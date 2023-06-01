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В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»

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В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»

Руководитель главного управления разведки Украины г-н Буданов, который в медийном поле не появлялся с момента российских ударов по объектам в Киеве, сегодня сделал небольшой комментарии по развитию ситуацию. Главу украинского ГУР явно раздражают напоминания прессы о том, как он обещал «до конца весны освободить Крым». Буданову напомнили, что сегодня – первый день лета, а потому с «весенним взятием полуострова» что-то пошло не так.


И украинский силовик не был бы украинским силовиком, если бы оставил без внимания эти напоминания, и не попытался превратить «зраду» в «перемогу».

От имени Буданова сообщается, что Крым не взят физически, но взят психологически.

Буданов:

Сегодня у оккупантов праздник: якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны. Но есть такое понятие, как психологическое контрнаступление, – внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.

Являются ли эти слова словами самого Буданова или словами тех, кто за него в данный момент вынужден проявлять активность в сети, пока открытый вопрос. Нужно отметить, что в последнее время на Украине стали всё чаще появляться публикации не от самих чиновников, а от их имени. Так уже которую неделю подряд появляются публикации от имени главкома ВСУ Залужного, который сам, если и появляется перед камерами, то на несколько секунд, причём практически ничего на этих «включениях» не говорит. На днях сообщалось об ударе ВС РФ по комплексу зданий ГУР в Киеве.
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55 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:26
    +19
    В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»


    Чисто психиатричиски Крым они взяли.

    Буданов:

    Сегодня у оккупантов праздник: якобы мы не сдержали обещания войти в Крым до конца весны. Но есть такое понятие, как психологическое контрнаступление, – внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.


    Полностью удалось?То есть санитары не успели помешать взять Крым?
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 10:39
      +4
      Главное чтоб парни на ЛБС это заявление не прочитали - они ведь ржать начнут так, что кто то не психологочески, а весьма реально не чисто обделается laughing
      Господи, немного разума этим людям, ну чуть чуть. И пистолет сразу с одним патроном: вдруг одумаются и застрелятся от осознания
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:51
        +2
        С двумя, вдруг первым промахнуться.
        Бродяга! hi
        1. скептик
          скептик Сегодня, 11:21
          +1
          Цитата: роман66
          первым промахнуться

          Батенька, надеюсь Вы не из Украины. А посему, постарайтесь не позорить русский язык. (что делатЬ - промахнутЬся, что сделают - промахнутся) Возможно был плохой преподаватель русского языка, сочувствую. Извините - не хочу обидеть, но слишком часто, в комментариях попадается эта (режущая глаз) ошибка. За родной язык обидно. Ещё раз извините.
        2. Pete Mitchell
          Pete Mitchell Сегодня, 11:23
          +1
          hi приветствую Роман. Пусть помощи попросят - помогут ”союзнички”, у них опыт есть.
          Я все пытаюсь цивильную мудрость - нельзя быть чуть чуть беременной перевести на армейский сленг: может кто поможет request не, ну так чтоб литературно конечно fellow Как раз разговаривал со ”злодеями”, и коснулись информационного обеспечения. Они мне тот анекдот и напомнили: - Сидя на ступеньках банковской/Louvre/ bukehghem/ Whitehouse/Bundestag/не нужное вычеркнуть; два бойца спрашивают друг друга: - а ты не знаешь кто выиграл информационную?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:49
      +2
      Ну вот и всё. Дело сделано. crying
      Теперь можно Буданову, вместе с его компанией упырей, на покой. Видимо для этих целей и копают большой котлован на улице Электриков 33 в городе Куеве. yes
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:58
        0
        Поговаривают они бункер свой найти пытаются. Незнаю правда или нет request
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 10:59
          +6
          Наши второй ракетой показали где копать.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:58
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Полностью удалось?То есть санитары не успели помешать взять Крым?

      Малец по жизни просто глуп, малообразован и с менталитетом рагули. С хутора он уехал, а хутор их него не уехал.
    4. роман66
      роман66 Сегодня, 11:00
      0
      Чисто психологически Крым мы взяли»
      , собственно, на этом можно и остановиться
    5. скептик
      скептик Сегодня, 11:13
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»

      Ну коли покатила такая "пьянка", то мы Львов взяли. Психологически... Просто заходить, пока не хотим, ибо перемалывать "подбуданок", на Донбассе, менее заморочисто feel
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:28
    +2
    Да уж ,после таких слов Буданова ,есть повод оторваться. bullyИспользовать по назначению " доктора".
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Да уж ,после таких слов Буданова ,есть повод оторваться. Использовать по назначению " доктора".

      На кладбище Кальфа в Севастополе местный житель нашел могилу главы разведки Украины Кирилла Буданова. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП/Севастополь».

      «Похоронили Кирюху в Севастополе», – говорит автор видео.

      На кадрах видно, что на кресте висит табличка с надписью «Буданов Кирилл Алексеевич». У его подножия стоит фото главы ГУР Украины с черной лентой в правом нижнем углу.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:11
        +1
        Я понимаю стеб.Ро негоже этому чудакв на букву М лежать в русской земле.
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:29
    +6
    Чисто психологически Крым мы взяли.
    Нас устраивает такой статус.
    Что еще вы готовы психологически .. оборонять?
    Озвучьте список "мысленно мы там"
    Чисто гипотетически
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:29
    +5
    Чисто психологически, я уже слетал на Марс. Кого об этом нужно известить? Если что, справочка у меня имеется.
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 10:36
      +5
      Но-но, занято там - на Марсе. Я вон даже фото свое на аватарку поместил, а все прутся какие-то двуногие без перьев. Причем психологически.
      Пролетайте мимо.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:56
      +2
      Цитата: Uprun
      Чисто психологически, я уже слетал на Марс.

      Реально Буданов ещё в Киеве, а психологически уже в "Чёрном дельфине".
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:31
    +3
    [b]
    Крым не взят физически, но взят психологически.[
    /b] Тогда взяты психологически,Запорожская,Херсонская. laughing
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 10:32
    +4
    В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»

    Когда так укуришься, то и Галактика не долго завоевать. fellow wassat
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:35
    +3
    У фашистов едет крыша, и начинаются разрывы шаблонов. Мучительный путь украинского народа к выздоровлению.
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:37
    +2
    Это заявление не для крымчан - для внутреннего потребления
  9. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:37
    +3
    Пепел кремированного Буданова распылят над Крымом с беспилотника и это будет захват Крыма am
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:37
    +2
    Покажите его тень, тогда и будем обсуждать.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:38
    +3
    Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.
    Немного поправлю. Виртуально. Тогда ничего удивительного. Ведь виртуально они нас победили полностью и досрочно.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:38
    +2
    Чисто психологически Крым мы взяли.

    А еще Мексику и Бангладеш ....................
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:39
    +8
    Чисто психологически Крым мы взяли

    Чёта напомнило еврейский анекдот:
    – Сэмэн Маркович, а ви знаете, шо про вас говорят Рабиновичи, когда вас там нет?
    – Ой, Моня, передайте Рабиновичам, шо когда меня у них нет, они могут меня даже бить.
  14. Комментарий был удален.
  15. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:41
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли»

    В принципе так "чисто психологически" можно и Марс освоить в короткие сроки.
  16. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:42
    +4
    . Чисто психологически Крым мы взяли.

    Это как в анекдоте: А я им на Красной площади нагадил.....и тебя не арестовали? А я через штаны.....
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:43
    +3
    с этим должны разбираться психиатры
  18. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:43
    +2
    Но есть такое понятие, как психологическое контрнаступление, – внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.

    Пишет человек из психологически потерянного киева. wassat
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:03
      +1
      Это пишет ещё один "говорящий аккаунт" будановский, как у залужного lol
  19. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:43
    +1
    Это из серии про дядю с биноклем (онаниста) на пляже.
  20. Sith
    Sith Сегодня, 10:47
    +2
    Всё таки не понятно , он разведчик или медийная личность ... вроде ж не минестерство Гебельтса и пропаганды , а ГУР ...
    Какая то клоунада)
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 11:48
      0
      Так а он - гибридный разведчик. Генно нацифицированный мутант то бишь. laughing
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:49
    +3
    Ух. е... А с наркоманией там даже хуже дела, чем я ожидал...
    Как взять Крым, не привлекая внимания санитаров.
    Будка, расскажи лучше, как вы Пэтриотом по бомбоубежищу ГУР попасть ухитрились?
  22. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:50
    +2
    Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли.

    Буданов это анекдот про Вовочку: "Виртуально мы имеем 4000 долларов, а реально две лебеди, и одного старого гомосека."
  23. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:51
    +2
    Ржу нимагу))) где таких олигофренов берут?)))) выводят искусственным путем, в пробирках?)))
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Ржу нимагу))) где таких олигофренов берут?)))) выводят искусственным путем, в пробирках?

      Англосаксы инкутор в Киеве соорудили, такой же как в Париже и Берлине.
  24. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:52
    +1
    Господин явно не в теме.
    Он просто не в курсе, что, "чисто психологически", Украина уже поделена между Россией, Польшей и кем-то там ещё
  25. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 10:52
    +1
    Ему по ходу незнаком старый"чапаевский " анекдот про нюансы.....
  26. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    0
    От имени Буданова сообщается, что Крым не взят физически, но взят психологически.
    Про Крым им что-то объяснять бесполезно, а вот то, что Буданов или кто-то другой от его имени общается через интернет интригует. Человек, который обожал давать интервью в т.ч. и зарубежным СМИ, что не характерно для такой должности в нормальных странах, вдруг заговорил исключительно виртуально.
  27. Brain_
    Brain_ Сегодня, 11:03
    0
    Там уже не знают, как изловчиться, чтобы поддерживать хоть какой-никакой настрой у граждан.
    Надеюсь, что Буданов теперь тоже будет появляться только в виде очередных сообщений в аккаунтах.
  28. андрей777
    андрей777 Сегодня, 11:03
    +1
    «Чисто психологически Крым мы взяли» Это как игра на вымышленной гитаре.
  29. ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100 Сегодня, 11:06
    0
    Ну да, чисто психологически шумеры ужа и Альфу Центавра посетили.
  30. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 11:08
    +1
    "В сети от имени главы ГУР Украины Буданова появилось заявление: «Чисто психологически Крым мы взяли». Мальчика, конечно, можно вывезти из деревни. Но вот деревню из мальчика...
  31. ORE
    ORE Сегодня, 11:12
    +1
    Господи , прости меня, че эти д.б. там употребляют? Откуда их столько?
  32. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 11:16
    +1
    Судя по отсутствию изображения, Буданов жив только психологически.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 11:43
      0
      Скорее номинально. Психологически Буданов уже мёртв. laughing
  33. ShDE
    ShDE Сегодня, 11:23
    +1
    Это мне напоминает анекдот про нагадить в штаны на Красной площади.
  34. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:28
    +1
    Ну тогда мы, психологически, уже Тель-А-Лвiв взяли soldier
  35. Romeo
    Romeo Сегодня, 11:30
    0
    Ну что же, очередность на исчезновение уже образовалась. Ждем следующего, третьего
  36. А009
    А009 Сегодня, 11:33
    0
    Чисто психологически вы и Бахмут ещё обороняете)
  37. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:35
    0
    я сегодня с утра,послал нах соседа,не занявшего стольник на опохмелку....психологически конечно,то есть,издалека)
  38. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:40
    0
    Интересно, где он Крым "взял": в "стрелялке" или в "бродилке"? laughing Хотя, более вероятно, что в "курилке".