Журналистов из Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal не пригласили на предстоящую встречу ОПЕК

Весьма необычное решение было принято в ОПЕК, встреча стран-членов которой состоится в Вене 4 июня. На мероприятие впервые не пригласили журналистов из крупнейших медиа-групп, таких как Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal.Запрет на посещение встречи ОПЕК представителями вышеупомянутых изданий был инициирован Саудовской Аравией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в организации. К слову, журналисты FT, а также ряда других СМИ получили аккредитацию и будут освещать мероприятие.Стоит отметить, что подобный случай происходит впервые. Ранее секретариат ОПЕК давал разрешение присутствовать на встрече любому желающему журналисту. На этот раз представителям СМИ рассылались специальные приглашения. Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal их не получили.Многие эксперты удивлены решением Саудовской Аравии, так как королевству сейчас крайне важно не допустить дальнейшего снижения нефтяных котировок. В свою очередь, заголовки в крупнейших СМИ оказывают немалое влияние на биржевые цены, чем Эр-Рияд мог бы воспользоваться.Напомним, что в первом квартале текущего года в Саудовской Аравии зафиксирован дефицит бюджета в размере 3 млрд риалов. Аналитики связывают это со снижением нефтяных котировок. Сама же Саудовская Аравия ещё не осуществила перераспределение доходов от продажи нефти.В то же время, агентство Bloomberg, которому ОПЕК отказала в аккредитации, недавно сообщало, что валютные резервы Саудовской Аравии находятся на рекордно низком уровне.