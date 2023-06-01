Генерал Алаудинов прокомментировал слова Пригожина о спецназе «Ахмат»: «Мы можем выполнить любую поставленную задачу»

Приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ «Ахмат» был переведен на новое направление фронта. Об этом заявил командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов.
Как отметил генерал, на прежнем направлении осталась часть сил и средств спецназа, а в его подчинение на новом участке определен 1 полк, еще 2 полка спецназа готовятся принять участие в боевых действиях. Сейчас, написал Алаудинов, «Ахмат» готовится к активным наступательным действиям на новом направлении.
Отдельное внимание в своей публикации Алаудинов уделил ответу Евгения Пригожина, куратора ЧВК «Вагнер», на вопрос о спецназе «Ахмат». Как отметил генерал, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров всегда говорил о том, что Евгений Пригожин его брат, призывал поддерживать «музыкантов». Сам Алаудинов всегда считал ЧВК «Вагнер» реально боевым подразделением и относился к нему с уважением.
Но в своем ответе, подчеркнул Алаудинов, Пригожин говорил о том, что Кадыров не заявлял об освобождении всей Донецкой Народной Республики. Этот ответ Пригожина вызвал недовольство генерала. Алаудинов напомнил, что у него не было самолетов, вертолетов, танков, 50 тысяч бойцов, но спецназ вместе со 2-м армейским корпусом ВС РФ освободили 36 населенных пунктов в Луганской Народной Республике, в том числе 4 самых крупных города ЛНР.
Спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу. Если нас перекинули на донецкое направление, то гарантирую, что спецназ «Ахмат» сделает все, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена
- подчеркнул Апты Алаудинов.
Кроме того, генерал посоветовал «специалистам по оценке всех подразделений» не трогать спецназ «Ахмат». Подразделение может выполнить любую поставленную задачу, отметил Алаудинов.
Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д.! Без всего этого мы выдаем такой результат, которым может похвастаться не каждое подразделение. Очень много бойцов из ЧВК «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат»
- заявил генерал.
Апты Алаудинов заявил, что если отношение друг к другу «Ахмата» и ЧВК «Вагнер» было братским, то его и надо придерживаться. Поэтому спецназ надо «оставить в покое».