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В сети применительно к ударам по объектам в Киеве обсуждаются обновившиеся данные о числе звёзд на доске почёта и памяти сотрудников ЦРУ

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В сети применительно к ударам по объектам в Киеве обсуждаются обновившиеся данные о числе звёзд на доске почёта и памяти сотрудников ЦРУ

Доска почёта и памяти в здании ЦРУ, на которой 139 звёзд (2022 год)



Американское ТВ вышло с репортажем о Центральном разведывательном управлении США в Лэнгли. После этого обсуждается Доска почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ.

На доске почёта и памяти нет, как это обычно бывает, портретов, но есть звёзды. Один погибший сотрудник разведывательной структуры – одна звезда. В памятные даты в стенах ЦРУ зачитывают имена погибших. Большинство имён доступно в сети. Например, последним, что важно, идентифицированным погибшим сотрудником ЦРУ назван Майкл Гудбо, а время и место его гибели – 2020-й год, Сомали. Именно тогда американские войска выводились из этой африканской страны.

Эксперты обратили внимание на то, что появилась информация о размещении на доске почёта (славы) и памяти 140 звёзд. А в течение достаточно долгого времени там было 139 звёзд. Некоторые эксперты утверждают, что 139 звёзд фиксировалось ещё около месяца назад. Соответственно 140-й сотрудник ЦРУ, а этот вывод напрашивается в таком случае сам собой, погиб совсем недавно.

О том, где именно погиб сотрудник ЦРУ, американские каналы не сообщают. При этом в сети появляются версии о том, что этот неизвестный сотрудник мог погибнуть на Украине, а именно – в Киеве, после удара по главному управлению разведки. Напомним, что такой удар был нанесен несколько дней назад. А в ночь на 1 июня, по некоторым данным, по комплексу здании ГУР Украины в Киеве был нанесён повторный удар. О его последствиях пока нет конкретных данных.

Однако другие эксперты, вступая в спор с первым, говорят о том, что 140-я звезда могла появиться раньше – до нанесения удара, о котором идёт речь (по зданиям комплекса ГУР в Киеве). Например, в англоязычной версии Википедии говорится о 140 звёздах – погибших сотрудниках ЦРУ в правке, внесённой на странице 26 мая в 14:23. Правка вносилась с адреса, который в сети (если привязка верна) идентифицируется как пользователь из Лексингтона (Кентукки, США).



Правка о 140-й звезде в Википедии присутствует уже несколько дней, модераторами не удалялась.



Однако внесший правку пользователь пишет, что звезда под номером 140 появилась 23 мая 2013 года. В 2013 году этого точно не могло быть, тогда было меньше звёзд. Перепутал годы или ошибка всё же в другом?
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21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:35
    +13
    Даешь 1000 звезд ! Для ровного счёта и за один раз.
    _________________
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:50
      +8
      За то, чтобы на этой стене было звездное небо нашей Галактики. drinks drinks drinks good
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 08:14
      +2
      Цитата: Nexcom
      данные о числе звёзд на доске почёта и памяти сотрудников ЦРУ

      what Мне вот думается, что эти 140 звезд в честь "павших героев плаща и кинжала во имя идеалов демократии" не отражают реального количества погибших yes

      "Мемориал в ЦРУ появился в 1974 году. Он представляет собой стену из алабамского мрамора, на котором высекаются звезды в честь погибших сотрудников. Рядом со стеной расположена "Книга почета", в которую вносятся имена погибших сотрудников с указанием года смерти. Также в книге несколько десятков безымянных звезд - они посвящены сотрудникам, чьи имена по соображениям секретности не раскрываются даже после их смерти. На данный момент в "Книге почета" 37 безымянных звезд.
      Для отбора кандидатов, достойных увековечивания, при директоре ЦРУ существует Совет по присуждению наград за честь и заслуги. Он принимает во внимание следующие критерии: "Смерть может наступить за границей или в Соединенных Штатах. Смерть должна носить вдохновляющий или героический характер при исполнении долга; или в результате террористического акта при исполнении служебных обязанностей; или как акт преднамеренного насилия, направленный против сотрудника, мотивированный исключительно принадлежностью этого сотрудника к Агентству; или при исполнении служебных обязанностей во время службы в районах военных действий или в других исключительно опасных условиях, когда смерть является прямым результатом таких военных действий или опасностей".
      После утверждения кандидатуры директором ЦРУ, резчик по камню Тим Джонсон наносит на стену новую звезду.
      Добавление звезд может быть связано не с текущими событиями, а с рассмотрением историй агентов прошлых лет."

      wink Выражаясь языком Билли из х/ф "Человек с бульвара капуцинов": сдается мне джентльмены, что "героическая смерть" агента ЦРУ в "подвалах" ГУР - не тянет на достойную звезды на алабамском мраморе... yes
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:18
      +2
      Стена большая , много поместиться.
      1. ycuce234-san
        ycuce234-san Сегодня, 09:02
        0
        У них сроки размещения конечные должны быть. Юридически это посмертный памятник, а кладбища после закрытия и выдержки 20 летнего срока по закону рекультивируют, кроме признанных ценными объектами истории и культуры. Вероятно все это и документы постепенно передают в архивы и музеи, в запасники - например тех, кто помер в Германии, Корее, Вьетнаме, в колониальной африканской борьбе или, как случалось, был банально съеден там "американскими союзниками": натянуть им историко-культурную ценность вряд ли получится. Это не римские катакомбы, египетские захоронения, не воинское захоронение, не ценная археология или творения архитекторов и скульпторов.

        Цитата: Аргон
        Стена большая , много поместиться.
  3. kostyan77708
    kostyan77708 Сегодня, 07:36
    +4
    ну то ли еще будет, места на стене еще достаточно! Надеюсь звезды там будут прибавляться, желательно в геометрической прогрессии
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:40
    +4
    А стоит ли ориентироваться на звезды в ЦРУ предполагая сколько могло погибнуть американских советников от разведки в здании ГУР Украины? Кроме сотрудников ЦРУ в Киеве сотрудники РУМО (военной разведки), АНБ, ФБР (курируют СБУ), обязательно Ми-6, Ми-5 (контрразведка), высокие чины ССО, французы, итальянцы и др. и не удивлюсь представителям "Моссада". Поэтому точное количество погибших и из каких стран не узнаем долго.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:43
      +3
      На звёзды стоит ориентироваться, но не эти. Недавно Мишлен ушёл из РФ со своими звёздами для ресторанов, его заменил Нижнекамскшина, но почему то в новостях никто это не осветил.
      1. Geosun
        Geosun Сегодня, 08:42
        +1
        Теперь еду в ресторанах готовит Нижнекамскшина? Действительно такое событие надо осветить в прессе! good
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:40
    +2
    140я звезда на доске памяти ЦРУ говорит нам, что Буданов не больше чем свадебный генерал-майор, а всю реальную работу, за него выполнял человек, которого вынесли вперёд ногами из бункера и увековечили в виде звёзды на стене.
  7. ShDE
    ShDE Сегодня, 07:41
    +1
    "Награда нашла героя". Думаю ы звёзды вешают не день-в-день.
  8. RoninO
    RoninO Сегодня, 07:51
    +2
    Ну , за звёздную стену !
    - из будущего фильма "Особенности национальной СВО " .
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:05
    +1
    Забавная традиция. Киношная и красивая. А Бонд, Джеймс Бонд тоже там?
    1. dik-nsk
      dik-nsk Сегодня, 08:46
      0
      Бонд не американец, а МИ-6, так что ему там не место)
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:06
    +2
    Если каждые похороны врага так со смаком обсуждать, эта война на десятилетия. Не первый раз замечаю, с каким душевным трепетом сми повествуют нам о ликвидации англичанина или американца, как будто совершено что-то запредельное или запретное - убили господина!
    Вот и ВО от этого не удержался. Тьфу на этого подонка! Забыли посчитать, сколько с пэтриотами ушло на удобрения, сколько с контрбатарейными РЛС. Все у нас нормально, по Александру Невскому
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 08:28
    -1
    Там будет 10000 звезд...эти нигадяи заслужили этого
  12. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 08:38
    0
    Цитата: Nexcom
    Даешь 1000 звезд ! Для ровного счёта и за один раз.
    _________________


    Лучше одну и большую, на, или за всю Америку, или континент!
  13. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:41
    0
    Маловато там звезд, надо бы добавить...
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:45
    0
    "Маловато будет. Маловато!"(с) Даешь звездочки на всю стену и на потолок!
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:46
    0
    Да уж, любит наш народ пообсуждать сомнительные новости. Две недели обсуждали возможное ранение залужнаго, теперь будем про заминусованного црушника фантазировать
  16. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:54
    0
    если ты знаешь, больше одной рифмы, к слову "звезда" — ты настоящий поэт...а рифма,которую все знают,в тему))