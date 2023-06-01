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Российские инженеры разработали беспилотник «Лютик», способный уклоняться от действия средств РЭБ

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Российские инженеры разработали беспилотник «Лютик», способный уклоняться от действия средств РЭБ

В Сахалинском центре беспилотных технологий российские инженеры разработали беспилотник «Лютик», способный уклоняться от действия вражеских средств РЭБ. Когда БПЛА оказывается под воздействием радиоэлектронных средств противника, он резко и быстро покидает эту зону, улетая в произвольном направлении.

Об этом агентству ТАСС рассказал представитель предприятия.

В способности уходить из-под действия РЭБ противника заключается главное отличие «Лютика» от аналогов, произведенных в Китае. Те, потеряв контакт со спутником или радиосвязь, обычно зависают на одном месте, находясь в таком состоянии либо до восстановления связи, либо пока не упадут из-за исчерпания заряда аккумулятора.

Как рассказал специалист организации-производителя, российский дрон в такой ситуации, напротив, делает «отскок» и быстро покидает зону действия средств радиоэлектронной борьбы «в рандомном направлении».

У «Лютика» есть особая подстройка: когда дрон попадает в зону РЭБ, где теряются спутники и система радиоуправления, наш аппарат дает полный газ

- сообщил собеседник агентства.

Максимальная полезная нагрузка, которую может нести дрон, составляет полтора килограмма. По своей конструкции аппарат представляет собой квадрокоптер.

Открытие Сахалинского центра беспилотных технологий состоялось в конце прошлого года. Там разрабатывают и выпускают дроны, а также обучают сотрудников российских силовых ведомств работе с ними.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:37
    +1
    Специалисты из МФТИ и ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН разработали компактные и при этом емкие топливные элементы, которые способны использовать в своей работе водород и кислород. Благодаря этому они в несколько раз превосходят в энергоемкости все существующие литий-ионные аккумуляторы и прочие традиционные источники питания.
    МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Исследователи из России завершили летные испытания отечественного дрона на базе водородных топливных элементов, которые примерно в 2-4 раза превосходят по энергоемкости литий-ионные аккумуляторы. Оснащенные новыми источниками питания БПЛА способны находиться в воздухе 2,5 часа, сообщила в понедельник пресс-служба МФТИ.


    «Источник питания дрона — две батареи топливных элементов мощностью в киловатт. Эта энергоустановка может обеспечивать непрерывный полет аппарата длительностью до 2,5 часа. Если тот же аппарат питать от литий-ионных аккумуляторов, то для обеспечения того же времени полета его придется периодически сажать, менять или заряжать аккумуляторы»

    https://sdelanounas.ru/blogs/151706/

    Работу этого дрона, обладающего взлетным весом до 15 килограммов и способного двигаться со скоростью до 50 километров в час, ученые успешно проверили в ходе летных испытаний .Интересно какая у него грузоподьёмность?Можно использовать как камикадзе или ударный БПЛА?
    Скорость до 50 км/час.За 2,5 часа улетит на 100-120 км.Это если как камикадзе использовать.Если как разведчик то 50-60 км ,чтобы туда и обратно.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:57
      0
      которые способны использовать в своей работе водород и кислород.

      Где в зоне бд будут искать баллоны с водородом и кислородом? Весьма специфичные материалы как к требованию хранения и использования, так и реакции на нарушение герметичности в случае повреждения. what
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:00
        +1
        Не надо ничего искать.Цитата
        Источник питания дрона — две батареи топливных элементов мощностью в киловатт.


        На водородных топливных элементах надо полагать.
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 11:06
      0
      Порожняк.
      Это если помеха идет от какого-то мобильного средства типа противодронового ружья и т.п. В случае помехи стационарного передатчика ты хоть извертись, как это поможет? Канал управления оператором сам перейдет на другую частоту? Нет, конечно.
      Укры теряют сейчас по 10000 дронов в месяц, писали. У нас тоже, так понимаю, бпла долго не живут. Но такие зигзаги вряд ли сильно помогут: уж в стрельбе люди навыкшие с обеих сторон.
  2. Kunich
    Kunich Сегодня, 10:39
    +3
    Серьёзно? "В рандомном направлении"? Да уж, отличная перспектива. А в чем разница потерять дрон на месте, где его подавил РЭБ или в "рандомном месте"? И какова вероятность, что дрон "отскочит" в направлении оператора и восстановит связь?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:51
      +2
      Тут либо автор статьи не в курсе, либо реально бред что он рвет когти в произвольном направлении. Правильно былоб рвать в обратку по направлению при этом весь путь ему не обязательно помнить. Так же если он ударный то должен быть режим полета на цель где дрон, даже при потери сигнала, идет на цель не отвлекаясь.
      1. JustMe
        JustMe Сегодня, 10:55
        0
        Можно поставить датчик магнитного поля - что-то типа компаса и датчик давления, делать интегрирование скорости и пути и отскок в обратном направлении делать по компасу а высоту держать по давлению.
        Конечно, это чуток грубовато но лучше чем ничего
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:00
      -1
      Цитата: Kunich
      Серьёзно? "В рандомном направлении"?

      Если в него зашивать параметры полета. чтоб летел обратно, то сбитый дрон является идеальным наводчиком на позицию оператора. Так что все правильно делается - рвать когти в произвольном направлении
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:28
      0
      Серьёзно? "В рандомном направлении"? Да уж, отличная перспектива.

      Мне тоже показалась странно рандомно менять курс.
      А может лучше, при попадании под РЭБ, БПЛА наводится на сигнал этой РЭБ, с целью поразить источник сигнала.
      ИМХО больше пользы.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:52
    +1
    Слово "рандомно" имеет русский аналог - "случайно".
    Что могут дать такие случайные "отскоки" в произвольном направлении? Загонят куда нибудь дальше, где у него так же сядут аккумуляторы. request
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:57
    0
    Вестч хорошая, но самое главное - запустить в серию БПЛА на ВРД. Сейчас идут испытания. Скорость 500км/час. Ср-ва РЭБ практически бессильны. Просто не успеют.