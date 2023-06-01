Силы ПВО сбили в Калужской области очередной украинский БПЛА

В Калужской области силами противовоздушной обороны ВС РФ был сбит беспилотный летательный аппарат противника. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.
В результате работы средств ПВО беспилотник взорвался. Обломки сбитого дрона упали в районе поселка Товарково, где были обнаружены местными жителями.
На месте падения фрагментов, как сообщают местные паблики, образовалась огромная воронка. По сообщению Telegram-канала SHOT, диаметр воронки – 3 на 4 метра, а детали корпуса разбросаны в радиусе 100 метров.
Поселок Товарково находится в Дзержинском районе Калужской области. Вряд ли этот поселок городского типа с населением 15 тысяч человек мог быть целью украинского БПЛА. Скорее всего, беспилотник летел в сторону Москвы или каких-либо важных в стратегическом плане объектов, расположенных на данном направлении.
На место происшествия в настоящее время выдвинулись сотрудники экстренных и оперативных служб. Они будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее сегодня беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в районе поселка Найтоповичи в Брянской области. Его фрагменты нашли в 70 километрах от границы с Украиной. Отметим, что в последнее время киевский режим активизировал атаки на территорию России с помощью беспилотной авиации