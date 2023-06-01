Председатель КНР заявил о необходимости быть готовыми «к худшему сценарию»

Нам нужно исходить из реалий, мыслить рационально и при этом понимать, что нужно готовиться к худшему сценарию. При этом нам нужно быть готовыми пройти через ветра и штормящее море.

В Китае состоялось заседание комиссии по национальной безопасности Компартии страны (КПК). Председательствовал на комиссии Си Цзиньпин.В ходе своего выступления глава китайского государства заявил о том, что увеличился уровень сложности угроз, с которыми приходится сталкиваться КНР. Используя множество метафор и аллегорических образов Си Цзиньпин назвал происходящее «морем, на котором разыгрался шторм».Председатель КНР:Какой именно сценарий под словом «худший» он имеет в виду, Си не конкретизировал. Однако определённые выводы на этот счёт можно сделать из его последующего заявления.По словам Си Цзиньпина, для повышения безопасности упор нужно делать на модернизацию всей системы национальной безопасности, повышать её эффективность и готовиться к применению в условиях реальных боевых действий.Это далеко не первое заявление председателя КНР, где он говорит о возможных боевых действиях. Ранее, напомним, он говорил о том, что Китай рассматривает все варианты возвращения Тайваня под свой контроль, включая военный. В США тем временем утверждают, что КНР может «решиться на силовой захват острова к 2027 году». Именно этот год чаще всего упоминает американская разведка.