Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

Вчера в Белом доме заявили, что готовят новый пакет военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов. Российский посол в США Анатолий Антонов высказал журналистам своё мнение относительно этой информации.По словам посла, это говорит о том, что американские власти продолжают упорно вести дело к эскалации украинского конфликта. Кроме того, что США сами поддерживают «своих обезумевших киевских марионеток», они ещё и всё сильнее склоняют к этому своих европейских сателлитов, отметил Антонов.Российский посол также напомнил, что всё это происходит на фоне террористических атак Киева на Москву и Московскую область.- сказал Антонов.При этом посол добавил, что Белый дом делает лицемерные заявления о том, что не поддерживает атаки ВСУ вглубь территории России. По словам Антонова, подобные заявления, звучащие из Вашингтона, «гроша ломаного не стоят».Посол отметил, что складывается такое впечатление, что американские власти «зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России» и готовы жертвовать своими интересами ради этого.