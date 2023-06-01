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Генерал Алаудинов прокомментировал слова Пригожина о спецназе «Ахмат»: «Мы можем выполнить любую поставленную задачу»

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Генерал Алаудинов прокомментировал слова Пригожина о спецназе «Ахмат»: «Мы можем выполнить любую поставленную задачу»

Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ «Ахмат» был переведен на новое направление фронта. Об этом заявил командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов.


Как отметил генерал, на прежнем направлении осталась часть сил и средств спецназа, а в его подчинение на новом участке определен 1 полк, еще 2 полка спецназа готовятся принять участие в боевых действиях. Сейчас, написал Алаудинов, «Ахмат» готовится к активным наступательным действиям на новом направлении.

Отдельное внимание в своей публикации Алаудинов уделил ответу Евгения Пригожина, куратора ЧВК «Вагнер», на вопрос о спецназе «Ахмат». Как отметил генерал, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров всегда говорил о том, что Евгений Пригожин его брат, призывал поддерживать «музыкантов». Сам Алаудинов всегда считал ЧВК «Вагнер» реально боевым подразделением и относился к нему с уважением.

Но в своем ответе, подчеркнул Алаудинов, Пригожин говорил о том, что Кадыров не заявлял об освобождении всей Донецкой Народной Республики. Этот ответ Пригожина вызвал недовольство генерала. Алаудинов напомнил, что у него не было самолетов, вертолетов, танков, 50 тысяч бойцов, но спецназ вместе со 2-м армейским корпусом ВС РФ освободили 36 населенных пунктов в Луганской Народной Республике, в том числе 4 самых крупных города ЛНР.

Спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу. Если нас перекинули на донецкое направление, то гарантирую, что спецназ «Ахмат» сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена

- подчеркнул Апты Алаудинов.

Кроме того, генерал посоветовал «специалистам по оценке всех подразделений» не трогать спецназ «Ахмат». Подразделение может выполнить любую поставленную задачу, отметил Алаудинов.

Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д.! Без всего этого мы выдаем такой результат, которым может похвастаться не каждое подразделение. Очень много бойцов из ЧВК «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат»

- заявил генерал.

Апты Алаудинов заявил, что если отношение друг к другу «Ахмата» и ЧВК «Вагнер» было братским, то его и надо придерживаться. Поэтому спецназ надо «оставить в покое».
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22 комментария
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:07
    -20
    Тик-токеров из "Ахмата" на новое направление перебрасывают ? На старом работа завершена ?
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 10:48
      +3
      Апты Алаудинов заявил, что если отношение друг к другу «Ахмата» и ЧВК «Вагнер» было братским, то его и надо придерживаться.
      И останется братским.
      Просто не надо путать ЧВК Вагнер и Пригожина.
      ЧВК Вагнер настоящие бойцы, а Пригожин ставленник олигархов, который толи мацы переел, толи слишком часто синагогу посещает.
      1. DMB_95
        DMB_95 Сегодня, 11:12
        0
        Нужен официальный и публичный Приказ Верховного , запрещающий командирам воинских частей , от майора и выше давать интервью , вести блоги и т.п. хотя бы на время боевых действий - без разрешения заместителя Верховного по информационной Войне . Пусть показывают и рассказывают о солдатах и лейтенантах на передовой и в тыловых частях . А вот сам Верховный должен чаще и подробнее , насколько это позволяет секретность и здравый смысл , рассказывать и разъяснять - что и как происходит на Войне .
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:53
      0
      ...спецназ надо «оставить в покое». Подразделение может выполнить любую поставленную задачу

      Ну может, значит может. Не трогайте спецназ «Ахмат»
      В словах молодого генерала звучат нотки обиды: раньше Скабеева часто приглашала Апты Ароныча на эфир, а теперь вот реже... не порядок, однако.)
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:09
    -17
    А чё это вдруг случилось? "Банка" тесной становиться?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 10:12
      -11
      Финансирование начали урезать. Началась грызня за финансы и снабжение
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:14
        -11
        А если начали урезать, то это чего - всё? Навоевались, наигрались "многоходовочники и стратегические шахматисты" в сво?
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 10:18
          -11
          Надо больше минусов laughing"""""
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 10:31
            -2
            "Тик-токерам из "Ахмата"" плюсовать? Этож явно ципсошная форма
        2. Egeny
          Egeny Сегодня, 11:01
          0
          Нет, не наигрались... Но вот сводка за 31 мая, "Музыканты" ушли, а в Штабе про Часов Яр забыли? Даже британская разведка прочила развитие нашего наступления в этом направлении... ан нет

  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
    +17
    Этот ответ Пригожина вызвал недовольство генерала.
    В словах Апты Алаудинова улавливается некоторое существующее напряжение между подразделениями "Вагнер", и "Ахмат". Полагаю, что не надо сейчас проводить разборки "на людях". Это только вредит общему делу. В остальном слова огромной благодарности бойцам как Вагнера, так и "Ахмата"!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:18
      +10
      Прочитал Пригожина об "Ахмате" ,последнее.Так и не понял в чём сыр бор,из каждого слова Пригожина ,кто то пытается найти нужную для него сенсацию. hi
      1. HAM
        HAM Сегодня, 10:30
        +4
        Всё дело в медийщиках.Вспомните,год назад во всех утюгах крутили ролики,снятые про "Ахмат",а нынешние эфиры только о "музыкантах",про спецназ Апти забыли....Только вот ,кажется,что кто то целенаправленно вносит разлад в отношения между ЧВК,спецназом и армией...принцип единоначалия никто не отменял...вот и надо чтобы "единоначальник" из МО это прекратил...
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:21
      +4
      Согласен, крайне вредное занятие - пикировки во время войны, тем более в публичном поле. Другой вопрос - почему эффективный опыт пригожина не распространяется в целом по МО?
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:21
    +2
    Мысль не моя, пишу по памяти с ТГ канала недельной давности.
    Совокупность фактов. (похоже сбывающихся)
    1.Начнётся пиар -раскрутка направления Марьинки.
    2. Она уже взята на 80-85%, но нужна вишенка "кто озвучит о её окончательном захвате" и затмит Артемовск.
    3. Переброска кадыровцев в ДНР.
    4. "Долг" МО РФ перед Кадыровым за поддержку в конфликте с Пригожиным.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 10:26
      -8
      100-ая бригада НМ ДНР, ныне 110 мотострелковая, уже успела стать легендарной, уже 9 лет просиживает штаны под Марьинкой)
  5. Умник
    Умник Сегодня, 10:27
    +2
    Не хватало ещё грызню устраивать между своими
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 10:30
      -9
      Не такие и свои "Ахмат" и "Вагнер" для среднестатического россиянина. Точнее - совсем не свои
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:28
    +2
    Цитата: AdAstra
    А если начали урезать, то это чего - всё? Навоевались, наигрались "многоходовочники и стратегические шахматисты" в сво?

    Очнитесь. Это ж вы тут с сотоварищем на пару нафантазировали, в свою же сказку поверили и теперь на основании всего этого делаете выводы. Удивительные люди.))
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:29
    +2
    Такие "битвы генералов" связаны с отсутствием единоначалия. Кто-то должен их организовывать и, при необходимости, урезнивать. Повторяется история борьбы с ковидом, когда центральная власть фактически слилась, переместив всю ответственность и все проблемы на губернвторов и роскомнадзор, который начал просто передирать часть мер с западных стран и демонстрируя полную некомпетентность. Сейчас снова слито управление на губернаторов и генштаб, а так же силовые структуры генштабу напрямую не подчиняющиеся. fool
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:35
      +1
      Это да, нужна ставка военно-гражданская вертикаль, т.к. много кого надо бы урезонить
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:49
    -1
    Цитата: Alister Kroulegg
    Не такие и свои "Ахмат" и "Вагнер" для среднестатического россиянина. Точнее - совсем не свои

    В смысле, не ваши? Всё может быть.
    У нас в соседнем селе два дня назад похоронили вагнеровца. Согласно вашим сведениям и разной ципсоты он видимо непременно зек, что не есть правда. Ну понятно, что он не ваш - он наш. Вы-то уж точно - не свои для среднестатического россиянина.