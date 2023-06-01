В сети применительно к ударам по объектам в Киеве обсуждаются обновившиеся данные о числе звёзд на доске почёта и памяти сотрудников ЦРУ

Доска почёта и памяти в здании ЦРУ, на которой 139 звёзд (2022 год)

Американское ТВ вышло с репортажем о Центральном разведывательном управлении США в Лэнгли. После этого обсуждается Доска почёта и памяти погибших сотрудников ЦРУ.На доске почёта и памяти нет, как это обычно бывает, портретов, но есть звёзды. Один погибший сотрудник разведывательной структуры – одна звезда. В памятные даты в стенах ЦРУ зачитывают имена погибших. Большинство имён доступно в сети. Например, последним, что важно, идентифицированным погибшим сотрудником ЦРУ назван Майкл Гудбо, а время и место его гибели – 2020-й год, Сомали. Именно тогда американские войска выводились из этой африканской страны.Эксперты обратили внимание на то, что появилась информация о размещении на доске почёта (славы) и памяти 140 звёзд. А в течение достаточно долгого времени там было 139 звёзд. Некоторые эксперты утверждают, что 139 звёзд фиксировалось ещё около месяца назад. Соответственно 140-й сотрудник ЦРУ, а этот вывод напрашивается в таком случае сам собой, погиб совсем недавно.О том, где именно погиб сотрудник ЦРУ, американские каналы не сообщают. При этом в сети появляются версии о том, что этот неизвестный сотрудник мог погибнуть на Украине, а именно – в Киеве, после удара по главному управлению разведки. Напомним, что такой удар был нанесен несколько дней назад. А в ночь на 1 июня, по некоторым данным, по комплексу здании ГУР Украины в Киеве был нанесён повторный удар. О его последствиях пока нет конкретных данных.Однако другие эксперты, вступая в спор с первым, говорят о том, что 140-я звезда могла появиться раньше – до нанесения удара, о котором идёт речь (по зданиям комплекса ГУР в Киеве). Например, в англоязычной версии Википедии говорится о 140 звёздах – погибших сотрудниках ЦРУ в правке, внесённой на странице 26 мая в 14:23. Правка вносилась с адреса, который в сети (если привязка верна) идентифицируется как пользователь из Лексингтона (Кентукки, США).Правка о 140-й звезде в Википедии присутствует уже несколько дней, модераторами не удалялась.Однако внесший правку пользователь пишет, что звезда под номером 140 появилась 23 мая 2013 года. В 2013 году этого точно не могло быть, тогда было меньше звёзд. Перепутал годы или ошибка всё же в другом?