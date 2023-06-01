ВС РФ возобновили наступление в направлении Новомихайловки

В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации осуществляют штурмовые действия в районе Новомихайловки на Донецком направлении. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.Кроме того, была проведена очередная атака украинских позиций в Марьинке. На Авдеевском направлении ВС РФ продвигались к Северному. Постоянно ведется и артиллерийский обстрел позиций украинских формирований в районах Победы, Георгиевки, Орловки, Авдеевки, Нью-Йорка (Новгородского).Однако и украинские формирования обстреливают российские позиции и жилые кварталы населенных пунктов Донбасса, в том числе постоянно ведут обстрелы Донецка.На Угледарском направлении российские войска обстреливали ряд позиций украинских формирований в районе Новополя, Большой Новосёлки, Золотой Нивы, Шахтёрского, Пречистовки, Новоукраинки. Периодически осуществляются и обстрелы позиций ВСУ в самом Угледаре.Еще одно направление, на котором наносятся удары по позициям украинских формирований – Запорожское. Здесь ВС РФ предпочитают бить по складам с боеприпасами, скоплениям военной техники и вооружений, личного состава ВСУ. В частности, обстрелу подверглись позиции украинских формирований и объекты военного назначения в Гуляйполе, Темировке, Орехове и ряде других населенных пунктов. Военкоры отмечают на Запорожском направлении продолжающееся наращивание личного состава и вооружений ВСУ.На Луганском направлении ВС РФ вели активные действия в Серебрянском лесном массиве. Также артиллерия обстреливала позиции ВСУ в районах Белогоровки, Ямполевки, Невского, Стельмаховки и других населенных пунктов.