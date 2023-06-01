В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»

Сегодня у оккупантов праздник: якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны. Но есть такое понятие, как психологическое контрнаступление, – внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.

Руководитель главного управления разведки Украины г-н Буданов, который в медийном поле не появлялся с момента российских ударов по объектам в Киеве, сегодня сделал небольшой комментарии по развитию ситуацию. Главу украинского ГУР явно раздражают напоминания прессы о том, как он обещал «до конца весны освободить Крым». Буданову напомнили, что сегодня – первый день лета, а потому с «весенним взятием полуострова» что-то пошло не так.И украинский силовик не был бы украинским силовиком, если бы оставил без внимания эти напоминания, и не попытался превратить «зраду» в «перемогу».От имени Буданова сообщается, что Крым не взят физически, но взят психологически.Буданов:Являются ли эти слова словами самого Буданова или словами тех, кто за него в данный момент вынужден проявлять активность в сети, пока открытый вопрос. Нужно отметить, что в последнее время на Украине стали всё чаще появляться публикации не от самих чиновников, а от их имени. Так уже которую неделю подряд появляются публикации от имени главкома ВСУ Залужного, который сам, если и появляется перед камерами, то на несколько секунд, причём практически ничего на этих «включениях» не говорит. На днях сообщалось об ударе ВС РФ по комплексу зданий ГУР в Киеве.