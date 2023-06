Западные СМИ: Впервые после холодной войны у НАТО появился секретный план по войне с Россией

В настоящее время у НАТО уже есть в наличии секретный план на случай прямой конфронтации с Российской Федерацией. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.Как отмечает автор, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года, страны НАТО получат на одобрение секретные военные планы. В них описывается сценарий боевых действий с Россией.Составлением таких планов занимаются постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Независимых экспертов, депутатов, общественность к обсуждению данных планов не допускали. Но отсутствие прозрачности планов, считает Дэвис, является одной из главных проблем для демократического надзора западных обществ за такими важными документами.Отметим, что у НАТО есть целое семейство военных планов, включая «Концепцию сдерживания и обороны евроатлантического региона» (The Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, DDA), описывающую действия альянса в мирное и военное время и коллективную оборону, концепцию «Региональные планы» (Regional Plans, RP) о защите конкретных регионов альянса, концепцию «Стратегические подчиненные планы» (Strategic Subordinate Plans, SSP) с анализом управления войсками на театрах военных действий, и ряд других документов.Североатлантический альянс не скрывает своей подготовки к вооруженному конфликту с Россией. Ранее председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявлял, что блоку НАТО надо в любой момент быть готовым к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом говорил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявлял ранее о вероятном конфликте с Россией и Китаем к 2030 году, призывая западные страны готовиться к обороне и наращивать военные расходы.В то же время, «гибридная война» Запада против России и так уже ведется на Украине. Прямой вооруженный конфликт с его рисками и издержками для самих США и стран Западной Европы им не очень выгоден в сложившейся ситуации.