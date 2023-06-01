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Западные СМИ: Впервые после холодной войны у НАТО появился секретный план по войне с Россией

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Западные СМИ: Впервые после холодной войны у НАТО появился секретный план по войне с Россией

В настоящее время у НАТО уже есть в наличии секретный план на случай прямой конфронтации с Российской Федерацией. Об этом пишет обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.


Как отмечает автор, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года, страны НАТО получат на одобрение секретные военные планы. В них описывается сценарий боевых действий с Россией.

Составлением таких планов занимаются постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Независимых экспертов, депутатов, общественность к обсуждению данных планов не допускали. Но отсутствие прозрачности планов, считает Дэвис, является одной из главных проблем для демократического надзора западных обществ за такими важными документами.

Отметим, что у НАТО есть целое семейство военных планов, включая «Концепцию сдерживания и обороны евроатлантического региона» (The Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, DDA), описывающую действия альянса в мирное и военное время и коллективную оборону, концепцию «Региональные планы» (Regional Plans, RP) о защите конкретных регионов альянса, концепцию «Стратегические подчиненные планы» (Strategic Subordinate Plans, SSP) с анализом управления войсками на театрах военных действий, и ряд других документов.

Североатлантический альянс не скрывает своей подготовки к вооруженному конфликту с Россией. Ранее председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявлял, что блоку НАТО надо в любой момент быть готовым к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом говорил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявлял ранее о вероятном конфликте с Россией и Китаем к 2030 году, призывая западные страны готовиться к обороне и наращивать военные расходы.

В то же время, «гибридная война» Запада против России и так уже ведется на Украине. Прямой вооруженный конфликт с его рисками и издержками для самих США и стран Западной Европы им не очень выгоден в сложившейся ситуации.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:47
    +2
    И об этом секретном плане пишут в открытых СМИ..... Н-да.....

    Интересно, скольких бы повесили за бубенцы если бы была слита инфа в СМИ о секретном плане во время ВОВ ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:50
      +3
      Вообще этот план свществовал всегда.Наверняка вносится будут определенные коррективы по опыту "операции" на Донбассе
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:52
        +4
        Ну теперь ждем когда эти документы забудут или на остановке или в туалете или какой-нибудь рядовой первого класса выложит их в интернет. lol
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:20
          +2
          И в этом " секретном " плане не будет ни чего нового,что они ,что мы будем бить по тому что не двигается и что плохо двигается,для начала. hi
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 08:52
            +1
            У них, падлов, ракет и их носителей больше кратно, на первом этапе хреново нам будет
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:56
      +1
      И об этом секретном плане пишут в открытых СМИ..... Н-да.....

      Ну и что такого ? План есть но ведь ход его подробно не описывают в СМИ и не всегда всё идёт по плану. Главное что бы у МО ВС РФ был план против их плана.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +3
    страны НАТО получат на одобрение секретные военные планы. В них описывается сценарий боевых действий с Россией.
    Судя по всему "секретные планы" не совсем "секретные" если о них начали писать западные СМИ. Хотя американцам вроде уже скрывать нечего, т.к. их политики и генералы с подпевкой европейских открыто обозначили свои цели по отношению к России - экономическое, военное ослабление с использованием Украины с последующим нанесением мощного удара и расчленения России.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:59
    +1
    Есть два секретных плана ,всегда так было.Мы даём люлей или мы получаем люлей.Во времена "холодной войны"- люля измерялись только в килотоннах и мегатоннах,недоработки в планах исправлялись опять же люлями в килотоннах - мегатонны не бесконечны.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:02
    +2
    По фотографии:
    Кажется обсуждают опыт отвинчивания крышки на пузыре "Stolichaya"
    но не секретный план.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:05
      +1
      А мы им разве до сих пор поставляем водку??? Надо прекратить. Пусть травятся своим вискарем.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:22
        +2
        Вискарь у них есть не дурственный ,но и есть откровенная гадость,"поубывал" бы за это пойло.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:56
        0
        Цитата: Nexcom
        А мы им разве до сих пор поставляем водку??? Надо прекратить.

        Сами шлёпают. И где их хвалёные "авторские права"? Или, как сказал один известный фашист, "Друзьям - всё, врагам - закон"?
        Пил у друзей в Техасе из бутылки, до неприличия похожей на нашу "Столичную". Два различия - у нас пробка покрыта прозрачной эмалью (как крышки для консервирования), а та была с красной крышкой и на донышке "впуклость", какие у нас бывают на бутылках с коньяком. Шлёпают где-то у них там, в Техасе.
        На вкус, кстати, свекольный самогон. Кто в теме - поймёт, что большего негатива алкогольному напитку высказать нельзя. Американцы пьют эту дрянь не закусывая. Извращенцы.
  5. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 08:23
    +1
    Помнится план по массированому удару Томагавками, штормами в количестве 2500-3000. плюс беспилотники в таком же количестве.
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 08:35
    +2
    Зачем насмехаться. Запад,не тратил своих сил вообще. Не расходовал самое важное людской ресур, который в несколько раз превосходит наш. Оружия общего, тоже в разы больше. Что мы можем противопоставить после 1.5 - 2 лет войны. Они ждут, выжидают, усталости военщины и общества в целом. Все это очень и очень опасно.
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:39
    +1
    Секретный план НАТО это уже смешно. Никаких секретов у них нет, а цель всегда была одна - уничтожить российскую государственность и захватить нашу территорию.Никаких других планов никогда не было. Все остальное болтовня для идиотов. Впрочем, НАТО сейчас и состоит из клинических идиотов.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:39
    -1
    Впервые после холодной войны

    Чушь, конечно
    Этому плану 75 лет, и они его последовательно реализуют.
    Именно столько времени в воен доктрине сша прописана необходимость оккупации "Украины" и противопоставление основной части народа.
    И развал СССР был только частью этого плана, и мы им сами помогли.

    Пора умнеть нам срочно как-то
    (хотя когда смотрю на очередных продажных "диверсантов" за 5к рублей .. - умнеть нам долго)
  9. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:45
    +1
    НАТО и есть план против России, уже много лет
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:46
    0
    коротко о плане,
    до последнего прибалта и поляка... а дальше очередность сдачи в плен
  11. Rybkin
    Rybkin Сегодня, 08:56
    0
    Прибалтийским шавкам с польской пани уж точно надо получить по полной! Ну и прочую свору с хозяином в звёзднополосатых подштанниках не обделить...