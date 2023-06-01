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Мексиканское СМИ: Десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов оказались у наркомафии в Мексике

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Мексиканское СМИ: Десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов оказались у наркомафии в Мексике

Фотография носит иллюстративный характер



Как и следовало ожидать, американское оружие, которое предназначено для поставок на Украину, часто оказывается совсем не в руках ВСУ. Мексиканский телеканал Milenio Televisión сообщил, что десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов М136 оказались у наркомафии в Мексике.

По утверждению прессы, наркокартель Golfo, действующий на территории Мексики, стал получателем предназначенного для Украины оружия. Мафиози перекупили вооружение, которое собирались отправить на Украину. Вероятно, это далеко не единственный подобный случай.

Напомним, что наркокартель Golfo базируется в мексиканском городе Матаморос. Он имеет в распоряжении собственное частное войско, для которого, видимо, и покупается вооружение. Помимо наркоторговли, эта ОПГ занимается рэкетом и другими видами преступной деятельности.

В посольстве Российской Федерации в Мексике считают, что попадание вооружений в руки преступных сообществ является прямым результатом бездумной и бесконтрольной политики американского руководства по передаче огромного количества оружия киевскому режиму. Украинские коррумпированные военные чиновники продают американское оружие по всему миру и бандитам, и террористам.


Вполне вероятно, что кроме гранатометов и автоматов преступные группировки, действующие в разных частях планеты, обзавелись или скоро обзаведутся даже собственной бронетехникой, если поставки оружия будут продолжаться.

Что интересно, потом оружие тех же мексиканских картелей будет использоваться и против США. Ведь наркокартели занимаются транспортировкой наркотических веществ через мексиканско-американскую границу и скоро настанет тот час, когда из предназначавшихся ВСУ гранатометов будут убивать американских пограничников и полицейских, а «спасибо» за это силовые структуры США могут сказать администрации действующего президента Джо Байдена.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army photo by Spc. Eric Cabral
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:31
    +4
    Пока у картеля не появится Пэтриот, полосатые не почешутся.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:49
      +4
      Зелебоба обменял гранатомёты на кокс. wassat
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:33
    -4
    так что хотел сказать автор такой новости: оружие совершило путь на украину и вернулось в Мексику? или сразу отправилось в Мексику?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:42
      +4
      Автор постарался максимально замылить этот момент, но проговорился
      Мафиози перекупили вооружение, которое собирались отправить на Украину.

      Т.е. оружие продали американцы. "Коррумпированные украинцы" здесь вообще ни при чем. Кто-то ловит рыбку в мутной воде.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:33
    +4
    За кокаин как то надо было расплачиваться...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:35
    +4
    Цитата: Uprun
    По у картеля не появится Пэтриот, полосатые не почешутся.

    Им и Стингеров хватит, чтобы ДЕА обалдело.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:40
    0
    Эти системы должны найти у стен Капитолия. И предать широкой огласке. Где Петров с Башировым ?
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:44
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Мексиканское СМИ: Десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов оказались у наркомафии в Мексике

    Вы еще спрашиваете "откуда у Зеленского так много кокаина?" laughing
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    +1
    десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов М136 оказались у наркомафии в Мексике.
    Это только еще листочки прорезаются, а потом появятся цветочки, которые принесут ягодки и что-то подсказывает в Европе в первую очередь. Гранатометы, ПЗРК, мины, стрелковое оружие и не только американское, но и европейское начнет себя со временем проявлять на "радость" "цивилизованных проживающих в раю". И пусть это случится побыстрее, чтобы те кто сегодня накачивает Киев оружием прочувствовали действие этого оружия на своей шкуре.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: rotmistr60
      десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов М136 оказались у наркомафии в Мексике.
      Это только еще листочки прорезаются, а потом появятся цветочки, которые принесут ягодки и что-то подсказывает в Европе в первую очередь. Гранатометы, ПЗРК, мины, стрелковое оружие и не только американское, но и европейское начнет себя со временем проявлять на "радость" "цивилизованных проживающих в раю". И пусть это случится побыстрее, чтобы те кто сегодня накачивает Киев оружием прочувствовали действие этого оружия на своей шкуре.

      Тут много говорили о "помощи зарубежным народно-освободительным движениям". Тем одно подкинуть, этим - другое...
      Оказывается, они и сами, без нас, всё, что нужно, сделают. good
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:47
    +1
    Стало интересно, начал шерстить СМИ, в поисках первоисточников. Topwar, как обычно, не утруждается этим)
    Попробовал найти фрагмент передачи Milenio Televisión на ютубе - информации ноль.
    Поискал вообще, хоть что-нибудь в СМИ - наши сообщают противоречиво. Кто-то ссылается на этот Milenio Televisión, кто-то - на российскую дипмиссию в США, кто-то вообще, без ссылок, просто вот есть такой факт, принимайте, как есть.
    В зарубежных СМИ не нашел вообще ничего.
    Есть ли у кого пруфы, заслуживающие доверия?
    Ну, кроме таких авторитетнейших источников, как ВК, Одноклассники и Телеграмм?

    p.s.
    Нашел живое видео:
    https://t.me/aviapro1/27272
    1. esl462
      esl462 Сегодня, 11:20
      0
      Искать такое на ютуб-сильно...Они не только блокируют, но и подменяют не устраивающий госдеп контент.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 10:52
    +1
    Цитата: sdivt
    Стало интересно, начал шерстить СМИ, в поисках первоисточников. Topwar, как обычно, не утруждается этим)
    Попробовал найти фрагмент передачи Milenio Televisión на ютубе - информации ноль.
    Поискал вообще, хоть что-нибудь в СМИ - наши сообщают противоречиво. Кто-то ссылается на этот Milenio Televisión, кто-то - на российскую дипмиссию в США, кто-то вообще, без ссылок, просто вот есть такой факт, принимайте, как есть.
    В зарубежных СМИ не нашел вообще ничего.
    Есть ли у кого пруфы, заслуживающие доверия?
    Ну, кроме таких авторитетнейших источников, как ВК, Одноклассники и Телеграмм?

    А в условиях военных(да и без них тоже) действий могут быть пруфы с 100% доверием ... и доверием к чему ... ? ... вопрос интересный ... ведь цель любой "новости" показать какое то событие или явление с точки зрения автора контента
    Когда обычно ложут 2 ложки правды на 4 мутной лжи везде)
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:02
    +1
    good
    Сразу говорил - трофейная техника нам не нужна, Стингеры и Жабелины в армию не пойдут - надо трофеи хорошим людям отдать. Со светлыми лицами. Где-нибудь к США поближе. Но лохлы и без нас справились))) Хироям - сала! Заслужили
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
      0
      Bingo
      Сегодня, 11:02
      НОВЫЙ
      +1
      good
      Сразу говорил - трофейная техника нам не нужна, Стингеры и Жабелины в армию не пойдут - надо трофеи хорошим людям отдать. Со светлыми лицами. Где-нибудь к США поближе. Но лохлы и без нас справились))) Хироям - сала! Заслужили
      Да и питание к ним раздобыть в мерикатосии проще и главное - ближе.( потому как в ненужную шли с конченными батареями питания) Нехай пользуются! Глядишь, и погранцам мерикаитосовским когда прилетит джавел, или ещё какая пакость! wink Да, и стингеров бы не мешало им также подкинуть. laughing Хорошим людям) разве чего жалко!
  12. Трямс
    Трямс Сегодня, 11:03
    0
    Им надо Ярс передать. Вот такая у меня идея. И пусть Техас деоккупируют. АТО.
    Наклепать из них добробатов или как правильно.
    И уже свободно предлагать сша пулять тяо штуками по своему подбрюшью.
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:18
    -1
    А кстати, к новости
    У гранатомётов есть серийные номера?
    На любом огнестрельном оружии есть. А на гранатомётах, насколько читал, это не практикуется
    Каким образом они определяют, какой гранатомёт куда попал?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: sdivt
      А кстати, к новости
      У гранатомётов есть серийные номера?
      На любом огневом оружии есть. А на гранатомётах, насколько читал, это не практикуется
      Каким образом они определяют, какой гранатомёт куда попал?

      laughing Интересная мысль, только вот возникает вопрос - Кто рискнёт проводить аудит и сверку номеров в логовище мексиканской наркомафии?
      На гранатомётах так же ставятся серийные номера и номер партии, дабы можно было установить в какую смену он был произведён и сколько их вообще выпущено. Гильза на патрон и та маркируется, а тут гранатомёт!
  14. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
    0
    Мексиканский телеканал Milenio Televisión сообщил, что десятки предназначенных для ВСУ американских гранатометов М136 оказались у наркомафии в Мексике.
    Пусть пользуются. И чем больше у них будет такого вооружения, тем лучше. Да, и к мерикатосам поближе, однако! good