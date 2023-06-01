Представитель администрации США: «Это большой вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров»

Это большой академический вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров. В конце концов, если будет мир, достигнутый путем переговоров, то конечно. Но опять же, президент Зеленский должен это определить

Власти США изучают вопрос о том, должна ли Россия вообще участвовать в переговорах о мире. Об этом рассказал координатор по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.По словам представителя американской администрации, главное решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему якобы отводится роль определять, когда и как прекращать вооруженный конфликт на Украине, на приемлемых для киевского режима условиях.- заявил Кирби.Таким образом, в США уже вышли на такой уровень цинизма, что даже допускают возможность исходи украинского конфликта без участия России. При этом реальное положение на фронте таково, что говорить о победе киевского режима может только неадекватный человек. Но из слов Кирби можно сделать вывод, что Вашингтон не намерен урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Сейчас задача США – максимально его затянуть, изматывая Россию экономически, технически, демографически, и при этом не неся практически никаких особых издержек, кроме финансовых.Американская администрация каждым подобным заявлением демонстрирует свое стремление воевать на Украине с Россией «до последнего украинца», чтобы решать свои собственные вопросы политического и экономического доминирования, включая и перспективу противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.