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Один из факторов срыва весеннего контрнаступления ВСУ - не перешедшая под контроль Украины при помощи МАГАТЭ Запорожская АЭС

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Один из факторов срыва весеннего контрнаступления ВСУ - не перешедшая под контроль Украины при помощи МАГАТЭ Запорожская АЭС

Многочисленные СМИ и группы социальных сетей сегодня напоминают об «обещании» главы ГУР Украины Кирилла Буданова «освободить Крым до конца весны, а то и раньше». Буданов произносил такую фразу несколько месяцев назад в эфире одного из крупных украинских телеканалов, заявляя, что «можно немного ошибиться в датах, но не в алгоритме». Буданову напомнили о том, что весна закончилась вчера, и призвали прокомментировать его обещание вместе с обещанием советника главы офиса Зеленского Подоляка об «интервью с Ялтинской набережной».


Тем временем обсуждается и вопрос несостоявшегося весеннего украинского контрнаступления в целом. Теперь, как заявляют американские военачальник, «наступление ВСУ проведут летом».

Тот факт, что Украина не смогла провести сколько-нибудь вразумительные наступательные действия с начала года, связывается с различными факторами. Причём фактор погоды уже в большинстве аналитических выкладок отметается. Зато можно говорить о факторе Запорожской АЭС, который киевским режимом рассматривался как один из ключевых при организации наступления на южном фронте.

Киевский режим делал ставку на «посредническую миссию» МАГАТЭ с её планами по ЗАЭС. В планах было много текста о «демилитаризации АЭС и прилегающих территорий», что в переводе на человеческий язык означало только одно: демилитаризация для кого угодно, но только не для Украины. Именно на то, что Россия покинет Энергодар и делалась одна из ключевых ставок киевским военно-политическим руководством и командованием. И именно Энергодар с размещением на территории Запорожской АЭС военной техникой, подразделениями ВСУ и «гвардии наступления» и планировался как южный плацдарм для попытки прорваться на Мелитополь и далее на Крым. Однако Москва объяснила г-ну Рафаэлю Гросси, что думает по поводу таких планов. И, как итог, в Киеве размышляют, как быть в ситуации, когда заполучить хитростью посредством деятельности «международных независимых организаций» южный плацдарм не получилось.
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:31
    +10
    И хорошо что наши станцию им не отдали - они на её территорию поставили бы или арту или ракеты или и то и другое - и лупили бы по нам и по гражданским, а мы и ответить бы не смогли чтобы по станции не попало.
    ЗАЭС никак отдавать нельзя !!! Пусть эти все МАГАТЭ идут лесом - всё равно толку никакого от них, обстрелов "не видят" и т.д.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:37
      +4
      Цитата: Nexcom
      И хорошо что наши станцию им не отдали - они на её территорию поставили бы или арту или ракеты или и то и другое


      Удивительна сама постановка вопроса - "отдать станцию". Т.е. мы вели себя так, что господа реально на это рассчитывали?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:40
        +2
        Ну видимо красные линии на которые все поклали болты к этому выводу и привели....
      2. 1976AG
        1976AG Сегодня, 09:43
        +5
        Цитата: ИванИванов
        Цитата: Nexcom
        И хорошо что наши станцию им не отдали - они на её территорию поставили бы или арту или ракеты или и то и другое


        Удивительна сама постановка вопроса - "отдать станцию". Т.е. мы вели себя так, что господа реально на это рассчитывали?


        Это не мы вели себя так. Просто господа сделали попытку. Не получилось.
      3. Aken
        Aken Сегодня, 09:49
        +2
        Разумеется рассчитывали. Сколько уже территорий отдали. Свидомые к этому уже привыкли.
      4. кредо
        кредо Сегодня, 10:10
        +1
        Мы как то забываем о том, что свои действия ВСУ координируют с США, а может даже США составляют планы наступления ВСУ.
        Если исходить из данного предположения, то все переносы т.н. "контрнаступа ВСУ" просчитываются именно англосаксами и видимо по всем расчётам у ВСУ пока шансы продвинуться вперёд ниже среднего.
        Видимо наша работа на упреждение контрнаступа ВСУ и ликвидация запасов их бп даёт положительный эффект. Надо продолжать эту работу и начать планомерную работу по уничтожению англосаксонских ЦПР на территории бывшей УССР. hi
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:41
      +5
      Клычко все празднования в Куеве отменил,наверно чтоб случайных фоток в сетях не появилось.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +5
    Мирный план Магатэ,ООН и ВСУ заполучить плацдарм в Энергодаре с треском провалился ,товарищ Ненбензя постарался. lol Днепровские раки тоже были против им жрать надо .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:38
      +4
      Какой там мирный план??? Там нас наи... обмануть хотели нагло чтобы получить гарантированно не обстреливаемый нами участок с которого они могли бы сами лупить по нам и боеприпасы там хранить не боясь что прилетит от нас.

      зы Я поражаюсь - они нас действительно такими наивными считают или глупыми? Или думают что 5 колонна опять продавит "жест доброй воли" ???
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:38
    +4
    Короче, аналогия про хитрую попу не прокатила, получили болт с резьбой.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:38
    +1
    Сначала ЗАЭС, а потом они и ЛАЭС попросят. Проще им; их хотелки обломать.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:41
    +1
    "международные" организации, по большей части, под плотным контролем наглов и их кузенов...
    Этот факт необходимо учитывать и не идти у них на поводу.
  6. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 09:43
    0
    Некоторые люди точно так же долги отдают годами, заболел, устал, не смог, з/п задержали, МАГАТЭ виноват.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:49
    +3
    Ну ежику же понятно, что АЭС как плацдарм на другом берегу реки для них необходима - это единственный объект, который РФ обстреливать не будет - нам тут жить, а не свалить в Канаду, несерив, как бандерлоги всегда делали.
    А без плацдарма весь их наступ выглядит так: стадо свиней переплывает реку, стадо свиней попадает в мясорубку, новое стадо свиней переплывает реку
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:52
    +2
    Цитата: ИванИванов

    Удивительна сама постановка вопроса - "отдать станцию". Т.е. мы вели себя так, что господа реально на это рассчитывали?

    Что это за тяга к самобичеванию?
    Вы видимо забыли, что многие наши "партнёры" и представители "братских народов" живут в параллельной реальности.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:08
    +2
    Пару дней назад в новостях было интервью с Советником генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа. Он "поплакался", что МАГАТЭ не может произвести ротацию инспекторов из-за того, что украинцы не пропускают смену через свою территорию.
    Так кому сейчас принадлежит ЗАЭС?
    Указ «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области» от 05.10.2022 г.
    В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области» постановляю:
    1. Наделить акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» статусом эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции.
    ...

    То есть сейчас "де-юре" ЗАЭС принадлежит Рф.
    Тогда почему «Росэнергоатом» "пилюёт" на указы Президента РФ и не признает ее собственностью РФ, т.к. соглашается на приезд инспекторов МАГАТЭ через территорию Украины.
    Хотят инспектора ехать на ЗАЭС - пусть едут через Москву.
    Ну а если Гросси не согласится отправлять своих сотрудников через Москву, то и бог с ними.
    Толку от них все равно нет.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: Дилетант
      почему «Росэнергоатом» "пилюёт" на указы Президента РФ и не признает ее собственностью РФ, т.к. соглашается на приезд инспекторов МАГАТЭ через территорию Украины
      Какое отношение Росатом и российская принадлежность ЗАЭС имеют к маршруту приездов/отъездов инспекторов МАГАТЭ? Если они сами не хотят ехать через Россию, то это их проблемы. Или, что вероятнее, отговорки.