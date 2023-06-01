Новый военно-транспортный авиаполк планируют сформировать в России

В России продолжается работа по усилению вооружённых сил страны на самых разных направлениях, включая и военно-транспортную авиацию (ВТА), входящую в состав Воздушно-космических сил (ВКС).
Как сообщает Минобороны РФ, командование ВТА ВКС России летом этого года планирует создание нового авиаполка ВТА. Соответственно, как отметили в оборонном ведомстве, необходимо будет подготовить и привлечь к этой работе молодых летчиков и командиров, а также упорно работать над освоением новой модернизированной авиатехники.
Сообщается также, что за прошедшие шесть месяцев 2023 года проведена большая работа по совершенствованию деятельности ВТА, включая проведение 11 летно-тактических учений. В ведомстве указали, что уже успешно подготовлено более полсотни лётчиков, подопечных Краснодарского высшего военного авиационного училища.
ВТА играет чрезвычайно важную роль в проведении любых военных и не только военных операций, так как доставляют грузы разного назначения, перевозят значительное количество людей, например, при эвакуации, участвуют в ликвидации лесных пожаров и т.д. Осуществляет ВТА и поддержку российских военных в зоне проведения СВО.
ВТА ВКС России имеет в своём составе более десяти типов самолётов, наиболее известные из которых Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ил-76МД.