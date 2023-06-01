Президент Турции отказался от участия в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет в Молдавию для участия в однодневном саммите Европейского политического сообщества. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
Напомним, что Европейское политическое сообщество (ЕПС) представляет собой новое объединение ряда государств, созданное уже после начала российской спецоперации на Украине и призванное консолидировать страны Европы, в том числе и не являющиеся членами Евросоюза. Так, в работе саммита примут участие представители Великобритании, Турции, ряда балканских государств.
Саммит в Кишиневе станет вторым по счету в истории Европейского политического сообщества. Прошлый саммит проводился в Праге. Тогда Эрдоган на него приезжал, но во время ужина поругался с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
Сейчас европейские руководители уже съехались в столицу Молдавии и готовятся к началу саммита. С чем связано решение Эрдогана не участвовать в саммите, пока не сообщается. Причины могут быть разными – от соображений безопасности вскоре после выборов до состояния здоровья или нежелания пересекаться с некоторыми политическими лидерами.
Напомним, что ранее Эрдоган беседовал по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, который призвал турецкого лидера своим авторитетом и влиянием посодействовать урегулированию ситуации в Косово. Как известно, Турция традиционно имеет связи с балканскими мусульманами, включая и косовских албанцев в том числе.