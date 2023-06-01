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Министр иностранных дел ФРГ заявила о невозможности приема новых членов в НАТО из-за украинского конфликта

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Министр иностранных дел ФРГ заявила о невозможности приема новых членов в НАТО из-за украинского конфликта

В настоящее время прием новых членов в состав Североатлантического альянса не представляется возможным из-за вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.


Как считает германский дипломат, НАТО пока не может обсуждать свое дальнейшее расширение. Бербок отмечает, что дверь для новых государств-членов НАТО открыта, и это альянс доказал недавним приемом в свой состав Финляндии и возможностью скорого приема Швеции.

Понятно, что под «новыми членами», которых не могут принять в НАТО из-за конфликта на Украине, подразумеваются сама Украина и, вероятно, Молдавия. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс во время боевых действий рассматриваться не будет.

Киевский режим, тем временем, постоянно «подгоняет» руководство НАТО и западных стран, настаивая на скорейшем принятии Украины в состав альянса. В этом он заручился поддержкой русофобских прибалтийских республик. Например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что только членство в НАТО может стать гарантией безопасности украинского государства.

Расширение Североатлантического альянса на восток стало главной причиной вооруженного конфликта на Украине и нового обострения военно-политической ситуации. Всех сегодняшних проблем можно было бы избежать, если бы НАТО отказалось в свое время от планов интеграции в свой состав всех восточноевропейских государств и ряда постсоветских республик. Но западным «ястребам» нужно «пушечное мясо», которое будет воевать с Россией, и новые плацдармы на российских границах.
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21 комментарий
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  1. Arifon
    Arifon Сегодня, 10:48
    +1
    "В настоящее время прием новых членов в состав Североатлантического альянса не представляется возможным из-за вооруженного конфликта..."
    Надеюсь, что лично Аннал ене (прости господи), ничто не мешает принимать новые члены.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:52
      0
      Как так то, т.е. Финляндию они могли, а тут request и кто ее слкшать то будет рупор лжи.
    2. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 10:55
      +1
      Вы таки совсем не толерантны. Может она и не по членам вовсе?
    3. Венд
      Венд Сегодня, 11:10
      +1
      Вот и дурилке картонной дали указание вещать, что пора Украине закончить воевать laughing
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:26
        +1
        Цитата: Венд
        Вот и дурилке картонной дали указание вещать, что пора Украине закончить воевать laughing

        Ей велели вещать не про окончание войны - это, как я понимаю, в планы Запада не входит до тех пор, пока либо Россия существует, либо сами по зубам не получат.

        А задание у неё - "обломить" как раз-таки Украину с НАТО.

        Одно дело - шведы или финики. Им что скажешь, они то и сделают. А эти для НАТО слишком "самостийные" и "на выдумки горазды". И, коль скоро все младоНАТОвцы думают, что "пятая статья" это про то, что "я Россию за пятку укушу, а вся НАТА каааак навалится меня защищать", то старания Америки "ходить по краю", к месту и не к месту говоря, что "они с Россией не воюют", пойдут прахом. Украина обязательно в вонючую лужу Америку втравит - в Вашингтоне это начинают понимать, только говорить вслух пока стесняются.

        Потому и делают Украине такой ласковый "облом" хотелок.
        .
        прием новых членов в состав Североатлантического альянса не представляется возможным из-за вооруженного конфликта на Украине
        Ясно ведь, что это не про Швейцарию или Люксембург. Кроме Украины и Грузии кого "не принимать"-то?
        Намеренно не упомянул Молдавию. О ней в Вашингтоне думают не как о кандидате в НАТО, а как о без пяти минут провинции Румынии. А Румыния и без того в НАТО.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:29
      +1
      Цитата: Arifon
      ничто не мешает принимать новые члены.

      Ну она так и ничего с виду, почему бы и не принять.
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:52
    +1
    а она кто?
    для этого есть столтенберг
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:03
      +3
      столтенберг

      А он кто? Для этого есть Байден
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:29
        +1
        Цитата: Дедок
        а она кто?
        для этого есть столтенберг

        Цитата: роман66
        столтенберг

        А он кто? Для этого есть Байден

        good
        Где тут поставить +1000? laughing
  3. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 10:52
    +1
    Министр иностранных дел ФРГ заявила о невозможности приема новых членов в НАТО из-за украинского конфликта
    А она какое отношение имеет к военным альянсам?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:34
      +1
      Цитата: LAlexAlex
      А она какое отношение имеет к военным альянсам?

      Альянсы разные бывают: Альянс лесбиянок-феминисток Атланты (ALFA), Альянс геев и лесбиянок против диффамации, GLAAD призывает студии увеличить число фильмов с участием геев и лесбиянок до 20% к 2021 году, а к 2024 году - до 50.
  4. Комментарий был удален.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +2
    Походу сливает для публики решение обкома, так сказать, дали ответственное поручение, вот и кудахтает. Если такая смелая, чего Киссенджеру не оппонировала после его последних рассуждений о расширении НАТО. Тьфу, курица.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:57
    +2
    АнькаЛенка ,ваш злой Еврей не фаштист,вне себя- не поеду на встречу ,пока не примете дорожную карту о принятии Украины в НАТО.Смотри в Миротворец запишет.
  7. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 11:00
    0
    Усыпляют бдительность или закулисные переговоры по заморозке.
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 11:00
    0
    Новые "члены" им не нужны... своими обходятся. Сказала специалист видимо по этому делу Анналена Бербок. Не справляеться с наплывом видимо good Работы и так не початый край!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Странно, что такое заявление делает не Генсек НАТО Столтенберг, а выскочившая из табакерки Бербок. Уж не хочет ли дама занять место нового генсека? Данные подходящие - женщина (пока), русофобка, "зеленая", с реваншистскими взглядами, "горячо любящая" Украину, плюющая на немцев и страну, готовая по щелчку выполнить любую команду.
  10. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 11:10
    0
    АнкеЛенке лишь бы напомнить о себе в медиа пространстве. Как она может вещать от имени нато?
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:22
    0
    В настоящее время прием новых членов в состав Североатлантического альянса не представляется возможным из-за вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
    Эта недалекая уже вместо "дохлой селёдины" эфир топчет? laughing Тупая, как три валенка вместе, а туда же!
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:27
    +1
    Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что только членство в НАТО может стать гарантией безопасности украинского государства.

    А также это конец не состоявшейся Украины и конец с трудом созданной за 350 лет популяции. Ушли половцы, печенеги, хазары и про них никто и не помнит.
  13. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:30
    0
    У этих тоже едет крыша. Как раз натовские потуги Украины и послужили одной из главных причин конфликта. Нет НАТО - нет конфликта.
  14. Седов
    Седов Сегодня, 11:42
    +1
    Г-жа Бербок, лучше подумайте, что делать с ограничением потребления мяса "добропорядочными немцами" до 10 граммов в день..