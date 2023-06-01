Военное обозрение
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В течение ночи наносились удары по объектам в разных районах Киева, сообщается о новых прилётах по комплексу ГУР

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В течение ночи наносились удары по объектам в разных районах Киева, сообщается о новых прилётах по комплексу ГУР

В течение ночи продолжалось нанесение комбинированных ударов по объектам на территориях, которые контролируются противником. Наибольшее число ударов в ночь на четверг, 1 июня, было нанесено по объектам в Киеве.


По последним данным, очередной прилёт был зафиксирован в районе расположения здания комплекса ГУР (Главного управления разведки). Напомним, что накануне в сети появились снимки, подписи к которым утверждают, что это здания ГУР после нанесения удара 29 мая. Также сообщалось о земляных работах близ этих зданий. Эти работы начались через несколько часов после нанесения того удара.

Украинская сторона утверждает, что этой ночью по Киеву выпускались баллистические ракеты. Прогремело около 11 взрывов в течение нескольких минут.

Ракеты пыталась перехватить украинская ПВО, поставленная Вашингтоном составляющая которой за последние несколько недель лишилась подавляющего большинства поставленных ранее зенитных управляемых ракет. Накануне в США заявили, что в новый пакет военной помощи для ВСУ войдут ракеты для ЗРК Patriot. В то же время американские эксперты говорят о том, что если интенсивность «отстрела» ЗУР украинскими расчётами не изменится, то ракеты к Patriot придётся отправлять чуть ли не на ежедневной основе – непрерывным потоком. О поставках комплексов взамен уничтоженных российскими войсками официально пока не говорится.

Прилёты фиксировались на объектах в Днепровском районе. По последним данным, так находились несколько западных ЗРК, а также ангары с другой военной техникой, поставленной странами НАТО.

Сообщения в сети от киевлян:

Бахает очень мощно.

Есть прилёты и пожары. Что-то загорелось в районе Труханова острова.

Был взрыв близ Позняков
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31 комментарий
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  1. Аскет
    Аскет Сегодня, 06:40
    +17
    Хотя Киев отрицает любые потери от «ударов возмездия» России, ЦРУ невольно сдало и самих себя, и своих киевских подопечных. Накануне представители американской разведки показали так называемую «доску почёта» погибших сотрудников ЦРУ.

    Как выяснилось, в начале мая там было 139 звёзд, а уже в конце месяца их количество неожиданно увеличилось до 140. Никакой официальной информации нет, но такое «пополнение» очень уж подозрительно совпало с ударом по штаб-квартире ГУР в Киеве.
    https://t.me/tsargradtv/45464
    Ждем очередного пополнения на "доске почета" ЦРУ. Отель - куча звёзд! Приезжайте англосаксы! yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:41
      +10
      То есть всего-то одного утилизировали, так получается. Хорошо, но "Маловато будет" (с)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:47
        +2
        Видео было с прошлого прилета.Мне кажется ,что целились в конкретную машину.Ракета попадает буквально в десятке метров от стоянки ГУРа в Днепр.И тут же на большой скорости уезжает какая то членовозка
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 07:20
          +3
          целились в конкретную машину

          сомневаюсь, нет у нас такого оружия чтоб ракетой по автомобилю за сотни километров "пулять", нужны координаты цели, нужна высочайшая точность...
      2. KCA
        KCA Сегодня, 06:52
        +4
        Так это-ж ЦРУшник, их в /на сотен нет, вот советников или операторов Пэтриот побольше участвует, соответственно и могилок на Арлингтоне побольше
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:45
      +5
      Цитата: Аскет
      в начале мая там было 139 звёзд, а уже в конце месяца их количество неожиданно увеличилось до 140

      Маловато, за месяц-то winked
      1. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 06:58
        +7
        Цитата: Теренин
        Цитата: Аскет
        в начале мая там было 139 звёзд, а уже в конце месяца их количество неожиданно увеличилось до 140

        Маловато, за месяц-то winked

        Эти звезды не всем погибшим выбивают
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 07:19
          +3
          Цитата: sanja.grw
          Эти звезды не всем погибшим выбивают

          Так демократия, все животные равны. Похожее было в Марике после зачистки Ильича, но там сразу несколько звезд было, запалили американские журналюги
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:50
      +2
      Если цель ударов ВСУ по гражданским целям в России запугать население, то почему мы не запугиваем население Украины ? В любой войне это оправдано, внести хаос и панику в ряды обывателей. Когда на территории России каждый день от снарядов ВСУ погибают мирные жители это уже не гибридная война, а самая что ни на есть горячая. Так давайте методично сносить все что есть на территории противника. Пока мы не разрушим его инфраструктуру он будет фанатично сопротивляться.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:58
        +5
        Мы так не делаем лишь по той причине, что мы - не они. И мы не воюем с мирным населением.
        И не забывайте, что после освобождения - нам же эти территории и восстанавливать, людям жилье давать, работу. Потому, уничтожать надо только инфраструктуру, используемую для борьбы против нас, а не все подряд.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 07:21
          0
          нам же эти территории и восстанавливать

          конечно, если мы "капитулируем", нас обяжут их восстанавливать
          1. Тихий Дон
            Тихий Дон Сегодня, 07:46
            -2
            Т.е при любом раскладе восстанавливать нам , за счёт и так небогатого населения ...Д-а-а ..План действительно очень "хитрый" .
        2. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 08:41
          0
          Думаю, части населения Украины надо будет предоставить возможность работать и зарабатывать на жильё в "старых" регионах РФ. Не следует искусственно поддерживать прежнюю, довоенную численность населения бывшей Украинской ССР. Тем более значительная часть украинцев склонна к мобильности и смене места жительства, если это выгодно. И миграцию для желающих уехать на Запад там тоже не надо будет сдерживать.
      2. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 07:48
        -4
        Цитата: Silver99
        Пока мы не разрушим его инфраструктуру он будет фанатично сопротивляться.

        Зимой пробовали с энергосистемой, сработало?
        1. Панкрат25
          Панкрат25 Сегодня, 07:54
          0
          Они трансформаторы из самой же России и купят, через третьи страны.
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 06:40
    +10
    Самое главное чтобы этот штаб ГУР был не пустым .
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:44
      +3
      Цитата: Герман 4223
      Самое главное чтобы этот штаб ГУР был не пустым .

      Не так-то просто там взять и демонтировать все инженерные системы.
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 06:56
      -1
      Самое главное чтобы этот штаб ГУР был не пустым .

      - Как вы думаете, почему раньше наши не били по базе ГУР в Киеве?
      - Насколько я знаю, от ударов воздерживались, потому что там ГУР держало российских военнопленных, прикрываясь ими…
      Царев
      В его словах есть истина - повсеместная тактика живого щита никуда не делась.
      Поэтому за каждой радостью может стоять и пожертвование своими людьми. Увы.
      Поэтому не забывайте креститься.
      --------------
      тут масса хайпующих КомДивов, что неуместно
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:06
      +2
      Там каждую ночь проходят совещания, днём им неинтересно собираться, адреналина нет, а ночью, в ожидании обстрела - самое то. В результате таких ночных обстрелов скоро у врага не останется никаких руководителей разведки.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:56
        0
        В результате таких ночных обстрелов скоро у врага не останется никаких руководителей разведки.

        Место руководителя никогда не бывает пустым.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:41
    +6
    По последним данным, очередной прилёт был зафиксирован в районе расположения здания комплекса ГУР
    На бис по многочисленным просьбам трудящихся.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 06:43
    +5
    Хорошие новости. Все что движет и управляет противостоянием, пропагандой, планированием - все должно быть в руинах вместе с персоналом. hi
  5. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 06:44
    +6
    А ведь так можно было воевать с самого начала, тогда сейчас все было бы иначе.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +4
    Наибольшее число ударов в ночь на четверг, 1 июня, было нанесено по объектам в Киеве.
    Коль Киев получил основное количество ракет, то значит это ответ за БПЛА над Москвой. Раз повторно ударили по зданию ГУР, значит на то были причины - чтобы уже не было кого откапывать из бомбоубежища или, что там от него осталось.
  7. раб лампы
    раб лампы Сегодня, 06:51
    -11
    140 звезд эт конечно хорошо-а вот склько погибло при взятии того же Артемовска; и почему мы разрушаем города украины громогласно заявляя что это наша земля и наша територия; поэтому только перенос войны в центральную и северную америку даст какой то выигрыш; разрушать города надо в сша и израиле а не на украине и пусть они хоронят своих детей в своих штатах так же как мы в Донецке
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:14
      -6
      только перенос войны в центральную и северную америку даст какой то выигрыш

      вы о чем? тут с ограниченной частью окраены справиться не можем, а вы замахнулись...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:56
    +9
    Наши враги понимаю только язык силы: поэтому нужно продолжать.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:09
    +3
    В течение ночи наносились удары по объектам в разных районах Киева, сообщается о новых прилётах по комплексу ГУР

    Белые флаги на Банковой - единственно ожидаемый результат.
  10. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 07:22
    +1
    Здание или бункер ГУР, генштаба и Минобороны уничтожить мы второй год опаздывали и опаздываем.
    Наличие воли руководства, искусства ведения войн ,у наших лампасов и наличия агентурной разведки,вот этого нам не хватает для обезглавливания армии врага
  11. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:37
    +3
    Зачастили по Киеву отрабатывать. Видимо, ракеты все же не кончились, а вот хохляцких ЗРК заметно поубавилось
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:17
    +2
    Весьма неплохо для государства, у которого закончились ракеты и чипы пополняет выдергивая из стиральных машин бандерогеев. Так ведь, ципсота? Бу-га-га.