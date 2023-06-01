В течение ночи наносились удары по объектам в разных районах Киева, сообщается о новых прилётах по комплексу ГУР

Бахает очень мощно.

Есть прилёты и пожары. Что-то загорелось в районе Труханова острова.

Был взрыв близ Позняков

В течение ночи продолжалось нанесение комбинированных ударов по объектам на территориях, которые контролируются противником. Наибольшее число ударов в ночь на четверг, 1 июня, было нанесено по объектам в Киеве.По последним данным, очередной прилёт был зафиксирован в районе расположения здания комплекса ГУР (Главного управления разведки). Напомним, что накануне в сети появились снимки, подписи к которым утверждают, что это здания ГУР после нанесения удара 29 мая. Также сообщалось о земляных работах близ этих зданий. Эти работы начались через несколько часов после нанесения того удара.Украинская сторона утверждает, что этой ночью по Киеву выпускались баллистические ракеты. Прогремело около 11 взрывов в течение нескольких минут.Ракеты пыталась перехватить украинская ПВО, поставленная Вашингтоном составляющая которой за последние несколько недель лишилась подавляющего большинства поставленных ранее зенитных управляемых ракет. Накануне в США заявили, что в новый пакет военной помощи для ВСУ войдут ракеты для ЗРК Patriot. В то же время американские эксперты говорят о том, что если интенсивность «отстрела» ЗУР украинскими расчётами не изменится, то ракеты к Patriot придётся отправлять чуть ли не на ежедневной основе – непрерывным потоком. О поставках комплексов взамен уничтоженных российскими войсками официально пока не говорится.Прилёты фиксировались на объектах в Днепровском районе. По последним данным, так находились несколько западных ЗРК, а также ангары с другой военной техникой, поставленной странами НАТО.Сообщения в сети от киевлян: