В настоящее время прием новых членов в состав Североатлантического альянса не представляется возможным из-за вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Как считает германский дипломат, НАТО пока не может обсуждать свое дальнейшее расширение. Бербок отмечает, что дверь для новых государств-членов НАТО открыта, и это альянс доказал недавним приемом в свой состав Финляндии и возможностью скорого приема Швеции.Понятно, что под «новыми членами», которых не могут принять в НАТО из-за конфликта на Украине, подразумеваются сама Украина и, вероятно, Молдавия. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс во время боевых действий рассматриваться не будет.Киевский режим, тем временем, постоянно «подгоняет» руководство НАТО и западных стран, настаивая на скорейшем принятии Украины в состав альянса. В этом он заручился поддержкой русофобских прибалтийских республик. Например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что только членство в НАТО может стать гарантией безопасности украинского государства.Расширение Североатлантического альянса на восток стало главной причиной вооруженного конфликта на Украине и нового обострения военно-политической ситуации. Всех сегодняшних проблем можно было бы избежать, если бы НАТО отказалось в свое время от планов интеграции в свой состав всех восточноевропейских государств и ряда постсоветских республик. Но западным «ястребам» нужно «пушечное мясо», которое будет воевать с Россией, и новые плацдармы на российских границах.