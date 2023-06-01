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ВС РФ возобновили наступление в направлении Новомихайловки

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ВС РФ возобновили наступление в направлении Новомихайловки

В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации осуществляют штурмовые действия в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


Кроме того, была проведена очередная атака украинских позиций в Марьинке. На Авдеевском направлении ВС РФ продвигались к Северному. Постоянно ведется и артиллерийский обстрел позиций украинских формирований в районах Победы, Георгиевки, Орловки, Авдеевки, Нью-Йорка (Новгородского).

Однако и украинские формирования обстреливают российские позиции и жилые кварталы населенных пунктов Донбасса, в том числе постоянно ведут обстрелы Донецка.


На Угледарском направлении российские войска обстреливали ряд позиций украинских формирований в районе Новополя, Большой Новосёлки, Золотой Нивы, Шахтёрского, Пречистовки, Новоукраинки. Периодически осуществляются и обстрелы позиций ВСУ в самом Угледаре.

Еще одно направление, на котором наносятся удары по позициям украинских формирований – Запорожское. Здесь ВС РФ предпочитают бить по складам с боеприпасами, скоплениям военной техники и вооружений, личного состава ВСУ. В частности, обстрелу подверглись позиции украинских формирований и объекты военного назначения в Гуляйполе, Темировке, Орехове и ряде других населенных пунктов. Военкоры отмечают на Запорожском направлении продолжающееся наращивание личного состава и вооружений ВСУ.

На Луганском направлении ВС РФ вели активные действия в Серебрянском лесном массиве. Также артиллерия обстреливала позиции ВСУ в районах Белогоровки, Ямполевки, Невского, Стельмаховки и других населенных пунктов.
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5 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:32
    +4
    Хорошей охоты Вам, парни: Вы русские; Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:48
      +5
      Вспоминается фильм Батальоны просят огня: Новомихайловка и Белохатка.
      Как странно: через 80 лет опять выбиваем еврофашистов из тех же населённых пунктов.
      1. DMB_95
        DMB_95 Сегодня, 10:19
        0
        Так и Пётр Великий неподалёку от этих мест - под Полтавой (и не только) - бил шведов и хетмана-предателя Мазепу с его бандой .
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:21
        0
        СМИ: Пограничный пункт Брянской области атакован, в том числе с помощью танка
        «Никакого прорыва ВСУ нет»: Оперштаб подтвердил бои на границе Белгородской области
        Нацики тоже поперли !
  2. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:51
    0
    ВС РФ возобновили наступление в направлении Новомихайловки
    Приложенная к статье карта, как всегда, офигенно информативная.