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Бывший президент Бразилии осужден почти на девять лет по делу о коррупции

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Бывший президент Бразилии осужден почти на девять лет по делу о коррупции

В Бразилии завершился громкий судебный процесс над бывшим президентом страны Фернандо Колор ди Мелу. Он занимал пост главы государства с 1990 года и подал в отставку в 1992-му в результате принятого парламентом решения об импичменте.


Обвинение инкриминировало экс-президенту получение взяток в период с 2010 по 2015 год от дочерней фирмы государственной нефтяной компании Petrobras в размере около 30 миллионов реалов (около 6 миллионов долларов) и отмывание денег. Расследование по этому делу началось в 2015 году. Защита Колора ди Мелу настаивает на его полной невиновности.

Однако суд принял сторону обвинения, правда, снизив фигурирующую в деле сумму взяток до 20 млн реалов (около 4 млн долларов). В результате бывший глава государства приговорен к восьми годам и десяти месяцам тюремного заключения, что по действующему законодательству Бразилии исключает домашний арест. Как сообщает агентство Reuters, адвокаты 73-летнего экс-президента уже подали две апелляции и намерены продолжать добиваться полного снятия обвинений со своего подзащитного.

Это не первый случай, когда бразильская Фемида принимает довольно суровые меры наказания в отношении известных политиков и занимающих или занимавших высокие государственные посты лиц. Что, впрочем, не мешает им продолжать политическую карьеру.

Недавно переизбранный президент Бразилии Лула да Силва в 2017 году был признан виновным в коррупции и отмывании денег и приговорен к 9,5 года заключения. Позже этот срок был поднят до 12 лет. Однако политик продолжал оставаться на свободе до решения апелляционных инстанций. Впрочем, 19 месяцев ему все же пришлось провести в тюрьме, откуда он вышел в 2019 году.

В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии снял все обвинения в адрес экс-главы государства, в октябре прошлого года он выиграл президентские выборы. Ранее пост главы государства Лула да Силва занимал два срока подряд с 2003 по 2010 годы. Он стал первым на тот момент бывшим президентом Бразилии, осужденным за уголовное преступление после принятия в 1988 году новой конституции страны.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/6875992282
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:50
    +5
    Вот у нас бы так.... Чубайса и прочих... Да с конфискацией! Ээээх, мечты, мечты..... crying
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
      +1

      Nexcom (Дмитрий. Россия)
      Сегодня, 09:50
      НОВЫЙ
      +1
      Вот у нас бы так.... Чубайса и прочих... Да с конфискацией! Ээээх, мечты, мечты..... crying
      Оно уже с еврейским паспортом живет. те всех подбирают, у кого бабла немеряно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:00
        0
        Да это понятно что купил он документы... Как без этого. А без денег кому нафик сдался???
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:00
    +1
    А что так можно???
    #@&_-=+%/*"':
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 10:09
    +1
    Четыре миллиона долларов
    Просто босяк и нищеброд
    ...................
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 10:27
      0
      Ну, на остров около Австралии по любому денег хватило бы. Включая оплату услуг Военно Морских Королевских сил лет на 30 вперёд.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 11:15
    0
    Цитата: Читателль 2013
    Четыре миллиона долларов
    Просто босяк и нищеброд
    ...................

    Это цифра нужна для следствия , остальное поделили под столом =)