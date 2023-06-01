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Поражение многочисленных целей в Киеве свидетельствует о больших потерях в зенитных ракетных батареях ВСУ

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Поражение многочисленных целей в Киеве свидетельствует о больших потерях в зенитных ракетных батареях ВСУ

Анализируя сегодняшний ночной удар по объектам противника в Киеве, эксперты приходят к выводу о том, что «у украинской ПВО большие проблемы».


Напомним, что украинская сторона сообщила о нанесении массированного ракетного удара по объектам в Киеве. Утверждается, что ВС РФ использовали для этого ракеты комплекса «Искандер».

По последним сведениям, уничтожены объекты, относящиеся в том числе к сфере железнодорожного транспорта. Именно этим транспортом в последнее время в Киев были доставлены крупные партии оружия и военной техники, включая зенитные ракетные комплексы и танки, из стран НАТО.

Украинская сторона, конечно же, не публикует кадры уничтоженной техники, продолжая утверждать, что «российские ракеты били по гражданской инфраструктуре и жилым домам». О том, что зенитные установки ВСУ привыкли располагать непосредственно в жилых кварталах, что часто и приводит к поражению многоэтажек украинскими же зенитными ракетами, командование ВСУ предпочитает тоже не говорить.

Уничтожен объект погрузки-разгрузки топливных железнодорожных цистерн, которые использовались войсками киевского режима для доставки топлива в войсковые части, в том числе практически к линии боевого соприкосновения.

Сообщается о поражении административного здания (какого именно, не говорится) в Днепровском районе Киева, разрушены здания, в которых осуществлялось военное планирование, в Дарницком районе. При этом традиционно украинские власти заявляют о «сбитых ракетах», а поражение объектов на земле называют «вызванным падением обломков».

Участившиеся удары по Киеву значительно снизили эффективность ПВО украинской столицы. ВСУ утратили возможности по отражению атак, даже если эти атаки не носят характер комбинированных. Это свидетельствует о больших потерях в зенитных ракетных батареях, потерях в том числе непосредственно самих ЗРК.
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21 комментарий
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:29
    +5
    Если это так то это очень хорошая новость.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:36
      +2
      За ПВО Укрорейха!!! drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      На самом деле радоваться ещё рано. До разгрома ПВО Укровермахта и завоевание господства в воздухе ещё далеко. Если этого удастся добиться, то позиционная война закончится и фронт покатится на Запад в направлении Берлина, Парижа, Лондона и других фашистких столиц.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 08:59
        0
        За ПВО Укрорейха!!! drinks
        Не чокаясь.


        Ага америкосы им ещё ништяков подкинули на 300 лямов глядишь следом и другие упыри подтянутся. Так что рано ещё не чокаясь за ПВО всук лучше за ПВО ВС РФ с благодарностью чокаясь по полной.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:31
    +3
    Не далее как вчера видел табличку, где щеневмерлые хвалятся, что сбивают 93% наших ракет.
    Видимо, придётся цифры хорошо скорректировать.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Aken
      Не далее как вчера видел табличку, где щеневмерлые хвалятся, что сбивают 93% наших ракет.
      Видимо, придётся цифры хорошо скорректировать.

      Обязательно скорректируют: напишут, что сбивают 193% российских ракет.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:53
      0
      Цитата: Aken
      Не далее как вчера видел табличку, где щеневмерлые хвалятся, что сбивают 93% наших ракет.
      Видимо, придётся цифры хорошо скорректировать.

      Даже если он не собьют н одной ракета, то все одно будут писать что сбили 90%. Свой пипл должен верить, что "перямога" по всем позициям.
      Всё это было во времена ВМВ в Японии, где сообщали только победные реляции, даже за день до капитуляции.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:32
    -9
    Если конечно это не какой то там по счету очередной конашенковский круг уничтожения техники
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:32
    +4
    Участившиеся удары по Киеву значительно снизили эффективность ПВО украинской столицы.

    Главное, что столица была нашпигована этим самым ПВО больше, чем любой другой город. А значит, ПВО действительно становится дырявой.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:33
    +5
    Интенсивность ударов по Киеву говорит о том что мы выражаем очередную озабоченность по мирному плану Запада.Проверил посольства ,вроде к ним ПВО ВСУ не прилетело.Молчат гадёныши ,воды в рот набрали!Визгом на сайтах Куева ,удовлетворён ,но не полностью.
  6. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:37
    -5
    Если нет хоть каких то подтверждений, то все подобные рассказы о проблемах с ПВО Украины не более чем байка. За полтора года все уже устали от сказок Конашенкова и важно хоть немного фактов. Вот снимки со спутника недавно показывали - на них склады укропитеков до удара ВКС и после - прекрасно видно, раздолбали по самые помидоры. И это кайфово! К сожалению, без подобных фактов все остальное триндеж. 21 век все таки и доказательства поражения целей должны быть.
  7. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 08:38
    0
    Есть сообщения, что наши вывели спутник на орбиту и теперь мы наблюдаем всю Украину 24/7, а не как раньше два-три часа в сутки. Этим пользовались фашисты из НАТО и бандеровцы, перемещая технику и личный состав во время "окон", когда мы не наблюдали. Всё, халява кончилась, товарищи бандерлоги!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:42
      +4
      Есть сообщение что спутник "Кондор-ФКА" будет выведен на рабочий режим в течение одной-двух недель, делать снимки заданного района окраины будет два раза в сутки, точнее не снимки, а запись с радиолокатора, передавать данные может по 16Гб за сеанс пролетая в зоне досягаемости наших СКС
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:41
    +4
    Обратите внимание, как плотно службы прикрыли соцсети. Невозможно проанализировать результаты удара по открытым источникам! Четкая работа контрразведки. Увы, без введения военного положения, как недавно предлагал Кадыров, у нас таких мер не принять. Будут писать и постить не только очевидцы, но и распространители слухов.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:42
    +2
    Как так ? Там вся банда Зелибобы с утра всему человечеству рассказывает,что сбили 300 ракет ,а тут такие проблемы оказались
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 08:45
    0
    Всё эти удары в большей степени предназначены для принуждения к мирным переговорам
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 08:58
      0
      Мирные переговоры сейчас будут восприняты как слабость России, как попытка сохранить лицо. Вновь принятые регионы освобождены? Нет. Денацификакия и демилитаризация достигнуты? Тоже нет. Угрозы Белгородской, Брянской и Курской областям сняты? И здесь нет. Единственный успех - сухопутный коридор в Крым. Но и он тогда будет под постоянной угрозой. А чего стоят соглашения от куевского режима и так всем давно известно.
  11. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:47
    +3
    Если включить голову, то тактика которую использует МО РФ весьма рациональная. Выбран трек на экономическое выматывание западных партнеров хохла. Проблема западного оружия в его высокой стоимости. Мы же используем дешевые образцы боеприпасов, которые в разы стоят дешевле иностранных аналогов. Если регулярно проламывать ПВО хохла, то там скоро просто не останется зенитных ракет. У каждой войны есть стоимость, и в данном случае западным деятелям становится очень накладно отдавать хохлам свои вооружения.
    Плюс есть вторая сторона медали, самих вооружений не так много и у самих стран доноров скоро встанет вопрос о том, а чем им то в итоге защищаться? С учетом перспективы войны между Россией и странами Европы, этот вопрос отнюдь не праздный.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:53
      0
      Про Экономическое выматывание запада мы слушаем мантры больше года, но пока толстый сохнет - худой сдохнет! И мы продолжаем собирать на дроны и броники с простых людей. Пожалуйста, не ретранслируйте неумную пропаганду.
  12. Аскет
    Аскет Сегодня, 08:52
    0
    К ударам по Киеву только один вопрос- почему не в феврале прошлого года, а сейчас?! Это как с Донбассом: в 2023 признали на самом высоком уровне что надо было всё сделать в 2014, до последнего все на переговоры надеялись? С Киевом надо было всё сделать, когда там стояли русские войска. А вместо этого-жесты доброй воли, мутные переговоры и обмены под руководством Абрамовича, перегруппировки с непростыми решениями и зерновые коридоры. До последнего власть и олигархи цепляются за Запад, поэтому так и идет -одной рукой воюем,другой бабло пилим.
    До конца апреля 2022 года мы могли бомбить Украину, а она нас не могла. Мы могли топить украинский «москитный флот», а они наш – нет. Мы доставали «калибрами» аж до Львова, а украинцы не могли бить по Краснодару или Ростову-на –Дону. .Наши танки бороздили украинскими дорогами, а украинские танки о наших дорогах могли только мечтать.

    Сегодня Украина уже по факту может почти все, что можем и мы. А что будет завтра?
  13. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:54
    +1
    Цитата: Михаил-Иванов
    Проблема западного оружия в его высокой стоимости. Мы же используем дешевые образцы боеприпасов, которые в разы стоят дешевле иностранных аналогов.

    Но мы одни,а для них очень много стран вооружения поставляют
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    «у украинской ПВО большие проблемы».
    И эти проблемы будут только нарастать. Украинская ПВО несет потери плюс к этому большой (не запланированный) расход ракет к "Пэтриоту". В связи с этим американцы внесли в очередной пакет военной помощи ракеты к этому ЗРК и начнут закупать у Германии ЗРК "Гепард" с последующей передачей Киеву. Российским ВС остается только бить и бить эту нечисть и уничтожать западное оружие, которое она использует.