Сестра лидера Северной Кореи выступила с критикой Соединённых Штатов из-за упавшего спутника

США наполнили небо над Корейским полуостровом разведывательными спутниками, но отказывают в этом Пхеньяну

То, что отношения между Соединёнными Штатами и Северной Кореей, мягко говоря, напряжённые, известно всем. Но в последнее время это напряжение идёт по нарастающей, в том числе и из-за участившихся запусков северокорейских ракет, а также военных учений США и союзников в регионе.Как пишет британское издание The Independent, политический, государственный и партийный деятель Северной Кореи Ким Е Чжон, являющаяся также сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, раскритиковала американские власти в ответ на их критику неудачного запуска КНДР военного спутника-шпиона.Ким Е Чжон назвала реакцию Вашингтона «бандитским» лицемерием и отметила, что в ближайшее время Пхеньян совершит успешный запуск. По её словам, КНДР имеет суверенное право на то, чтобы иметь свои средства космической разведки. Ким также раскритиковала резолюции Совбеза ООН, которые запрещают КНДР использовать баллистические ракеты для запусков.- отметила сестра лидера Северной Кореи.Напомним, что вчера КНДР произвел запуск военного спутника-шпиона «Маллигён-1», который завершился его падением в Желтое море.