вымирания коренного населения. При этом русский суперэтнос (к которому можно отнести и большую часть других коренных этносов Русской цивилизации – татар, мари, мордву, чувашей и т. д.) сознательно подавляли. В стиле революционеров-интернационалистов – борьбы с «великорусским шовинизмом».
Естественно, что такие «реформы» и «оптимизации» привели к вымиранию большей части коренных этносов России, и особенно государствообразующего ядра – русских.
Общество знания, служения и созидания
Одновременно в России установилось западное общество потребления и гедонизма. «Избранным» яхты, самолеты и элитные курорты, а остальным – торгово-развлекательные центры с сравнительно доступными товарами, машины в кредит, ипотека, Египет и Турция. А в таком обществе детей не рожают, максимум одного, иногда двух. Поэтому и вымирают сытые и богатые Штаты (сокращение белой общины), страны Западной Европы. По этой же модели стали вымирать Япония и Южная Корея. С этой проблемой столкнулся теперь и Китай, который принял западные программы планирования семьи.
Всё просто: либо потребление, либо дети и связанные с этим вопросы воспитания, образования, обеспечения, отдыха и развития. Большинство выбирает потребление и удовольствия. Бездетные или однодетные семьи могут потреблять больше. Горожане заводят дорогих собак или кошек и часто тратят на них средств и внимания больше, чем на потенциальных детей. В итоге белая раса в целом и русский суперэтнос в частности, вымирают.
Мы приняли западную модель: общество потребления и по сути самоуничтожения. Так как потребление убивает биосферу, вызывая глобальную экологическую катастрофу (отравленные озёра, реки, источники, вырубленные леса, загаженные земли т. д.), и убивает человечество. Ведёт к деградации, инволюции человека.
Поэтому единственный выход из этой западни: это свой проект развития, общество знания, служения и созидания, которое возьмёт всё лучшее, что было в советской цивилизации, Российской империи и Древней Руси. Великое общество равноправия, социальной справедливости и этики совести.
Либо править продолжают олигархи-эксплуататоры, компрадорская буржуазия, либеральное прозападное чиновничество, которые действуют в интересах хозяев Запада, доводят дело до очередной катастрофы нашей цивилизации и державы.
Выбор для любого нормального, здравомыслящего человека очевиден.