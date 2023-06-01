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Врио главы ДНР: освобождение Марьинки в обозримой перспективе – задача стратегической важности

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Врио главы ДНР: освобождение Марьинки в обозримой перспективе – задача стратегической важности

Освобождение Марьинки в обозримой перспективе – задача стратегической важности. Взятие под контроль российскими Вооруженными силами данного населенного пункта открывает им дорогу для освобождения других городов и поселков Донбасса.

Такое мнение высказал журналистам РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что сейчас Марьинский участок фронта является одним из самых горячих в зоне проведения СВО, обстановка там очень наряженная.

На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт

- заявил руководитель региона.

И хотя подразделения Вооруженных сил России непрерывно продвигаются здесь с боями вперед, этого недостаточно для полного освобождения города. Увы, нельзя сказать, что он практически освобожден. Но необходимо очистить Марьинку от украинских оккупантов в самой ближайшей перспективе.

Чиновник также отметил, что власти региона будут тесно взаимодействовать с воинскими подразделениями из Чеченской Республики. Теперь район Марьинки как раз находится в их зоне ответственности.

Ранее сообщалось о прорыве украинской обороны на данном участке. Продвижение российских сил отмечается от шиноремонтного завода и с территории предприятия «Агроресурс». В окрестностях города они нанесли удары по позициям ВСУ возле населенных пунктов Победа и Георгиевка.
Использованы фотографии:
https://denis-pushilin.ru/
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