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Председатель КНР заявил о необходимости быть готовыми «к худшему сценарию»

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Председатель КНР заявил о необходимости быть готовыми «к худшему сценарию»

В Китае состоялось заседание комиссии по национальной безопасности Компартии страны (КПК). Председательствовал на комиссии Си Цзиньпин.


В ходе своего выступления глава китайского государства заявил о том, что увеличился уровень сложности угроз, с которыми приходится сталкиваться КНР. Используя множество метафор и аллегорических образов Си Цзиньпин назвал происходящее «морем, на котором разыгрался шторм».

Председатель КНР:

Нам нужно исходить из реалий, мыслить рационально и при этом понимать, что нужно готовиться к худшему сценарию. При этом нам нужно быть готовыми пройти через ветра и штормящее море.

Какой именно сценарий под словом «худший» он имеет в виду, Си не конкретизировал. Однако определённые выводы на этот счёт можно сделать из его последующего заявления.

По словам Си Цзиньпина, для повышения безопасности упор нужно делать на модернизацию всей системы национальной безопасности, повышать её эффективность и готовиться к применению в условиях реальных боевых действий.

Это далеко не первое заявление председателя КНР, где он говорит о возможных боевых действиях. Ранее, напомним, он говорил о том, что Китай рассматривает все варианты возвращения Тайваня под свой контроль, включая военный. В США тем временем утверждают, что КНР может «решиться на силовой захват острова к 2027 году». Именно этот год чаще всего упоминает американская разведка.
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45 комментариев
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  1. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:19
    +11
    Открытие второго фронта не помешало бы, чтобы у гегемона треснули штаны в шпагате.
    1. olhon
      olhon Сегодня, 06:24
      +5
      И пораньше б, чем в 2027 году. 2024 само то.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:26
        +15
        ИМХО Китай никогда на это не пойдет - продолжат оставаться в стороне настолько долго, насколько это возможно. Вот если на них будет нападение - тогда они ответят. А так....
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 06:46
          +5
          hi!
          Цитата: Nexcom
          ИМХО Китай никогда на это не пойдет - продолжат оставаться в стороне настолько долго, насколько это возможно.

          Китай не пойдёт. Американцы самолично тоже не сунутся. Только вот китайцы хорошо знают, с кем имеют дело - с непревзойдёнными мастерами провокации. Крейсер "Мэн", Тонкинский залив, башни-близнецы - так, навскидку... Первое, что пришло в голову. Утонет, допустим, какой-нибудь тайваньский кораблик. Вдруг. Тайвань тоже чего-нибудь"ответит" - и понеслось... Америка в стороне, но рядом. Получите-распишитесь - "Украина 2.0". Опять гвалт в СМИ, опять "коалиция поддерживающих независимость"...
          Потому товарищ Си и не уточняет, чего именно ждёт. Потому что знает, что "гегемон" на любую гадость способен.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 06:50
            +1
            Zoldat_A hi взаимно !

            Ресурсы они хорошо скупают по всему миру - не только в России. Потом просто при определенном дефиците Китай будет поплевывать и спокойно свое дело делать - кубышки то полны под пробку.
            Может даже еще и продаст часть по бешенным ценам - наварятся.
          2. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 07:47
            0
            Тайвань тоже чего-нибудь"ответит" - и понеслось... Америка в стороне, но рядом.

            Америкосам не выгодна война на Тайване так как там сконцентрировано много чего из промышленности ов.
            1. vadimtt
              vadimtt Сегодня, 08:35
              +1
              Америкосам война выгодна, Тайвань давно как кость в горле у США, недооценили свою зависимость от них (а еще и Южная Корея то-же, только они еще могут по амерским технологиям оборудование для АЭС приличное делать). Теперь массово и быстро, т.е. задорого, амеры строят у себя, как раз к 2027 году поспеют, а там пусть все горит.
          3. Egeny
            Egeny Сегодня, 07:54
            -1
            Потому товарищ Си и не уточняет, чего именно ждёт.

            ... обычное 101-е "китайское предупреждение".
            "Мудрая обезьяна сидит на вершине горы и наблюдает за схваткой двух тигров в долине внизу" (из философии Мао)
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:27
      +3
      Цитата: Tagan
      Открытие второго фронта не помешало бы, чтобы у гегемона треснули штаны в шпагате.

      Это смотря сколько осталось красной краски в китайских фламастерах winked
      США считают, что ещё на четыре года yes
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:44
        +1
        Сидя на дереве, наблюдая и ожидая пока по речке проплывает труп твоего врага - ну с дерева то рисовать красные линии как то неудобно.... Они там больше предупреждениями шумят. Когда ж у них эта ветка для сидения треснет и они наконец то слезут с дерева?
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 06:48
          +3
          Цитата: Nexcom
          Они там больше предупреждениями шумят. Когда ж у них эта ветка для сидения треснет и они наконец то слезут с дерева?

          Я, уже понял, что winked "жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне ни тебе..."
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 06:52
            +1
            И не говорите, Геннадий. request Походу реально не дождемся.....
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:21
    -3
    Худший вариант: это обмен ядерными ударами во время операции по освобождению Тайваня и гибель человеческой цивилизации в том виде, как она есть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:25
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Худший вариант: это обмен ядерными ударами во время операции по освобождению Тайваня и гибель человеческой цивилизации в том виде, как она есть.

      Кое-кто, это, к с своей исключительной цивилизации, самонадеятельно не относит.
    2. krot
      krot Сегодня, 06:37
      0
      Это кто с кем будет обмениваться такими ударами? У тайваня нет ЯО! А англосаксы в штаны наклали, за Тайвань такое развязывать..
  3. Sith
    Sith Сегодня, 06:22
    +1
    2027 ... Неужели у Китая планы прописаны так далеко и к ним имеют доступ , "нюхачи" из пентагона)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:49
      +2
      Цитата: Sith
      2027 ... Неужели у Китая планы прописаны так далеко и к ним имеют доступ , "нюхачи" из пентагона)

      Вполне возможно, что в век торговли покупается и информация.
  4. раб лампы
    раб лампы Сегодня, 06:26
    -6
    товарищу Си надо помочь Раулю Кастро и Мигель Диасу и вооружить их до зубов- попутно вместе с нами и начинать наконец обстрел флориды; а вот с тайванем воевать не стоит потому как будет сделана та же ошибка что и у нашего Лаврова и "нашего Владимира"-китаец будет убивать китайца; и конечно смотреть в оба на уйгурскую автономию -раскол китая давняя мечта црушников
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:36
      +2
      Цитата: раб лампы
      сделана та же ошибка что и у нашего Лаврова и "нашего Владимира"-китаец будет убивать китайца;

      Это вы про какого "нашего Владимира"? И кто кого убивал 10 лет?
  5. Crasher
    Crasher Сегодня, 06:32
    0
    нужно готовиться к худшему сценарию

    Худший вариант: это обмен ядерными ударами во время операции по освобождению Тайваня и гибель человеческой цивилизации в том виде, как она есть.

    И как тогда готовиться? Помолиться, завернуться в простыню и ползти на кладбище?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:38
      0
      Строить на даче бункер, скупать тушенку и патроны laughing
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:34
    +2
    глава китайского государства заявил о том, что увеличился уровень сложности угроз
    Это всё оттягивающая болтология. Угроза, она либо есть, либо нет.
    А, эта МИДовская фразеология помогает только самим мидовцам дожить до очередной зарплаты.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +1
    нужно готовиться к худшему сценарию.
    Китай понимает, что от Запада (читай Сша) можно ожидать чего угодно и когда угодно особенно при сложившейся ситуации вокруг Тайваня. Это подтверждается и активным участием НАТО во главе с американцами в украинском конфликте. Поэтому уж лучше перебдеть, чем недобдеть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:53
      +2
      Цитата: rotmistr60
      нужно готовиться к худшему сценарию.
      Китай понимает, что от Запада (читай Сша) можно ожидать чего угодно и когда угодно особенно при сложившейся ситуации вокруг Тайваня. Это подтверждается и активным участием НАТО во главе с американцами в украинском конфликте. Поэтому уж лучше перебдеть, чем недобдеть.

      Уже понятно, что "волну" Китай гнать будет, но в реальный замес не пойдёт. Пока весы его торговых связей с западом перевешивают Тайвань.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:37
    -3
    Китайцы--то пройдут и через ветра и шторма.

    А вот что будет с бедными россиянами, которые успешно раздолбали свою страну в 1991? Ради того, чтобы в начале 1992 "Гайдар спас страну от голода"..... В мирное время.

    Спасти страну от угроз можно, но от всебщей всепобеждающей дури--нет. Этот форс-мажор сильнее нас....

    Люди всего Мира! Подождите чуток, мы ещё и не такое можем удумать !!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:55
      +3
      Цитата: иван2022
      Китайцы--то пройдут и через ветра и шторма.

      А вот что будет с бедными россиянами, которые успешно раздолбали свою страну в 1991? Ради того, чтобы в начале 1992 "Гайдар спас страну от голода"..... В мирное время.

      Спасти страну от угроз можно, но от всебщей всепобеждающей дури--нет. Этот форс-мажор сильнее нас....

      Люди всего Мира! Подождите чуток, мы ещё и не такое можем удумать !!

      Чего-то у Вас настроение, как после новогодних праздников winked
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:44
    +1
    Скорее всего, Китай, верный своим традициям, будет ждать пока плод сам не упадёт к его ногам. Сколько будет ждать? Да сколько необходимо. Он, никуда не торопится. Время работает на него. Много тысячелетняя история этой страны, как ничто другое это подтверждает. Кто только не завоевавал Китай. И, что? Но, самое главное- там есть руководящяя и направляющая сила.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:47
      +4
      Самое главное там есть китайцы которые следуют политике страны и пашут вовсю. Вон их первый С919 вышел на линии уже - первый коммерческий полет с пассажирами. В планах до 150 бортов в год выпускать для замены Боингов и Аирбасов аналогичной вместимости и дальности полета. И ведь сделают - даже не сомневаюсь. Потому что производство - свое, локализованное. Да, где-то лицензию купили, где-то что подсмотрели, где-то что украли-скопировали. Но пофигу - зато теперь сами клепают и пользуются, и плевать они хотели что кому-то не нравится это, зависимость убрана от Запада хотя бы в этом вопросе.
      При это деньги вложены и вкладываются в свое производство, зп получают свои рабочие, а не Боинг с Аирбасом. И китайские авиакомпании уже заказали до 1200 бортов С919.
      Вдумайтесь - до 1200 бортов! А не 5 штук и опцион ещё на 10.

      вот ссылка.

      https://www.aex.ru/news/2023/5/28/257758/
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 08:02
        -1
        А все почему? Цель - оправдывает средства.
        Люди понимали, что нужно давать работу людям - вместо сокращения рабочих мест ради отсутствия конкуренция на рынке. Чтобы стать монополистом в узком определении (город/область/Страна).
  10. monetam
    monetam Сегодня, 06:47
    0
    Очень хорошо, что товарищ Си не переходит на мирную риторику, и плохо то,что он в итоге затягивает начало военной операции, потому что противник к ней активно готовиться.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:10
      -3
      Цитата: monetam
      Очень хорошо, что товарищ Си не переходит на мирную риторику, и плохо то,что он в итоге затягивает начало военной операции, потому что противник к ней активно готовиться.

      А почему вы думаете что будет выбран Южный вариант, а не Северный военных действий? Насмотревшись на военную и политическую слабость России, может решить прирасти ресурсами Сибири и ДВ
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 07:26
        -1
        прирасти ресурсами Сибири и ДВ

        они и так эти ресурсы получают по невысокой цене - кто согласится из китая работать в наших суровых условиях, да и не факт что в итоге себестоимость ресурсов снизится... у Китая иная тактика, Тайвань сам к ним скоро попросится (10-15 лет), а может и Д.В.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 08:23
          -1
          Китай сам богатейшая в плане природных ресурсов страны. Китайские геологи чуть ли не ежемесячно находят всё новые месторождения разнообразных полезных ископаемых. Тут ещё надо понимать, что с развитием технологий ценность разных полезных ископаемых меняется. Некоторые, если не продадим сейчас, в дальнейшем ни нам, ни другим странам не нужны будут.
          1. vadimtt
            vadimtt Сегодня, 08:41
            +1
            Ненужных ресурсов не бывает laughing
            Тот-же уголь нужен много для чего и в наше время, и вовсе не для паровозов.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:08
    0
    Нам нужно исходить из реалий, мыслить рационально и при этом понимать, что нужно готовиться к худшему сценарию. При этом нам нужно быть готовыми пройти через ветра и штормящее море.

    Единственный худший сценарий для Китая - американская экспансия на Тайвань с формированием там проамериканской власти + создание «НАТО+» в регионе именно против КНР.
    Опыта ведения длительной войны у Китая нет...Единственно, что утешает, - наличие у Китая огромных людских ресурсов и военного потенциала...
    Предполагаю, что опыт России в СВО китайцы усвоили хорошо...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:24
      0
      А на Тайване власть проамериканская с 1949 года.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:54
        0
        Цитата: Sergej1972
        А на Тайване власть проамериканская с 1949 года.

        С 1937 года.
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:20
    0
    Традиционно цветастое китайское словоблудие. Они маленький Вьетнам победить не смогли, могучие воены.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:47
      0
      Они маленький Вьетнам победить не смогли, могучие воены.
      Ну вы вспомнили 1979 г, сколько воды утекло с той поры. Какая НОАК была тогда и какая сейчас. Правда с той поры они в вооруженных конфликтах, а тем более войне со стоящим противником не участвовали и это им конечно в минус.
    2. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 07:54
      0
      Это было очень давно. Сейчас у Китая второй флот в мире, современная армия с новым оружием. У Вьетнама ноль шансов на победу начнись война в нынешнее время.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:26
      0
      Смотрите комментарии ниже. Кстати, население Вьетнама в этом году превысило 100 миллионов человек. Население больше, чем в Турции, или Египте, или ФРГ.
  13. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 07:26
    +2
    Китай играет с дальним прицелом на будущее. И приберёт остров только тогда, когда США критически ослабнут. Пока всё сотрясание воздуха. И их взгляд на мир, действительно, косоглазый. Наш Крым, в котором 96% населения проголосовало за возвращение в Россию, Китай не признаёт. А хочет прихватить государство, пусть и не признанное, но имеющее иной политический строй и население, большинство которого совсем не мечтает объединиться с Китаем. Тайваню нужно просто провести референдум и сразу же всему миру явится хищный оскал китайских товарищей. Не совсем понятно, зачем наша власть поддерживает захватнические претензии китайцев - ведь этот народец целится и на наши земли. И мы уже кое-какие территории отдали. Киргизы и казахи также потеряли земли за долги. Пока по отношению к нам Китай создаёт какую-то часть видимости поддержки, но он просто использует Россию в своих целях. И только Россия станет слабеть - китайцы отхватят всё, что смогут проглотить.
  14. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 07:49
    0
    Китайцы торгоши. Не выиграли ни одной войны. Они еще большие художники в мире слов и метафор.
  15. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 07:53
    -1
    При этом нам нужно быть готовыми пройти через ветра и штормящее море.

    Чтобы ветра не гуляли - нужно вспомнить Традиционную Китайскую медицину (полые и плотные органы). При этом у полых есть и второе название - «газосодержащие органы».
    Таким образом правильное рациональное питание и распределение - будет способствовать передвижению энергии от плотных органов к полым. И при этом не создавать газы и формировать пустоту (ветер).
  16. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 08:08
    0
    Какой именно сценарий под словом «худший» он имеет в виду, Си не конкретизировал.

    Самый худший сценарий - это конфликт между Китаем и Тайванем.
    Менее эксцентричный - конфликт Япония и Сев Корея
    Самый приятный - конфликт у ДВ (Россия) и США