Анализируя сегодняшний ночной удар по объектам противника в Киеве, эксперты приходят к выводу о том, что «у украинской ПВО большие проблемы».
Напомним, что украинская сторона сообщила о нанесении массированного ракетного удара по объектам в Киеве. Утверждается, что ВС РФ использовали для этого ракеты комплекса «Искандер».
По последним сведениям, уничтожены объекты, относящиеся в том числе к сфере железнодорожного транспорта. Именно этим транспортом в последнее время в Киев были доставлены крупные партии оружия и военной техники, включая зенитные ракетные комплексы и танки, из стран НАТО.
Украинская сторона, конечно же, не публикует кадры уничтоженной техники, продолжая утверждать, что «российские ракеты били по гражданской инфраструктуре и жилым домам». О том, что зенитные установки ВСУ привыкли располагать непосредственно в жилых кварталах, что часто и приводит к поражению многоэтажек украинскими же зенитными ракетами, командование ВСУ предпочитает тоже не говорить.
Уничтожен объект погрузки-разгрузки топливных железнодорожных цистерн, которые использовались войсками киевского режима для доставки топлива в войсковые части, в том числе практически к линии боевого соприкосновения.
Сообщается о поражении административного здания (какого именно, не говорится) в Днепровском районе Киева, разрушены здания, в которых осуществлялось военное планирование, в Дарницком районе. При этом традиционно украинские власти заявляют о «сбитых ракетах», а поражение объектов на земле называют «вызванным падением обломков».
Участившиеся удары по Киеву значительно снизили эффективность ПВО украинской столицы. ВСУ утратили возможности по отражению атак, даже если эти атаки не носят характер комбинированных. Это свидетельствует о больших потерях в зенитных ракетных батареях, потерях в том числе непосредственно самих ЗРК.