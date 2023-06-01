Представитель администрации США: «Это большой вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров»

Власти США изучают вопрос о том, должна ли Россия вообще участвовать в переговорах о мире. Об этом рассказал координатор по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам представителя американской администрации, главное решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему якобы отводится роль определять, когда и как прекращать вооруженный конфликт на Украине, на приемлемых для киевского режима условиях.
Это большой академический вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров. В конце концов, если будет мир, достигнутый путем переговоров, то конечно. Но опять же, президент Зеленский должен это определить
- заявил Кирби.
Таким образом, в США уже вышли на такой уровень цинизма, что даже допускают возможность исходи украинского конфликта без участия России. При этом реальное положение на фронте таково, что говорить о победе киевского режима может только неадекватный человек. Но из слов Кирби можно сделать вывод, что Вашингтон не намерен урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Сейчас задача США – максимально его затянуть, изматывая Россию экономически, технически, демографически, и при этом не неся практически никаких особых издержек, кроме финансовых.
Американская администрация каждым подобным заявлением демонстрирует свое стремление воевать на Украине с Россией «до последнего украинца», чтобы решать свои собственные вопросы политического и экономического доминирования, включая и перспективу противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.