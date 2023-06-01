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Журналистов из Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal не пригласили на предстоящую встречу ОПЕК

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Журналистов из Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal не пригласили на предстоящую встречу ОПЕК

Весьма необычное решение было принято в ОПЕК, встреча стран-членов которой состоится в Вене 4 июня. На мероприятие впервые не пригласили журналистов из крупнейших медиа-групп, таких как Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal.


Запрет на посещение встречи ОПЕК представителями вышеупомянутых изданий был инициирован Саудовской Аравией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в организации. К слову, журналисты FT, а также ряда других СМИ получили аккредитацию и будут освещать мероприятие.

Стоит отметить, что подобный случай происходит впервые. Ранее секретариат ОПЕК давал разрешение присутствовать на встрече любому желающему журналисту. На этот раз представителям СМИ рассылались специальные приглашения. Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal их не получили.

Многие эксперты удивлены решением Саудовской Аравии, так как королевству сейчас крайне важно не допустить дальнейшего снижения нефтяных котировок. В свою очередь, заголовки в крупнейших СМИ оказывают немалое влияние на биржевые цены, чем Эр-Рияд мог бы воспользоваться.

Напомним, что в первом квартале текущего года в Саудовской Аравии зафиксирован дефицит бюджета в размере 3 млрд риалов. Аналитики связывают это со снижением нефтяных котировок. Сама же Саудовская Аравия ещё не осуществила перераспределение доходов от продажи нефти.

В то же время, агентство Bloomberg, которому ОПЕК отказала в аккредитации, недавно сообщало, что валютные резервы Саудовской Аравии находятся на рекордно низком уровне.
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10 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:50
    +2
    Дали пинка под зад полосатикам.
    Так держать.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:56
      +3
      И почаще, почаще... За базар надо отвечать
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:54
    +5
    Опек ввело санкции против самых правдивых брехунков. bully
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    +2
    впервые не пригласили журналистов из крупнейших медиа-групп, таких как Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal.
    Очевидно даже саудитов достали уже эти писаки со своими прогнозами и критикой в адрес Саудовской Аравии. Теперь придется писать "горячий" материал опираясь на сообщения др. СМИ. Тем кто глубоко уверовал, что они - четвертая власть, саудиты указали место у порога.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:58
    +3
    Показали дорогу - лесом. Сейчас "опущенные" горланить начнут за свободу СМИ и слова.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:00
    +1
    Ваш ход - страна бензаколонка США.Опять горе у сланцевиков из - за падения цен на нефть?
  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:11
    +1
    не пригласили на предстоящую встречу ОПЕК

    Ну и правильно, этим лживыми тварями, рупорам полосатых нечего делать...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:25
    0
    Журналистов из Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal не пригласили на предстоящую встречу ОПЕК
    . Вопрос... что это было?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:31
      0
      Из-за их статей в адрес ислама......
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:28
    0
    Запрет на посещение встречи ОПЕК представителями вышеупомянутых изданий был инициирован Саудовской Аравией,
    А вот это уже откровенный плевок, на эти мерикатосовские и прозападные СМИ! good Уходят, сауды, из под мерикатосовской опеки, уходят. И очень даже быстрыми темпами. good