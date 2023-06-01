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Посол России в США: Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

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Посол России в США: Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

Вчера в Белом доме заявили, что готовят новый пакет военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов. Российский посол в США Анатолий Антонов высказал журналистам своё мнение относительно этой информации.


По словам посла, это говорит о том, что американские власти продолжают упорно вести дело к эскалации украинского конфликта. Кроме того, что США сами поддерживают «своих обезумевших киевских марионеток», они ещё и всё сильнее склоняют к этому своих европейских сателлитов, отметил Антонов.

Российский посол также напомнил, что всё это происходит на фоне террористических атак Киева на Москву и Московскую область.

Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

- сказал Антонов.

При этом посол добавил, что Белый дом делает лицемерные заявления о том, что не поддерживает атаки ВСУ вглубь территории России. По словам Антонова, подобные заявления, звучащие из Вашингтона, «гроша ломаного не стоят».

Посол отметил, что складывается такое впечатление, что американские власти «зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России» и готовы жертвовать своими интересами ради этого.
Использованы фотографии:
washington.mid.ru
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20 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:01
    +4
    Посол России в США: Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

    В ответ на это Москва показательно демонстрирует безразличие к участию Запада в помощи нацистам и равнодушие к нанесению Вашингтоном экономического ущерба России...
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
    +2
    Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

    - сказал Антонов.
    Так мы и помним, что цру сразу после ВОВ, возможно ещё когда и шла война, приняла к себе нацистов, укробандеровцев. Помогало с переездом в другие лояльные)) страны, Уругвай к примеру. Учила, готовило, спонсировало. Так что, там все давно отлажена ненависть ко всему русскому.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: a.s.zzz888

      Так мы и помним, что цру сразу после ВОВ, возможно ещё когда и шла война, приняла к себе нацистов, укробандеровцев. Помогало с переездом в другие лояльные)) страны, Уругвай к примеру. Учила, готовило, спонсировало. Так что, там все давно отлажена ненависть ко всему русскому.

      Ну и что? А Советский Союз что с ними делал? Амнистировал и украинизировал оставшееся население. И еще присоединил Крым для последующей украинизации. Разве нет? Американский президент хоть в вышиванке не ходил, а Хрущев обнаглел вконец, что прилюдно надевал вышиванку. Позорище! Какие претензии тогда к американцам?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
        +1
        Катя_Иванова (Катя Иванова)
        Сегодня, 10:12
        Ну и что? А советский союз что с ними делал? Амнистировал и украинизировал оставшееся население....
        Полагаю, что между военными преступниками - бандеровцами, и "оставшимся населением" есть разница. Хотя, и в этом вопросе наше предыдущее руководство страны, тот же Хрущев, имели косяки)) по части украинизации людей. Много чего было, в том числе и ошибок.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:24
        -1
        Цитата: Катя_Иванова
        Американский президент хоть в вышиванке не ходил, а Хрущев обнаглел вконец, что прилюдно надевал вышиванку. Позорище! Какие претензии тогда к американцам?

        Дык у Хруща жена была украинка. Какую рубашку дала, ту и носил. И вообще Катя, судя по тому что ты так лихо вписался в бесплатные адвокаты американцев, наверное сегодня с утра ещё кофе не выпил и не побрился.
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 10:30
          +2
          Цитата: Ныробский

          Дык у Хруща жена была украинка. Какую рубашку дала, ту и носил. И вообще Катя, судя по тому что ты так лихо вписался в бесплатные адвокаты американцев, наверное сегодня с утра ещё кофе не выпил и не побрился.

          Она не просто была украинка. Она с Западной Украины и скорее всего была бандеровкой. Для них вышиванка священная ритуальная одежа. Именно поэтому она заставляла носить вышиванку Хруща, чтобы подать сигнал соплеменникам. Правда, потом ее же соплеменники Хруща свергли и поставили на его место потомственного генетического украинца Брежнева..
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:38
          0
          Цитата: Ныробский
          Дык у Хруща жена была украинка.

          Да и сам Хрущев, был Мыкита Хрущ, но для партийной карьеры, вынужден стать Хрущевым.
          1. Катя_Иванова
            Катя_Иванова Сегодня, 10:52
            +1
            Цитата: carpenter

            Да и сам Хрущев, был Мыкита Хрущ, но для партийной карьеры, вынужден стать Хрущевым.
            Сам Хрущев был вырусью. Обычной вырусью.
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:10
    +2
    А по-мнению Антонова Вашингтон должен сейчас возбудить уголовные дела против преступлений украинских военных или осудить публично ? Будь Кремль на месте Вашингтона - тоже бы осуждать не стал
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Будь Кремль на месте Вашингтона - тоже бы осуждать не стал


      Вашингтон на месте Кремля давно стер бы Куев в пыль.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:15
    0
    Вашингтон не просто демонстрирует безразличие к преступлениям бандерлогов, он их вооружает для совершения этих самых преступлений, поощряет и оплачивает. А всё потому, что матрасы считают себя недосягаемыми и неподсудными, что позволяет этим мракобесам проводить безответственную политику.
    По большому счёту, большинство их президентов за последние 70 лет, должны болтаться в петле вместо С.Хуссейна.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:15
    +1
    Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев

    Ну какая яжмать свое дитя маньяком признает? Тем более сама всему обучала
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:24
      -1
      Цитата: Трямс
      [
      Ну какая яжмать свое дитя маньяком признает? Тем более сама всему обучала
      Яжмать у бандерлогов СССР. Именно СССР из племени свинопасов взрастил Гомункула и Франкенштейна. Присоединяя все новые и новые территории и производя украинизацию.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 10:38
        0
        да, я тоже к Ленину и Ко за это все вообще ниочень, еще больше за саму революцию и миллионы погибших в гражданской
        и признаю, что мы сами помогли сша в их же плане, ну или они воспользовались – без разницы
        я признаю, что мы косяпоры и это первопричина
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:17
    +3
    Посол отметил, что складывается такое впечатление, что американские власти «зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России» и готовы жертвовать своими интересами ради этого.


    В самом деле ради этих никчемных заявлений нужно держать там человека на большой зарплате? (Если только он не пилит кабеля на верфях и не устраивает сходы с рельс американских составов)
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:22
    0
    А чего они его не вышлют, если мы сами не хотим его убрать оттуда, пусть сделают доброе дело, а то вот какой от него там прок? Нам из всем утюгов кричат, что омерига враги и поддерживает врагов-бандеровцев, то почему они (омерига) должны быть неравнодушны к их преступлениям?
  8. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:27
    0
    Интересно, как долго бы просуществовали США, если бы англосаксы догадались бы индейцам выделить национальные республики, вместо резерваций?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    -1
    Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев
    После окончания ВОВ в Советском Союзе до конца 50-х годов продолжалась борьба с ОУН-УПА, которых активно поддерживал Вашингтон и Лондон. А вы хотите, чтобы сегодня Вашингтон "открыл глаза" на то, что творят потомки этих самых бандеровцев?
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:49
      0
      Так активно с ними боролись, хто Хрущев и солидарности даже вышиванку носил. Самим-то не смешно рассказывать про какую-то борьбу с бандеровцами в СССР, когда сами бандеровцы верховную власть в Москве назначали.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:21
        0
        Самим-то не смешно рассказывать про какую-то борьбу с бандеровцами в СССР
        Вы на досуге почитайте про работу органов госбезопасности на Западной Украине в период с 1945 по 1959 г.г. и сколько сотрудников погибло при этом. Может тогда "станет смешно"? А если вы сознательно игнорируете этот факт, то вы скорее всего не Катя Иванова, а Микола Загогуленко.