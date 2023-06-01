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В Белгородской области пресечена попытка прорыва отрядов противника

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В Белгородской области пресечена попытка прорыва отрядов противника

Российская армия в Белгородской области пресекла попытку прорыва границы боевиками киевского режима численностью около роты под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники в районе села Новая Таволжанка.


Также сообщается об еще одной попытке противника зайти на территорию Белгородской области южнее города Шебекино, где часть боевиков подорвались на минных заграждениях, а остальные накрыты огнем артиллерии.

Вопреки заявлению террористов из организации Русский добровольческий корпус*(*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) о якобы удавшемся прорыве украинских сил на территорию Белгородской области, оперативный штаб региона опровергает подобные сообщения.

В заявлении, опубликованном оперативным штабом Белгородской области, говорится, что обстановка в районе населенного пункта Шебекино является сложной, город хаотично обстреливается артиллерией противника, однако никакого прорыва противника нет.

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате массированных обстрелов Шебекино украинскими боевиками пострадали восемь мирных жителей. Один из снарядов противника попал в здание МВД. Некоторые жители приняли решение покинуть город, их эвакуация и размещение курируется местными властями.

Также сообщается, что накануне российской армией был нанесен удар по расположениям боевиков, готовивших прорыв в Белгородскую область, в населенном пункте Волчанск Харьковской области.
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19 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:11
    +3
    " под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники", на поставку которой мы закрываем глаза с формулировкой "пощелкаем"? т.е. снова проявляется вопрос стирания логистики и административно командных центров куева
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:25
      +5
      В Белгородской области пресечена попытка прорыва отрядов противника
      Какая-то странная демилитаризация.... am
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:38
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Какая-то странная демилитаризация

        Нормальная. Прорыв нашли еще на стадии сосредоточения и накрыли. С артой сложнее - 1500 км артиллерийскими радарами не перекроешь - столько их просто нет ни у кого в мире. Тем более, чтоб долбать неприцельно по городу - хватит Козла с 82 мм минометом и парой ящиков мин. отлови его попробуй.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:27
      +1
      Техника не прошла, часть подорвалось на миннвх полях, часть уничтожили, накрыли в лесополосе пехоту, теперь там све завалено телами. Так что группы быстрого реагирования работают. Вот то что арта с той стороны еще работает и они не боятся подойти к границе это беда. Супят подонки градами по мирным жителям и домам. Настоящие ученики сша и англосаксов, продолжатели Игил, и вермахта.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:14
    +2
    Ну то есть работа над ошибками выполнена. Халасо...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:26
      +2
      Вроде как вторая волна озабоченностей пошла по Куеву.Зе всё равно в Одессе на пути в Молдову.Киевские сайты плачутся ,прикрываясь " счастливым" детством.Пусть Пороха вспомнят ,его слова о детях.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:30
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Пусть Пороха вспомнят ,его слова о детях.

        Так недавно вспоминали, как раз фото было, где он сидит в подвале))) Прямо порадовало, как говорится, награда нашла героя... Осталось еще Кулелобому что он выпрашивал выдать, и Тимошенке... Хотя ядерной бомбы ей много будет - и Герани хватит. Дарите женщинам цветы! Ей-то точно надо
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:39
      +2
      Какая работа над ошибками?Детей и людей ,желающих эвакуируют в Воронеж.Обстрелы продолжаются.Ошибка-уход из Харьковской области не выполнена ни на йоту.Где тут "халасо"в упор не вижу
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:49
        0
        все правильно что эвакуируют..................
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:47
      +1
      Вот одного не пойму- учился на срочке на АЗК-5 (звукометрия).В Кушке у нас были ВПЗК( тоже звукометрия ) и СНАР( радиолокационная артразведка).
      Ну бог с ней с звукометрией- но СНАРка то чем не угодила? На базе МТЛБ, засекала низколетящие снаряды, точность тоже приличная была...
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:17
    +3
    Да не пресекать нужно, а окружать и уничтожать до последнего человека, для чего нужно перекидывать части быстрого реагирования и создавать нормальную границу.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 10:27
      -6
      Если мы наступаем исключительно в лоб, "прогрызая" укреплённые позиции, то чему удивляться, если и оборона у нас заточена на пресекать, не пущать, вытеснять... Кто из наших военных, от лейтенанта до генерала, последние десятилетия учебники по тактике читал? Некогда было - парады, биатлоны, хозработы, журналы...
      1. Ave_patriam
        Ave_patriam Сегодня, 10:47
        +2
        Вот тут на 1000% соглашусь. У офицеров от мала до велика ноль понимания че происходит и что с этим делать. В результате, как говаривал один небезызвестный товарищ, гибель больших человеческих жертв. И мирных, и военных.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 11:08
          +1
          Цитата: Ave_patriam
          Вот тут на 1000% соглашусь. У офицеров от мала до велика ноль понимания че происходит и что с этим делать. В результате, как говаривал один небезызвестный товарищ, гибель больших человеческих жертв. И мирных, и военных.

          Цитата: УАЗ 452
          Если мы наступаем исключительно в лоб, "прогрызая" укреплённые позиции, то чему удивляться, если и оборона у нас заточена на пресекать, не пущать, вытеснять... Кто из наших военных, от лейтенанта до генерала, последние десятилетия учебники по тактике читал? Некогда было - парады, биатлоны, хозработы, журналы...

          Одного не пойму - куда девались все вирусологи и откуда набежало столько Генштабовцев.....
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Виктор Сергеев
      Да не пресекать нужно, а окружать и уничтожать до последнего человека, для чего нужно перекидывать части быстрого реагирования и создавать нормальную границу.

      Нужно. Однако задействованная группировка в 400-500 тыс.человек этого сделать не позволяет. Снимать подразделения с Западного направления тоже не фонтан, т.к. натовцы там шалят и увеличили границу соприкосновения с Россией более чем на 1000 км.за счёт включения в свой состав Финляндии. Да, у нас есть моб.ресурс под 30 млн.человек, но тогда у вас есть шанс покинуть зону досягаемости клавиатуры и решительно поучаствовать в окружениях и уничтожениях, либо усилить границу своим присутствием. Готовы? Давайте может быть оставим Кесарю кесарево, а Министерству обороны-министерскообороновское и пусть каждый занимается своим делом, тем более что выводы из прошлых проколов делаются и граница усиливается, о чём как раз и говорит тот факт, что в данном случае попытки прорыва бандерлогов были пресечены, причём территориально не в одном месте, а в разных местах - у Нижней Таволжанки и южнее Щебекино между которыми 10-15 км.
  4. Инов_А
    Инов_А Сегодня, 10:44
    +2
    [В Белгородской области пресечена попытка прорыва отрядов противника] - может "отрядАМИ противника" всё-таки или просто "противником". А то складывается ощущение что мы пытались прорвать противника в своей области, но нам пресекли))
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 10:50
    +4
    Ночка сегодня "веселенькая" выдалась... Видимо в кремле на Белгородскую область положили. Очевидно есть более важные задачи о которых обывателям знать необязательно. Докатились до эвакуации населения с российской территории. Хвала Едру!
  6. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 11:12
    0
    Было время, когда бандформирования типа нынешних власовцев на границе с белгородской областью уничтожались советскими спецслужбами не доводя дело до вторжений и штурмов.
  7. Million
    Million Сегодня, 11:12
    -2
    Такими темпами СВО через год будут писать:Дальше Орла противника не пропустим!