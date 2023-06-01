Бывший президент Бразилии осужден почти на девять лет по делу о коррупции

В Бразилии завершился громкий судебный процесс над бывшим президентом страны Фернандо Колор ди Мелу. Он занимал пост главы государства с 1990 года и подал в отставку в 1992-му в результате принятого парламентом решения об импичменте.Обвинение инкриминировало экс-президенту получение взяток в период с 2010 по 2015 год от дочерней фирмы государственной нефтяной компании Petrobras в размере около 30 миллионов реалов (около 6 миллионов долларов) и отмывание денег. Расследование по этому делу началось в 2015 году. Защита Колора ди Мелу настаивает на его полной невиновности.Однако суд принял сторону обвинения, правда, снизив фигурирующую в деле сумму взяток до 20 млн реалов (около 4 млн долларов). В результате бывший глава государства приговорен к восьми годам и десяти месяцам тюремного заключения, что по действующему законодательству Бразилии исключает домашний арест. Как сообщает агентство Reuters, адвокаты 73-летнего экс-президента уже подали две апелляции и намерены продолжать добиваться полного снятия обвинений со своего подзащитного.Это не первый случай, когда бразильская Фемида принимает довольно суровые меры наказания в отношении известных политиков и занимающих или занимавших высокие государственные посты лиц. Что, впрочем, не мешает им продолжать политическую карьеру.Недавно переизбранный президент Бразилии Лула да Силва в 2017 году был признан виновным в коррупции и отмывании денег и приговорен к 9,5 года заключения. Позже этот срок был поднят до 12 лет. Однако политик продолжал оставаться на свободе до решения апелляционных инстанций. Впрочем, 19 месяцев ему все же пришлось провести в тюрьме, откуда он вышел в 2019 году.В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии снял все обвинения в адрес экс-главы государства, в октябре прошлого года он выиграл президентские выборы. Ранее пост главы государства Лула да Силва занимал два срока подряд с 2003 по 2010 годы. Он стал первым на тот момент бывшим президентом Бразилии, осужденным за уголовное преступление после принятия в 1988 году новой конституции страны.