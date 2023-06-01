Врио главы ДНР: освобождение Марьинки в обозримой перспективе – задача стратегической важности

На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт

Освобождение Марьинки в обозримой перспективе – задача стратегической важности. Взятие под контроль российскими Вооруженными силами данного населенного пункта открывает им дорогу для освобождения других городов и поселков Донбасса.Такое мнение высказал журналистам РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.Он уточнил, что сейчас Марьинский участок фронта является одним из самых горячих в зоне проведения СВО, обстановка там очень наряженная.- заявил руководитель региона.И хотя подразделения Вооруженных сил России непрерывно продвигаются здесь с боями вперед, этого недостаточно для полного освобождения города. Увы, нельзя сказать, что он практически освобожден. Но необходимо очистить Марьинку от украинских оккупантов в самой ближайшей перспективе.Чиновник также отметил, что власти региона будут тесно взаимодействовать с воинскими подразделениями из Чеченской Республики. Теперь район Марьинки как раз находится в их зоне ответственности.Ранее сообщалось о прорыве украинской обороны на данном участке. Продвижение российских сил отмечается от шиноремонтного завода и с территории предприятия «Агроресурс». В окрестностях города они нанесли удары по позициям ВСУ возле населенных пунктов Победа и Георгиевка.