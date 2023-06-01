Генерал Алаудинов прокомментировал слова Пригожина о спецназе «Ахмат»: «Мы можем выполнить любую поставленную задачу»

Спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу. Если нас перекинули на донецкое направление, то гарантирую, что спецназ «Ахмат» сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена

Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д.! Без всего этого мы выдаем такой результат, которым может похвастаться не каждое подразделение. Очень много бойцов из ЧВК «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат»