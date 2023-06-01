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Появились кадры пресечения попытки прорыва ВСУ в Белгородской области и информация о попадании противника в засаду

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Появились кадры пресечения попытки прорыва ВСУ в Белгородской области и информация о попадании противника в засаду

При попытке прорыва на территорию Белгородской области боевики киевского режима попали в организованную засаду. В ходе атаки противник применил танки, бронемашины и инженерную технику. Атака началась с нападения двух танков, которое российская армия пресекла при помощи огня из ПТУРов.


Несколько единиц украинской военной техники подорвались на минах, а оставшиеся попали под плотный огонь российской артиллерии. Понеся значительные потери в живой силе и военной технике, противник был отброшен. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть подрыв на фугасах.

Накануне попытки прорыва противник всю ночь вёл артподготовку, обстреливая приграничный Шебекинский округ Белгородской области. После проведения артподготовки боевики при помощи инженерной техники попытались обеспечить проходы в минных полях для танков и легкой бронетехники в районе населенного пункта Новая Таволжанка.





Одновременно с этим на Шебекинском направлении украинский танк вёл обстрел погранпункта, инженерная техника противника также совершила попытку проделать проход в минных полях, чтобы дать возможность штурмовому взводу пересечь границу на легкой бронетехнике. Боестолкновение также происходило в районе приграничного населенного пункта Середа в Шебекинском округе Белгородской области.

После того как часть военной техники противника подорвалась на минах, по противнику был открыт огонь из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов, а также огнеметных систем ТОС-1, пресекая попытки продвижения. В результате, все попытки прорывов были пресечены.



Использованы фотографии:
Минобороны России
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:40
    +4
    Инженерная техника для растаскивания " зубов дракона"?Оказывается до них ещё доехать надо.На украинских сайтах уныние.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: tralflot1832
      Инженерная техника для растаскивания " зубов дракона"?

      Не только. Этой техникой проделываются проходы в минных полях, в противотанковых рвах, расчищают завалы, наводят мосты, то есть обеспечивают проход боевой технике во всех возможных инженерных заграждениях
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 11:41
    +3
    А, так так и минные поля есть, и артиллерия пристреляна, и РСЗО с минометами... как же так, тут страдальцы писали что ваще никто не шевелится, все разворовано, заходи - бери что хочешь... неужели врали? о_О"
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 11:42
    +4
    На первом видео, кроме матюгов, ничего не понял.
    На втором РСЗО стреляет.
    Где
    кадры пресечения попытки прорыва ВСУ в Белгородской области
    ?
    Информативновности 0 целых, фиг десятых процента.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:43
    +3
    Они пытаются проводить отвлекающие действия.Растащить оборону.Этого следует ожидать и на Брянском направлении
  5. monetam
    monetam Сегодня, 11:43
    +1
    Не очень понятно, какую технику в итоге потерял противник, удалось ли ему эвакуировать поврежденные машины, что удалось затрофеить нашим бойцам; есть ли потери у противника в личном составе, если есть, то какие.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    +1
    Понеся значительные потери в живой силе и военной технике, противник был отброшен
    Это конечно хорошо. Но такое "видео", как предоставили можно было и не выкладывать, т.к. кроме стрельбы нашего "Града" больше ни чего не увидел. Может лучше подождать видео с места событий (а что-то все равно обязательно появится), а потом выкладывать для просмотра?