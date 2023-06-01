Генсек НАТО: Подкрепления альянса в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово

Ситуация на севере частично признанного Косово остается напряженной. Протесты со стороны сербского населения самопровозглашенной республики продолжаются в связи с попыткой косово-албанских силовиков осуществить силовой захват муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан.В свою очередь, в вышеупомянутое противостояние «вмешались» военные KFOR, находящиеся в Косово под эгидой НАТО и отвечающие за поддержание стабильности в самопровозглашенной республике. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений ранения получили порядка 30 представителей миссии из разных стран.В связи с этим, выступая на сегодняшней встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО в Осло, генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил об отправке в Косово подкреплений в составе 700 военных. Кроме того, ранее он заявлял, что помимо намерения отправить подкрепления для возможности выполнения KFOR своей миссии, Североатлантический альянс подготовит еще один резервный батальон, который может быть дополнительно направлен в регион в случае дальнейшего обострения ситуации.Между тем Столтенберг подчеркнул, что отправка дополнительных сил НАТО в Косово не означает отказ альянса от мирного урегулирования. С его слов, организация по-прежнему выступает за переговоры Белграда и Приштины под эгидой ЕС.Напомним, что за дипломатическое урегулирование ситуации выступает и президент Сербии Александр Вучич. В то же время в Минобороны страны заявили, что армия не останется в стороне, если в Косово произойдет насилие над этническими сербами.