Военное обозрение
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По заказу Пентагона разработанные в Германии ЗСУ Gepard для Киева будет производить американская компания

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По заказу Пентагона разработанные в Германии ЗСУ Gepard для Киева будет производить американская компания

Военное противостояние на Украине длится второй год и пока что говорить о его скором завершении преждевременно. Западу все сложнее становится обеспечивать даже текущие потребности ВСУ в вооружениях и боеприпасах в силу изрядно оскудевших арсеналов национальных армий.


Дабы решить эту проблему и сдержать обещания поддержки Украины «столько, сколько понадобится», США и европейские страны НАТО усиленно пытаются реанимировать и нарастить объемы производства на подзапущенных за десятилетия после окончания холодной войны предприятиях ВПК. Вот только судя по срокам исполнения новых заказов, поставки вооружений Киеву никак не поспеют к вот-вот должному начаться после нескольких месяцев переносов наступлению ВСУ.

Российская армия не прекращает массированные удары различными средствами поражения по военным целям в украинском тылу, в том числе поражая установки ПВО, включая знаменитые американские Patriot, на которые так рассчитывали в Киеве. Глядя на это, Пентагон, видимо, решил поберечь столь дорогостоящие ЗРК и переключиться на поставки Киеву более простых систем ПВО. Правда, вновь не в самое ближайшее время.

В отчете, недавно размещенном на сайте Министерства обороны США, сообщается, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на производство и поставку 35-мм зенитных самоходных установок Gepard для Киева. Правда, как сообщает оборонное ведомство, поставляться для нужд украинской армии данные ЗСК начнут только через год, предположительно к концу мая 2024-го. Финансирование производства зенитных установок будет производиться в рамках сформированной в июне 2020 года так называемой Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В последнем, 39 по счету, пакете американской военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов вообще сделан акцент на поставку средств защиты от российских авиаударов. В него войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, Avenger, зенитных комплексов Stinger и ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны.

Что примечательно, зенитная самоходная установка Gepard, предназначенная для прикрытия сухопутных войск от воздушных атак на расстоянии до 4,5 километров и высотах до трех километров, была разработана в Германии. Помимо ФРГ, в производстве данных установок участвуют предприятия Италии, Бельгии и Нидерландов. Однако для Украины производить ЗСУ будет американская компания. Соединенные Штаты, как всегда, верны принципу любым способом создавать для себя выгоду, даже в ущерб интересам союзников по НАТО. Да и той же Украины, для которой средства защиты от воздушных атак необходимы, что называется, здесь и сейчас.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гепард_(ЗСУ)
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12 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    0
    сообщается, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на производство и поставку 35-мм зенитных самоходных установок Gepard для Киева.
    А кто будет БП к эти им пушченкам выпускать? Вроеде, как была инфа в СМИ, что производство этих БП давно прекращено. И даже утрачены производственные линии.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:44
      0
      А кто будет БП к эти им пушченкам выпускать?
      По ранее публикуемой информации в Норвегии согласились поставить необходимое количество снарядов для ЗСУ "Гепард", которые Германия передала Киеву. Кроме этого сообщалось, что "власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для ЗСУ Gepard"
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:26
    -1
    Классическая задачка по арифметике о бассейне с двумя трубами.
    По подсчётам Кедми уничтожается больше оружия, чем поступает.
    Но! Лучше бы поступление вообще перекрыть.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31
    0
    Артиллерийские зенитные системы... для их эффективной работы нужно то, сё, третье, десятое. Перечислять модно долго, а как главное вычленить, это вопрос?
  4. Sith
    Sith Сегодня, 11:34
    0
    Интересно ... почему только пушечную ЗСУ , хотят производить ... или на неё повесят наборы украинцев с стингерами?
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:35
    0
    Помимо ФРГ, в производстве данных установок участвуют предприятия Италии, Бельгии и Нидерландов.

    Опана, а куда делась Швейцария?
    Или пушки будут не Эрликоновские?
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:36
    0
    laughing
    Рыдаю))) Так элегантно отодвинуть колбасу от его собственной же кормушки - это уже и правда красиво)))
    ПиСи: вспоминается, как Ирак подписал контракт с Сименсом на 5 млрд - восстанавливать разбомбленную США энергосеть. Потом Трамп заорал - они должны помнить, кто кровь за Ирак проливал!!!(не уточнил, что иракскую) И быстро разорвали подписанный контракт с Сименсом, неустойку выдали по всему пятачку, и заключили с Дженерал Электрик. А все во имя демократии, причем так подскуливали даже в Европе)))
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:36
    0
    Соединенные Штаты, как всегда, верны принципу любым способом создавать для себя выгоду

    Гансов перевели в разряд людей второго сорта, а могли бы жить нормально если бы не стали отстаивать интересы сша.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 11:36
    0
    Базовое шасси этой ЗСУ - немецкий танк "Леопард-1". Что то мне слабо вериться, что американцы будут его производить, имею тысячи своих М-60 на хранении... То есть, скорей всего установка будет иной. Хотя конечно надо понять, сколько этих "Нью Гепардов" планируется к производству. Если мало, до сотни, то из Греции можно подвести старые "Леопарды-1", но сколько ж это будет стоить?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    0
    Этот Гепард уже не для Украины ,а для себя родимых.
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:39
    0
    Гепард будет производиться в америке.
    Даже тут бюргеров мерикатосы подраздели laughing
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:53
    0
    На какой базе это будет. Т-55 подойдет. Финны так и делали.