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Новый военно-транспортный авиаполк планируют сформировать в России

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Новый военно-транспортный авиаполк планируют сформировать в России

В России продолжается работа по усилению вооружённых сил страны на самых разных направлениях, включая и военно-транспортную авиацию (ВТА), входящую в состав Воздушно-космических сил (ВКС).


Как сообщает Минобороны РФ, командование ВТА ВКС России летом этого года планирует создание нового авиаполка ВТА. Соответственно, как отметили в оборонном ведомстве, необходимо будет подготовить и привлечь к этой работе молодых летчиков и командиров, а также упорно работать над освоением новой модернизированной авиатехники.

Сообщается также, что за прошедшие шесть месяцев 2023 года проведена большая работа по совершенствованию деятельности ВТА, включая проведение 11 летно-тактических учений. В ведомстве указали, что уже успешно подготовлено более полсотни лётчиков, подопечных Краснодарского высшего военного авиационного училища.

ВТА играет чрезвычайно важную роль в проведении любых военных и не только военных операций, так как доставляют грузы разного назначения, перевозят значительное количество людей, например, при эвакуации, участвуют в ликвидации лесных пожаров и т.д. Осуществляет ВТА и поддержку российских военных в зоне проведения СВО.

ВТА ВКС России имеет в своём составе более десяти типов самолётов, наиболее известные из которых Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ил-76МД.
Использованы фотографии:
Википедия/Ken Bergmann
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:43
    +6
    В Смоленске был полк ВТА.Оптимизировали,мать их...Давайте,воссоздавайте,аэродром есть,только надо там все модернизировать
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
      0

      dmi.pris1 (дмитрий)
      Сегодня, 09:43
      +1
      В Смоленске был полк ВТА.Оптимизировали,мать их...Давайте,воссоздавайте,аэродром есть,только надо там все модернизировать
      Таки да. Много чего натворили в Рассеи-матушке некоторые творцы)). В том числе и как военные, так и канцелярские чинуши. hi
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:52
      0
      счас допризываетесь - "эффективные манагеры и модернизаторы" как понабегуть с "пилами".....
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:59
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Давайте,воссоздавайте,аэродром есть,только надо там все модернизировать

      Для нас важнее модернизировать «Чайку» в «Аурус»...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:50
    +1
    Новый военно-транспортный авиаполк планируют сформировать в России
    . Понятно, необходимо восстанавливать транспортные возможности ВС. Это реально влияет на оперативность в выполнении принятых решений, выполнении поставленных задачь.
    Вопрос один и тот же... а есть чем, где и как? Есть ли готовые специалисты, разного профиля, есть ли самолёты и прочее необходимое???
    Разрушали все "лихо", восстанавливать много сложнее.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:50
    0
    необходимо будет подготовить и привлечь к этой работе молодых летчиков и командиров, а также упорно работать над освоением новой модернизированной авиатехники.
    Надеюсь, выпускников транспортников военные училища готовят в необходимых количествах. Хотя, возможно, и иная "картина маслом". request
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:56
    +2
    ВТА играет чрезвычайно важную роль в проведении любых военных и не только военных операций

    Да хрен там...Если бы так было, то авиапарк ВТА был бы моложе и состоял бы из современных моделей.
    ВТА ВКС России имеет в своём составе более десяти типов самолётов, наиболее известные из которых Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ил-76МД.

    Или десяти экземпляров? laughing
    Все типы родом из СССР и Украины...А нашему «гаранту» это известно или он считает, что в СССР только калоши делали для африканских стран?
  5. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:56
    0
    Вот и надо доводить "до ума" Ил - 112, только с параметрами ближе к Ан - 12, чем Ан - 24,26.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:58
      +5
      Похоже проект Ил-112 скончался. Больше новостей нет и даже про сдвижку вправо больше не говорят.... Даже в информации про доводку двигателей говорят что это только для Ил-114.
      Так что похоже Аминь.
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:19
    +2
    Сколько в полку ВТА самолётов? Порядка 22?
    Учитывая что за 2022 год построили всего 2 И-76, то на формирование понадобиться лет так 11.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 10:23
    +1
    А мат часть то для нового полка найдется?
    ВТА ВКС России имеет в своём составе более десяти типов самолётов, наиболее известные из которых Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ил-76МД.
    Из это списка, только Ил-76 имеется в "товарных количествах", Ан-22 вообще одна штука, а парк летающих Ан-124 сокращается, из-за отсутствия замены двигателей...
    Еще забыли упомянуть Ан-26...но этим похоже осталось еще года три интенсивных полетов, а затем всё... и смены для него пока нет.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:46
      0
      Еще забыли упомянуть Ан-26...но этим похоже осталось еще года три интенсивных полетов, а затем всё... и смены для него пока нет.


      А Ан-26 разве уже в ВТА? В СССР была ВТА как отдельный род авиации, а была и ТА в составе фронтовой авиации, куда как раз и входили Ан-26, а также ТА была в составе армейской авиации.
  8. exo
    exo Сегодня, 10:30
    +1
    Цитата: svp67
    А мат часть то для нового полка найдется?

    Тот же вопрос.Хорошо,если Ил-76 есть на хранении (в чём сомневаюсь). А темпы выпуска новой модификации не дадут сформировать полк ещё года 3, по самому оптимистичному прогнозу. Других самолётов для ВТА у нас, вообще не производят.При этом под списание подходят АНы всех классов.Как бы не получилось:полк ввели ,два расформировали.