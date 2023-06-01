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Силы ПВО сбили в Калужской области очередной украинский БПЛА

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Силы ПВО сбили в Калужской области очередной украинский БПЛА



В Калужской области силами противовоздушной обороны ВС РФ был сбит беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.

В результате работы средств ПВО беспилотник взорвался. Обломки сбитого дрона упали в районе поселка Товарково, где были обнаружены местными жителями.

На месте падения фрагментов, как сообщают местные паблики, образовалась огромная воронка. По сообщению Telegram-канала SHOT, диаметр воронки – 3 на 4 метра, а детали корпуса разбросаны в радиусе 100 метров.


Поселок Товарково находится в Дзержинском районе Калужской области. Вряд ли этот поселок городского типа с населением 15 тысяч человек мог быть целью украинского БПЛА. Скорее всего, беспилотник летел в сторону Москвы или каких-либо важных в стратегическом плане объектов, расположенных на данном направлении.

На место происшествия в настоящее время выдвинулись сотрудники экстренных и оперативных служб. Они будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сегодня беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи в Брянской области. Его фрагменты нашли в 70 километрах от границы с Украиной. Отметим, что в последнее время киевский режим активизировал атаки на территорию России с помощью беспилотной авиации
Использованы фотографии:
ТГ/Губернатор Калужской области
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:34
    0
    Новейший российский БПЛА «Сириус» засняли в ходе тестового полета.Видео по ссылке ниже.

    Аппарат может подниматься на высоту до семи километров, развивая скорость до 180 км/ч. Как рассказывал в бытность командующим ВКС РФ генерал Сергей Суровикин, дальность действия БПЛА «Сириус» составляет три тысячи километров. При этом новый аппарат обещали оснастить собственной системой спутниковой связи и аппаратурой ОСНОД.

    https://topcor.ru/35743-novejshij-rossijskij-bpla-sirius-zasnjali-v-hode-testovogo-poleta.html

    «Сириус» сможет нести до 300 килограммов боевой нагрузки. Это могут быть и авиационные бомбы АБ и КАБ-100, ОФАБ-250, и управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух – поверхность». Точно известно, что новый БПЛА будет оснащен ракетой «Вихрь-1».
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:44
      0
      180 км\ч - тихоходная мишень будет для тех же Стингеров. Если только поверху на 7 км не будет пролазить над противником, "по потолку" как говорят летуны. Ниже - ему не жить.
      Опять же на 7 км - другое ПВО достанет.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:47
        0
        180 км\ч - тихоходная мишень будет для тех же Стингеров.

        Так можно сказать про 99 % беспилотников,но это не повод от них отказываться. Просто нужны электродвижки как на том же Ланцете.Тогда никакой стингер не наведётся.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:49
          0
          Я не предлагал отказываться от беспилотников - не стОит привинчивать мне такое высказывание.
          Всего лишь предположил что будет этот беспилотник нетрудной целью.
          Было бы реально неплохо чтобы он как-то был малозаметным и плохо захватываемым в прицел ПЗРК и виден на радарах вражеского ПВО
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:51
        0
        Всё это хорошо вот только хoхлы уже Москву обстреливают. Одни вопросы по "красным линиям" и нашей обороне, чего ждём-то? "Музыкантов" что ли?
        Почему "панцирей" не понатыкают вдоль границы?