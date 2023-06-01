В Белгородской области пресечена попытка прорыва отрядов противника

Российская армия в Белгородской области пресекла попытку прорыва границы боевиками киевского режима численностью около роты под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники в районе села Новая Таволжанка.
Также сообщается об еще одной попытке противника зайти на территорию Белгородской области южнее города Шебекино, где часть боевиков подорвались на минных заграждениях, а остальные накрыты огнем артиллерии.
Вопреки заявлению террористов из организации Русский добровольческий корпус*(*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) о якобы удавшемся прорыве украинских сил на территорию Белгородской области, оперативный штаб региона опровергает подобные сообщения.
В заявлении, опубликованном оперативным штабом Белгородской области, говорится, что обстановка в районе населенного пункта Шебекино является сложной, город хаотично обстреливается артиллерией противника, однако никакого прорыва противника нет.
Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате массированных обстрелов Шебекино украинскими боевиками пострадали восемь мирных жителей. Один из снарядов противника попал в здание МВД. Некоторые жители приняли решение покинуть город, их эвакуация и размещение курируется местными властями.
Также сообщается, что накануне российской армией был нанесен удар по расположениям боевиков, готовивших прорыв в Белгородскую область, в населенном пункте Волчанск Харьковской области.