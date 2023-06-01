Нанесены удары по объектам ВСУ и «гвардии наступления» в районе Краматорска и в Харьковской области

В ночное время суток российские войска наносили удары по объектам противника на разных направлениях. Так, ракетные удары, а также удары планирующими авиабомбами нанесены по тем объектам противника в Харьковской области, откуда ВСУ на протяжении практически всех минувших суток осуществляли обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области.
Враг пытался с помощью дронов атаковать и сам Белгород. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, около 3 часов ночи сработала система противовоздушной обороны.
Также российские войска наносили удары на Славянско-Краматорском направлении. Поражены цели в районе дороги, соединяющей Краматорск с ранее освобождённым подразделениями ЧВК «Вагнер» Артёмовском. По некоторым данным, речь идёт о поражённой бронетехнике, включая технику западного образца. В самом Краматорске удар был нанесён по пункту дислокации подразделений ВСУ и так называемой «гвардии наступления».
Напомним, что в течение ночи наиболее массированный ракетный удар был нанесён по объектам врага в Киеве. В результате этого удара поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также здания военного управления. По некоторым данным, прилёт снова произошёл по комплексу зданий ГУР (ведомство Буданова, обещавшего расправляться с русскими).