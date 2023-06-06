Алексий Комнин и Первый крестовый поход



Монета с изображением Исаака I Комнина

Алексий Комнин, путь к власти

«Одно меня тяготит – воздержание от мяса, а остальное ничуть не заботит».

«Он был чем-то сродни пламенному вихрю, излучающему красоту, грацию, достоинство и не имеющую себе равных величественность».



Христос благословляет Алексея Комнина, византийская миниатюра из библиотеки Ватикана

Начало правления

Первый крестовый поход



Клермонский собор на миниатюре Жана Коломба, 1474 г.

«Воины, повинуясь божественному гласу, или по другой неизвестной мне причине убили почти всех пленных. Половцы же, узнав о совершённом деянии и испугавшись подобной участи для себя, ночью покинули лагерь, не дождавшись полной выплаты обещанного золота».



Крестовый поход бедняков. Миниатюра Жана Коломба

«Когда вдали показывался какой-нибудь город, крестоносцы спрашивали:

– Послушайте, это Иерусалим?

– Нет.

– Нет? А евреи в нем есть?

– Есть.

– А можно их перебить?

– Да, сделайте ваше одолжение.

И шли дальше, стараясь как можно обстоятельнее использовать высокое доверие папы, заранее давшего отпущение грехов. Почти все они были перебиты венграми и погибли от болезней».

«Разбойники, которые следовали за Петром Пустынником, были дикими зверьми, без разума и человечности».



Алексий Комнин принимает Гуго Вермандуа, миниатюра неизвестного автора

«Что за деревенщина! Сидит один, когда вокруг него стоит столько военачальников».



Алексий Комнин, миниатюра рукописи XIV в., Ватиканская библиотека



Ж. Робер-Флери. Вступление Балдуина I в Эдессу



Образ Спаса Нерукотворного, IV век, музей мозаики города Шанлыурфа (бывшая Эдесса)



Знамя Иерусалимского королевства



Государства крестоносцев

«Франция очень далеко, а на Востоке нет убежища для побежденных».

«Мы одолели турок и язычников, но не можем одолеть еретиков и схизматиков».

«оставить в руках мусульман, чем увидеть, что они попали в руки непокорных сынов церкви».

«Мы руководствуемся канонами, законами и евангельской догмой, но варвар-латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копьем в правой, он причащает телу и крови Господней, взирая на убийство, и сам становится «мужем крови».

«В стиле менее важном, чем стиль истории, я, может быть, сравнил бы императора Алексея с шакалом, который, как говорят, идет по следам льва и пожирает его объедки».

«Некоторые, в особенности такие, как Боэмунд и его единомышленники, таили в себе иное намерение: не удастся ли им в придачу к остальной наживе захватить и сам царственный город».

Последняя война России и Византии



Царевич Алексий на мозаике собора Святой Софии, он умер в 1142 году, и своим наследником умирающий император назначил младшего сына – Мануила