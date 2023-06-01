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Президент Турции отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии

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Президент Турции отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет в Молдавию для участия в однодневном саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.


Напомним, что Европейское политическое сообщество (ЕПС) представляет собой новое объединение ряда государств, созданное уже после начала российской спецоперации на Украине и призванное консолидировать страны Европы, в том числе и не являющиеся членами Евросоюза. Так, в работе саммита примут участие представители Великобритании, Турции, ряда балканских государств.

Саммит в Кишиневе станет вторым по счету в истории Европейского политического сообщества. Прошлый саммит проводился в Праге. Тогда Эрдоган на него приезжал, но во время ужина поругался с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Сейчас европейские руководители уже съехались в столицу Молдавии и готовятся к началу саммита. С чем связано решение Эрдогана не участвовать в саммите, пока не сообщается. Причины могут быть разными – от соображений безопасности вскоре после выборов до состояния здоровья или нежелания пересекаться с некоторыми политическими лидерами.

Напомним, что ранее Эрдоган беседовал по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, который призвал турецкого лидера своим авторитетом и влиянием посодействовать урегулированию ситуации в Косово. Как известно, Турция традиционно имеет связи с балканскими мусульманами, включая и косовских албанцев в том числе.
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9 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:17
    +2
    Очень хорошая новость ! Чем меньше возможностей е евросообщества затянуть в свои сети Эрдогана и там его обработать и уломать на нужные им решения, тем лучше. И хорошо, что Эрдоган сам это понимает, и не лезет в их липкие объятья.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:49
      +2
      Эрдогана не так просто уломать. Нужен очень-очень серьёзный лом и ломалка. Турция, в отличии, например, Франции и Германии, сохранила свою независимость. В том числе, благодаря многовекторной политики Эрдогана.
      Если экономическое положение Евросоюза просело в результате СВО, то у Турции наоборот окрепло.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:19
    +2
    Заняться Эрдогану больше нечем, кроме как с клоунами общаться. Свих дел невпроворот.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:23
    +1
    Эрдоган, как бы к нему не относились, сильный политик и очень хитрый лис. Он не будет поступать так как его просят если не видит выгоды для Турции. А этот саммит просто сборище болтунов и ему там делать нечего.
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 08:39
    0
    Толпа европейских болтунов под предводительством Макрона соберётся в бывшей российской винодельне у границы с Приднестровьем и будет самозабвенно «налаживать политический диалог в Европе» (то есть проклинать Россию с Белоруссией и клясться в верности Киеву) под десяток-другой ящиков молдавского вина./ Саммит пройдет в замке с винодельней в 35 км от Кишинева/.
    И зачем это нужно Эрдогану перед инагурацией и обьявлением нового состава правительства?
    Не султанское это дело с лузерами общаться yes
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:39
    0
    Написано Турция примет участие , значит поедет представитель Эрдогана.
    Вот ведь ньюсмейкеры.....
    Это все равно что написать - Путин отказался участвовать в инаугурации Эрдогана ! Как звучит ,да? А по факту просто поедет не Путин , а Володин
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:47
    +1
    Интересно выбрано место для проведения Европейского политического сообщества.Туда должно приехать под 50 глав государств и куча делегаций .
    А страна это Молдавия и все расходы за ее счет .
    Я так понимаю сейчас должен всплеск крика в СМИ Молдавии должен пройти ? Ведь кто то должен быть виноват ,что потратили пол миллиарда на болтовню
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:55
      0
      Да за счет Румынии. которая будет всех убеждать, что в рамках безопасности надо срочно евроинтегрировать в Румынию - вон и президентша согласна, с паспортом румынским...
  7. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 08:54
    0
    Возможно дело в том, что это была бы первая поездка после переизбрания.