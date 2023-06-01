Военное обозрение
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Нанесены удары по объектам ВСУ и «гвардии наступления» в районе Краматорска и в Харьковской области

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Нанесены удары по объектам ВСУ и «гвардии наступления» в районе Краматорска и в Харьковской области

В ночное время суток российские войска наносили удары по объектам противника на разных направлениях. Так, ракетные удары, а также удары планирующими авиабомбами нанесены по тем объектам противника в Харьковской области, откуда ВСУ на протяжении практически всех минувших суток осуществляли обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области.


Враг пытался с помощью дронов атаковать и сам Белгород. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, около 3 часов ночи сработала система противовоздушной обороны.

Также российские войска наносили удары на Славянско-Краматорском направлении. Поражены цели в районе дороги, соединяющей Краматорск с ранее освобождённым подразделениями ЧВК «Вагнер» Артёмовском. По некоторым данным, речь идёт о поражённой бронетехнике, включая технику западного образца. В самом Краматорске удар был нанесён по пункту дислокации подразделений ВСУ и так называемой «гвардии наступления».

Напомним, что в течение ночи наиболее массированный ракетный удар был нанесён по объектам врага в Киеве. В результате этого удара поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также здания военного управления. По некоторым данным, прилёт снова произошёл по комплексу зданий ГУР (ведомство Буданова, обещавшего расправляться с русскими).
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:53
    +10
    Я понимаю,что Киев-"мать городов русских".Хотя,это всего метафора и исторически неверно.От зданий государственного и военного управлений там не должно остаться камня на камне
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:13
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Я, понимаю,что Киев-"мать городов русских".Хотя,это всего метафора и исторически неверно.

      Да всё же просто и давно известно из Повести временных лет. Когда, в 882 году князь Новгородский Ольгъ(Вещий Олег) раздолбав Киев, т.к. оттуда заколебали блокировать, с целью грабежа и вымогательств, торговый путь "из Варяг в Греки", провозгласил малолетнего Игоря наследником киевского престола сказав, что теперь "Сей (город) да будет мать градам русским" т.е. охранять, защищать... как мать своих детей! Крепость!!!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:41
        -2
        Всё верно. "... а Вещий Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул". Вот только без Вагнера Генштаб в обороне похож на страуса с головой в песке.
    2. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 07:30
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Я понимаю,что Киев-"мать городов русских".Хотя,это всего метафора и исторически неверно.От зданий государственного и военного управлений там не должно остаться камня на камне

      Все эти гуры, рады и прочая лабуда, - это язвы и нарывы на теле матери. Их надо удалять. Хирургическим путём теперь, коль за 30 лет не удосужились терапией...
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:57
    +3
    Топтание в обороне в ожидании контрнаступления ВСУ вот причина наглости со стороны Украины, эти атаки дронов и ДРГ на территорию России только начало, дальше будет больше. ВСУ не испытывают снарядного голода и людских ресурсов как нас уверяет Конашенков, надо разрабатывать что-то радикальное по отодвиганию зоны боев, а не быть ждунами. Начинать надо с путей доставки боеприпасов и вооружений, а не подмигивать врагу мол разрешите нам через порт Одессы аммиак поставлять, устойчивый запах аммиака и сероводорода должен по всей Украине распространяться.
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:12
      0
      Чтобы не топтаться а обороне надо иметь достаточно войск для наступления. Либо ослабить , т. е. перебить укропов, либо мобилизовать наши силы до значителбного превосходства. А, скорее , надо и то, и то.
      Нужно время и ресурсы, кидаться в наступление сейчам заманчиво ( все хотим), но авантюрно.
      Хоте ли уже 150 тысячами взять и удержать половину Украины, изо всех сил поддерживаемую западом....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:58
    +5
    Сожаление и озабоченность надо уже давно выражать не на словах,а на деле,доверив это ВКС и ракетным бригадам.Запад от наших слов самоизолировался и гнёт свою линию- победа ,но без ядерной третьей мировой.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:21
      0
      Сожаление и озабоченность надо уже давно выражать не на словах

      Если враг не сдаётся - сожаление надо выражать над трупом врага, а озабочиваться лишь необходимостью его похорон.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:10
    +4
    Цитата: dmi.pris1
    Я понимаю,что Киев-"мать городов русских".Хотя,это всего метафора и исторически неверно.От зданий государственного и военного управлений там не должно остаться камня на камне

    Согласен. Здания укрорейха нарушают архитектурную целостность Киева. Корчевать.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:15
    0
    ракетные удары, а также удары планирующими авиабомбами нанесены по тем объектам противника в Харьковской области, откуда ВСУ на протяжении практически всех минувших суток осуществляли обстрел Шебекинского городского округа

    Можно надеяться, что обстрелы Шебекино прекратятся?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +3
    Цитата: Аль Манах
    Можно надеяться, что обстрелы Шебекино прекратятся?
    Правильно я вас понял, что вы задали этот вопрос с иронией? Нет не прекратятся пока с той стороны есть кому и чем стрелять. Сегодня ударили планирующими бомбами, главное чтобы результативно и с ощутимыми потерями для любителей стрельбы по мирному населению.
  7. Slon1978
    Slon1978 Сегодня, 07:39
    +3
    Повторный удар - признак педантичности, правильного подхода и хорошего тона Минобороны. Надеюсь это войдет в привычку. Только сегодня сам думал, что, учитывая информацию про земляные работы в районе ГУР, неплохо было бы туда продублировать.