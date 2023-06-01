По заказу Пентагона разработанные в Германии ЗСУ Gepard для Киева будет производить американская компания

Военное противостояние на Украине длится второй год и пока что говорить о его скором завершении преждевременно. Западу все сложнее становится обеспечивать даже текущие потребности ВСУ в вооружениях и боеприпасах в силу изрядно оскудевших арсеналов национальных армий.Дабы решить эту проблему и сдержать обещания поддержки Украины «столько, сколько понадобится», США и европейские страны НАТО усиленно пытаются реанимировать и нарастить объемы производства на подзапущенных за десятилетия после окончания холодной войны предприятиях ВПК. Вот только судя по срокам исполнения новых заказов, поставки вооружений Киеву никак не поспеют к вот-вот должному начаться после нескольких месяцев переносов наступлению ВСУ.Российская армия не прекращает массированные удары различными средствами поражения по военным целям в украинском тылу, в том числе поражая установки ПВО, включая знаменитые американские Patriot, на которые так рассчитывали в Киеве. Глядя на это, Пентагон, видимо, решил поберечь столь дорогостоящие ЗРК и переключиться на поставки Киеву более простых систем ПВО. Правда, вновь не в самое ближайшее время.В отчете, недавно размещенном на сайте Министерства обороны США, сообщается, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на производство и поставку 35-мм зенитных самоходных установок Gepard для Киева. Правда, как сообщает оборонное ведомство, поставляться для нужд украинской армии данные ЗСК начнут только через год, предположительно к концу мая 2024-го. Финансирование производства зенитных установок будет производиться в рамках сформированной в июне 2020 года так называемой Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).В последнем, 39 по счету, пакете американской военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов вообще сделан акцент на поставку средств защиты от российских авиаударов. В него войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, Avenger, зенитных комплексов Stinger и ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны.Что примечательно, зенитная самоходная установка Gepard, предназначенная для прикрытия сухопутных войск от воздушных атак на расстоянии до 4,5 километров и высотах до трех километров, была разработана в Германии. Помимо ФРГ, в производстве данных установок участвуют предприятия Италии, Бельгии и Нидерландов. Однако для Украины производить ЗСУ будет американская компания. Соединенные Штаты, как всегда, верны принципу любым способом создавать для себя выгоду, даже в ущерб интересам союзников по НАТО. Да и той же Украины, для которой средства защиты от воздушных атак необходимы, что называется, здесь и сейчас.