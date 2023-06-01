ЕС готовит план финансовой поддержки Украины до 2027 года в условиях «неопределенности с дальнейшей поддержкой со стороны США»

Евросоюз намерен разработать долгосрочный план финансирования Украины. Подобная инициатива призвана «упорядочить» выделение помощи Киеву и решить вопрос касательно неопределенности дальнейшей поддержки со стороны США, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.В материале говорится, что план финансовой поддержки Украины собираются разработать на 4 года (до 2027-го включительно). Как выразился источник издания, это позволит не только решить проблему «бессистемной» помощи Киеву со стороны Европы, но и побудит других союзников Украины, в частности, Великобританию и США, взять на себя долгосрочные обязательства по поддержке страны.Напомним, что все больше экспертов прогнозирует прекращение выделения Вашингтоном финансовой помощи Киеву (по крайней мере в том виде, в котором она выделяется сейчас) по причине собственных экономических проблем и начала предвыборной гонки.В то же время, за 2022 год Евросоюз выделил Украине 8 млрд долларов, что является вторым после Штатов показателем (США официально выделили 12 млрд так называемых траншевых средств). При этом помощь предоставлялась ситуационно, без какой-либо финансовой стратегии. В итоге, не исключено, что лидеры ЕС понятия не имеют, на что была потрачена большая часть средств.Касательно анонсированного плана, источники FT заявляют, что он может быть готов к 21–22 июня, когда в Лондоне состоится международная конференция по восстановлению Украины (URC 2023). Между тем собеседники издания не уверены, что данная стратегия будет быстро принята. Ведь для этого нужно согласие всех без исключения членов ЕС, а Венгрия уже сейчас выступает против выделения какой-либо помощи Киеву.