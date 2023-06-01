Мексиканское СМИ: Десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов оказались у наркомафии в Мексике

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Как и следовало ожидать, американское оружие, которое предназначено для поставок на Украину, часто оказывается совсем не в руках ВСУ. Мексиканский телеканал Milenio Televisión сообщил, что десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов М136 оказались у наркомафии в Мексике.
По утверждению прессы, наркокартель Golfo, действующий на территории Мексики, стал получателем предназначенного для Украины оружия. Мафиози перекупили вооружение, которое собирались отправить на Украину. Вероятно, это далеко не единственный подобный случай.
Напомним, что наркокартель Golfo базируется в мексиканском городе Матаморос. Он имеет в распоряжении собственное частное войско, для которого, видимо, и покупается вооружение. Помимо наркоторговли, эта ОПГ занимается рэкетом и другими видами преступной деятельности.
В посольстве Российской Федерации в Мексике считают, что попадание вооружений в руки преступных сообществ является прямым результатом бездумной и бесконтрольной политики американского руководства по передаче огромного количества оружия киевскому режиму. Украинские коррумпированные военные чиновники продают американское оружие по всему миру и бандитам, и террористам.
Вполне вероятно, что кроме гранатометов и автоматов преступные группировки, действующие в разных частях планеты, обзавелись или скоро обзаведутся даже собственной бронетехникой, если поставки оружия будут продолжаться.
Что интересно, потом оружие тех же мексиканских картелей будет использоваться и против США. Ведь наркокартели занимаются транспортировкой наркотических веществ через мексиканско-американскую границу и скоро настанет тот час, когда из предназначавшихся ВСУ гранатометов будут убивать американских пограничников и полицейских, а «спасибо» за это силовые структуры США могут сказать администрации действующего президента Джо Байдена.