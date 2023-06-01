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Представитель администрации США: «Это большой вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров»

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Представитель администрации США: «Это большой вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров»

Власти США изучают вопрос о том, должна ли Россия вообще участвовать в переговорах о мире. Об этом рассказал координатор по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


По словам представителя американской администрации, главное решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему якобы отводится роль определять, когда и как прекращать вооруженный конфликт на Украине, на приемлемых для киевского режима условиях.

Это большой академический вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров. В конце концов, если будет мир, достигнутый путем переговоров, то конечно. Но опять же, президент Зеленский должен это определить

- заявил Кирби.

Таким образом, в США уже вышли на такой уровень цинизма, что даже допускают возможность исходи украинского конфликта без участия России. При этом реальное положение на фронте таково, что говорить о победе киевского режима может только неадекватный человек. Но из слов Кирби можно сделать вывод, что Вашингтон не намерен урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Сейчас задача США – максимально его затянуть, изматывая Россию экономически, технически, демографически, и при этом не неся практически никаких особых издержек, кроме финансовых.

Американская администрация каждым подобным заявлением демонстрирует свое стремление воевать на Украине с Россией «до последнего украинца», чтобы решать свои собственные вопросы политического и экономического доминирования, включая и перспективу противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Использованы фотографии:
Pixabay
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52 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:00
    +9
    Голубейшие мечты амеров - всё порешать самим, а Россия должна тупо выполнять.... Ну-ну, помечтайте.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 12:03
      +15
      Должна ли быть Россия за ихним столом? Конечно нет! Стошнит за одним столом с такими сесть.. С кем переговоры вести русским? С патологическими преступниками и лжецами? Мы уж сами как ни будь свою проблему решим, без США и иже с ними.
      Попытка поставить себя как всегда на роль бога laughing
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:09
        +8
        Садится за один стол переговоров с еврофашистами можно только в одном случае: в случае подписания ими безоговорочной капитуляции.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:14
          0
          "Это большой академический вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров. В конце концов, если будет мир, достигнутый путем переговоров, то конечно. Но опять же, президент Зеленский должен это определить" - заявил Кирби.

          Амриканский фашист Джон Кирби - это завравшийся лгун, который выглядит уже совсем полным идиотом.
          Этот недалёкий умом американский вояка:
          - контр-адмирал Военно-морских сил США,
          - официальный представитель Пентагона,
          - официальный представитель Государственного департамента США - не помнит, что совсем не так давно, в мае 2022 года, он говорил совсем другое!
          У старого американского фашиста-маразматика Джона Кирби память видимо совсем отшибло! А именно.

          11 мая 2022 года пресс-секретарь Джон Кирби лично признал, что США силами Пентагона готовили Украину к войне с Россией.
          При этом Джлн Кирби в интервью Fox News с гордостью рассказал, как Америка, Канада, Британия и другие союзники действительно уже 8 лет готовили Украину к войне с Россией и поставляли Укрорейху летальное оружие и т.п..
          И что все эти "западные инструкторы" - это вовсе не миф и конспирология, а именно РЕАЛЬНОСТЬ.

          А теперь Кирби хочет убедить нас и мировую общественность в том, что тот (США/Пентагон), кто кормит девушку (Укрорех) , - то он вовсе её не "танцует"! Ага, сейчас! no
          Совсем у Кирби с головою плохо стало, а там, где у него когда-то совесть была, просто член повис! (Сарказм.)

          ИТОГО. Американским ФАШИСТАМ никакой веры нет и в принципе просто быть не может!

          США 8 лет готовили Украину к войне | Джон Кирби из Пентагона признался на Fox News | Субтитры
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:12
        +2
        Но опять же, президент Зеленский должен это определить- заявил Кирби.

        Кирби не сказал, кто Зеленскому даст команду, наверно, тот же Кирби с отмашки старца Бидона.
      3. Labrador
        Labrador Сегодня, 12:32
        +1
        должны ли русские быть за столом переговоров

        Кирби забыл принять препараты? Санитары не дорабатывают, премию не давать!
      4. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:39
        +2
        Цитата: НИКНН
        Должна ли быть Россия за ихним столом?

        Россия не должна,но слова "ихним" в русском языке нет,есть слово "их".
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 12:43
          -1
          Цитата: lis-ik
          Цитата: НИКНН
          Должна ли быть Россия за ихним столом?

          Россия не должна,но слова "ихним" в русском языке нет,есть слово "их".

          Ейного тоже ничего нет. laughing ЕГЭ laughing
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:10
      +4
      Цитата: Nexcom
      мечты амеров - всё порешать самим, а Россия должна тупо выполнять...
      Тут ситуация глубже и шире: думаю достаточно вместо Россия вписать весь остальной мир и мы получим краткое описание амеровской внешнеполитической повестки belay как ни цинично, но ситуация в стране 404 это только эпизод
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:20
      0
      А мы всё ждём и ждём, когда некие силы начнут создавать проблемы англосаксам в тех странах, где у них имеются военные базы.
      Пора бы уже кому-нибудь решится и начать снабжать вооружением заинтересованных лиц в создании неприемлемых условий для англосаксов и их марионеток во всех странах мира, чтоб жизнь им мёдок не казалась и делать пакости другим становилось всё дороже и дороже. angry
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:31
      -1
      Да не должно быть никаких переговоров!Похоже нам исподволь навязывают мысли что позор типа минских соглосовищ неизбежен,олигархи явно все уже порешали!
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 12:03
    0
    По словам представителя американской администрации, главное решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему якобы отводится роль определять, когда и как прекращать вооруженный конфликт на Украине

    До этого Кирби наконец-то дошла посылочка от Зелебобы, и он её не аккуратно открыл, в результате чего в воздух попала взвесь белого порошка?
    Бред сивой кобылы
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 12:16
      +3
      Бред сивой кобылы

      Да нет, не бред, все продуманно. Звучит его высказывание странно но всего лишь констатирует известный и нам факт - переговоры в текущей ситуации не возможны и безперспективны. Противоречия мирно не разрешимы. Почвы для переговоров пока ещё нет. Нужна победа, вот и все. Будет победа будут и переговоры.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:52
        0
        С вообще они правы-нам нечего делать за столом переговоров.Все политические и территориальные вопросы мы ОБЯЗАНЫ решить силой оружия.А не дипломатии
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:04
    -4
    Сейчас у России нет хороших вариантов завершения конфликта. Остались плохие и очень плохие. Хорошие были на февраль прошлого года.
    Мне так видится с дивана, то Кремлю осталось только повышать ставки до ядерного оружия. Но он на это не пойдет. Так что все печально
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 12:17
      +1
      Сейчас у России нет хороших вариантов завершения конфликта

      Чем плох вариант полного военного разгрома киевского режима в течении ближайшего года например?
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 12:25
        -1
        Например тем, что Польша тогда вступит в конфликт. И ставки все равно придется повышать
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 14:09
        -1
        Чем плох вариант полного военного разгрома киевского режима в течении ближайшего года например?

        это нереально (15 месяцев показали на что мы способны)
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:19
      +7
      Вообще-то хорошие варианты были для России в 14-15 годах. Но кто-то решил (наслушавшись медведчуков, абрамовичей, сурковых....) слить "Русскую весну".
  4. krops777
    krops777 Сегодня, 12:04
    -1
    Это большой академический вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров. В конце концов, если будет мир, достигнутый путем переговоров, то конечно. Но опять же, президент Зеленский должен это определить



    Где то в параллельной реальности, вообще клиника полнейшая.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:05
    +6
    Власти США изучают вопрос о том, должна ли Россия вообще участвовать в переговорах о мире.

    Соберутся в Вашингтоне США, Украина, Великобритания, Германия и Франция и примут решение, что Украина победила, Россия разгромлена, Россия тыщщумильярд триллионов должна репараций. И не только Украине, но и всем, кто Украину накачивал оружием.

    Нас не пригласят.
    А мы о победе Украины и своём поражении и знать-то не будем.
    Потому и дальше будем делать то, что делаем. То, зачем всё это начинали.

    Американцы не изменяют своим привычкам.
    В 1945-м капитуляцию Германии приняли, "не пригласив" СССР. После того, как Жуков сказал, что второй раз возьмёт Берлин - как-то оно всё переигралось...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:10
      +3
      Дык уже заява была что Крым то оказывается уже взят шароварными нукерами. Типа и опаньки.
      Так они донюхаются и до "взятия" Москвы. Нет ну а как? Такие заявы страннейшие, явно "крыша протекает уже"....

      зы Я вот только не пойму: они так лапшу вешают или сами тому что говорят - верят???? Если второе, то это психиатрия, без вариантов.
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 12:22
        0
        Я тоже ни фига таких разговоров не понимаю. Где-то пахнет украинскими успехами на поле брани? Там пахнет немного другим. В Крыму примерно четверть миллиона призывников, Кирби и прочие вообще о чём? Я смотрю, что чем хуже у них дела, тем более громкие заявления.
  6. andr327
    andr327 Сегодня, 12:05
    +1
    Ох и достали уже эти новости из психушки! Где доктора?
    и это говорят представители самой демократической, передовой и лучшей нации (хотя второй - на первом месте все-таки прародители все украинопитеки)?
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:06
    +1
    Очень надеюсь на то, что наши властьпридержащие не будут отвлекаться на подобного рода заявления. Воевать и работать надо, а не пытаться договориться с не договороспособными клоунами.
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:07
    0
    должна ли Россия вообще участвовать в переговорах о мире.

    Так как одной из сторон конфликта является россия, то её присутствие обязательно. А если решение принимает только одна из сторон, то это уже вечеринка, главное каждой твари по паре пригласить в соответствии с новыми западными веяниями, что бы ни кто не заскучал.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:07
    +1
    США изучают вопрос о том, должна ли Россия вообще участвовать в переговорах о мире.
    То, что в Сша частенько заявления не соответствуют логике мышления уже ни кого не удивишь. Но тут очередной шедевр - решили вести переговоры о мире на Украине не только не спросив Россию, но и не приглашая ее. Значит мир будут заключать Зеленский и Байден между собой и конечно на украинских условиях? Занятно.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:08
    +1
    laughing
    Т.е. мы не сторона конфликта, война полностью на совести тех, кто за столом переговоров "должен быть"
    Задорнов был прав - они просто тупые. Никто вот так не мог бы их умыть, как они сами только что
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:09
    0
    При выходе наших войск на границу Польши и Украины ,мы можем как стол использовать спину Кирби,академический вопрос будет исчерпан.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:14
      0
      можем как стол использовать спину Кирби

      Не сможем. Удерут-с. request
  12. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:09
    +3
    Это уже нам решать. Никто на это и не пойдет ибо репутационные потери огромны. Те кто не был на передке - да, запугать парой-тройкой бпла можно и создать панику. А мне прилетала и РГД-5 и вог-25 и даже мина 122. Так что - семечки.
    А если пойдет такая пьянка... скотч всегда спасал. Обклеить все окна. Осколки стекла на самом деле куда смертоноснее чугунины. На рентгене не светятся и выловить тяжелее хирургу.
  13. Быков.
    Быков. Сегодня, 12:11
    0
    фашингтонские решалы щеки дуют и важности на себя нагоняют. Россия как раз будет ЗА столом, чтоб принять ВАШУ капитуляцию, а вот вы и ваши прихвостни будите ПОД столом.
  14. mann
    mann Сегодня, 12:14
    +1
    Представитель администрации США: «Это большой вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров»
    Не пойму зачем вообще печатать всякую хрень sad
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:18
    +1
    Или троллинг низкоуровневый или вырождение американской нации на лицо. После Артемовска и "убийства" патриотов истерят бандерогеи и их хозяева.
  16. Sith
    Sith Сегодня, 12:20
    0
    Странный вопрос ... а кто с кем переговаривается то , если РФ не зовут на переговоры, значит ЕС+США+404я ... что то там решает му собой , но они это делают уже лет 15+ ...
    Ну что то переговорили , ну что то решили ...
    Переговоры по определению ... с теми , кого это коснется ... если РФ там нет , могут выдумывать что угодно же)
  17. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:22
    +2
    Надо понимать, что Запад пойдет добровольно и без принуждения только на одни переговоры с Россией - на переговоры по отмене нашей победы. На все остальные переговоры они могут согласиться только с позиции нашей силы.
    Я сомневаюсь, что в МИДе есть понимание этой несложной аксиомы.
  18. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 12:27
    0
    Американская администрация каждым подобным заявлением демонстрирует свое стремление воевать на Украине с Россией «до последнего украинца»

    Нельзя повторят одно и то же до бесконечности о "последнего украинца" и всегда удивлятся.
    Давно известно что война или СВО будет пока есть люди с мотивации рисковат жизнь для победу над России, так как оружие им найдут и доставят.
    Надо мобилизоват всего здорового в обществе, вооружить всех способних и желающих воеват, остановит все попитки имитации мирной жизни и вьивести из строя етого самого "последнего украинца" - отбит охоту воеват, взят в плен или наконец убит если нет другого вьихода..
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 12:42
      0
      Мнение со стороны важно, конечно, без стеба важно.
      Но мобилизация экономики вызовет массу проблем в российском обществе. Если вы о серьезной мобилизации, как в СССР во времена второй мировой, когда народ голодал, дети стояли за станками, женщины плуг таскали в колхозах, то что это будет ? Российский народ к этому не готов.
      И не в этом решение проблемы, не в мобилизации экономики.
  19. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 12:28
    0
    Кибри и Саливан должны готовится к поездке на экспрес до Бандеры вместе со своим мальчиком пирожком будановым.....
    Прямая связь в организации террористических атак идёт от американских официальных лиц до Буданова идёт.
    Так то они могут что угодно порешать, но их договоренности не будут стоить ничего.
  20. svp67
    svp67 Сегодня, 12:30
    +2
    Таким образом, в США уже вышли на такой уровень цинизма, что даже допускают возможность исходи украинского конфликта без участия России.
    Ну мировой опыт то уже есть - По итогам Второй Мировой Войны, ни кто побежденных на переговоры не приглашал, им уже доводили ТО ЧТО ОНИ ОБЯЗАНЫ делать. Так, что вывод то один, США видеть окончание это конфликта только в военном поражении России
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:44
      0
      И кстати, этот "мировой опыт" был ПРОДИКТОВАН именно ТРЕБОВАНИЯМИ Москвы. Которую тогда т. н. "западные союзники" в Швейцарию на "переговоры Даллес - Вольф" тоже вовсе не "приглашали...

      Если что, мистер Даллес вроде как, тоже к "городу на Холме" имел некое отношение...
  21. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 12:40
    0
    А я как-то не убеждён в том, что стол, за которым нацист Кейтель, перед русским маршалом Георгием Жуковым, подписывал Акт о капитуляции Третьего Рейха, можно называть "столом переговоров"...

    Тем более о неких "условия мира" с нацистами...
  22. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:40
    0
    Логика извращенцев .Это типа как в 1945,Гитлер пригласил в Берлин Сталина ,подписывать договор капитуляции СССР
    И почему мне кажется ,что в ЕС кокаин идет сотнями тысяч тонн .............?
  23. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 12:40
    0
    Согласен с амерами, никаких переговоров быть не должно. Зеленского должны привезти в клетке в Москву для подписания капитуляции, прекращении мятежа и возвращении отторгнутых земель назад. Жена Зе переходит Пригожину, детей в суворовское училище. Самому Зе позволить быть придворным шутом, как преставится сделать чучело и поместить в Кунсткамеру для привлечения туристов.
  24. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    0
    А вообще о чем сыр-бор. Психологически окраина уже победила, вон от буданова с утра была малява, что Крым уже взяли. Все, расходимся по домам, никаких переговоров, русские разбиты (от смеха).
  25. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:46
    0
    Честно сказать, умственный способности ребят из Вашингтонской рейхсканцелярии, вызывают очень сильные сомнения))) А с кем же они собираются договариваться?))) С Буркина - Фасо?)))
  26. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:51
    0
    Имхо это такие пассажи СШП перед контрнаступом ВСУ на случай если удастся отжать много земли. А судя по всему что происходит последний год ничто не исключено. А такой политический трындеж обычно или на блефе основан или на реальных оценках. В любом случае...будем надеяться что МО готово.... В этот раз
  27. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:55
    0
    Представитель администрации США: «Это большой вопрос, должны ли русские быть за столом переговоров»

    Россия должна задать вопрос:
    «Имеют ли права США давать указания и распоряжения странам, находящимся в другом полушарии?»
    Если в Москве продолжают слушать Вашингтон, то нужно задуматься, нужна ли такая власть российскому народу...
  28. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:58
    0
    Es sollte vorläufig überhaupt keine Verhandlungen, schon
    gar nicht mit den Faschisten in Kiew, oder den ANSTIFTERN
    dieses völlig unnötigen Völkermordes in der Ukraine und Russland,
    den Schwerverbrechern aus den USA und England geben...!!!

    Erst muss Russland auf eine Weise FAKTEN schaffen, die es Russland erlaubt, die bedingungslose Kapitulation der Ukraine auch OHNE die "Zustimmung" der westlichen NAZIS und Sponsoren Selenskis entgegen zu nehmen und nach seinen Vorstellungen zu 100% durchzusetzen...!!
    Alles Andere wäre eine Verhöhnung und Verrat an all den Jungen
    Menschen, Soldaten wie Zivilisten, die alleine durch die kriminellen
    Machenschaften aus Washington und London viel zu früh ihr Leben
    verloren haben und auch jetzt noch verlieren, während man sich in
    Washington und London die Zigarren anzündet und immer noch
    weitere Schweinereien ausdenkt, um Russland zu schaden...!!!

    England und die USA waren und sind die FEINDE Russlands, die
    keinerlei Recht haben sich als "Moralische" Hüter der von ihnen
    zerstörten Menschenrechte aufzuspielen...!!!

    Ich bete zu Gott, dass diese verdammten Schweine in London und
    in Washington noch ihre (atomare !!) Strafe für alle die sinnlosen
    Morde bekommen, bevor dieser erneute Krieg in Europa vielleicht
    ein Ende haben wird...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  29. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:20
    0
    пора прекращать полностью с проектом под названием "Украина" - хорош, поигрались и в забвение! am
  30. GAndr
    GAndr Сегодня, 14:19
    0
    Я в этой ситуации не понимаю только одного. Почему бы нам не создать для матрасов аналогичных проблем? Возможности уверен у нас для этого имеются. А учитывая что матарсы интересы и присутсвие имеют во всем мире, значит и проблем им можно создать гораздо больше по сравнению с нами.
  31. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:24
    0
    При этом реальное положение на фронте таково, что говорить о победе киевского режима может только неадекватный человек. Но из слов Кирби можно сделать вывод...,
    То что в ставке Байдена все малахольные!!!!