Многочисленные СМИ и группы социальных сетей сегодня напоминают об «обещании» главы ГУР Украины Кирилла Буданова «освободить Крым до конца весны, а то и раньше». Буданов произносил такую фразу несколько месяцев назад в эфире одного из крупных украинских телеканалов, заявляя, что «можно немного ошибиться в датах, но не в алгоритме». Буданову напомнили о том, что весна закончилась вчера, и призвали прокомментировать его обещание вместе с обещанием советника главы офиса Зеленского Подоляка об «интервью с Ялтинской набережной».Тем временем обсуждается и вопрос несостоявшегося весеннего украинского контрнаступления в целом. Теперь, как заявляют американские военачальник, «наступление ВСУ проведут летом».Тот факт, что Украина не смогла провести сколько-нибудь вразумительные наступательные действия с начала года, связывается с различными факторами. Причём фактор погоды уже в большинстве аналитических выкладок отметается. Зато можно говорить о факторе Запорожской АЭС, который киевским режимом рассматривался как один из ключевых при организации наступления на южном фронте.Киевский режим делал ставку на «посредническую миссию» МАГАТЭ с её планами по ЗАЭС. В планах было много текста о «демилитаризации АЭС и прилегающих территорий», что в переводе на человеческий язык означало только одно: демилитаризация для кого угодно, но только не для Украины. Именно на то, что Россия покинет Энергодар и делалась одна из ключевых ставок киевским военно-политическим руководством и командованием. И именно Энергодар с размещением на территории Запорожской АЭС военной техникой, подразделениями ВСУ и «гвардии наступления» и планировался как южный плацдарм для попытки прорваться на Мелитополь и далее на Крым. Однако Москва объяснила г-ну Рафаэлю Гросси, что думает по поводу таких планов. И, как итог, в Киеве размышляют, как быть в ситуации, когда заполучить хитростью посредством деятельности «международных независимых организаций» южный плацдарм не получилось.