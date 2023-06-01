Появились кадры пресечения попытки прорыва ВСУ в Белгородской области и информация о попадании противника в засаду

При попытке прорыва на территорию Белгородской области боевики киевского режима попали в организованную засаду. В ходе атаки противник применил танки, бронемашины и инженерную технику. Атака началась с нападения двух танков, которое российская армия пресекла при помощи огня из ПТУРов.
Несколько единиц украинской военной техники подорвались на минах, а оставшиеся попали под плотный огонь российской артиллерии. Понеся значительные потери в живой силе и военной технике, противник был отброшен. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть подрыв на фугасах.
Накануне попытки прорыва противник всю ночь вёл артподготовку, обстреливая приграничный Шебекинский округ Белгородской области. После проведения артподготовки боевики при помощи инженерной техники попытались обеспечить проходы в минных полях для танков и легкой бронетехники в районе населенного пункта Новая Таволжанка.
Одновременно с этим на Шебекинском направлении украинский танк вёл обстрел погранпункта, инженерная техника противника также совершила попытку проделать проход в минных полях, чтобы дать возможность штурмовому взводу пересечь границу на легкой бронетехнике. Боестолкновение также происходило в районе приграничного населенного пункта Середа в Шебекинском округе Белгородской области.
После того как часть военной техники противника подорвалась на минах, по противнику был открыт огонь из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов, а также огнеметных систем ТОС-1, пресекая попытки продвижения. В результате, все попытки прорывов были пресечены.