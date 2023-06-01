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Сестра лидера Северной Кореи выступила с критикой Соединённых Штатов из-за упавшего спутника

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Сестра лидера Северной Кореи выступила с критикой Соединённых Штатов из-за упавшего спутника

То, что отношения между Соединёнными Штатами и Северной Кореей, мягко говоря, напряжённые, известно всем. Но в последнее время это напряжение идёт по нарастающей, в том числе и из-за участившихся запусков северокорейских ракет, а также военных учений США и союзников в регионе.


Как пишет британское издание The Independent, политический, государственный и партийный деятель Северной Кореи Ким Е Чжон, являющаяся также сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, раскритиковала американские власти в ответ на их критику неудачного запуска КНДР военного спутника-шпиона.

Ким Е Чжон назвала реакцию Вашингтона «бандитским» лицемерием и отметила, что в ближайшее время Пхеньян совершит успешный запуск. По её словам, КНДР имеет суверенное право на то, чтобы иметь свои средства космической разведки. Ким также раскритиковала резолюции Совбеза ООН, которые запрещают КНДР использовать баллистические ракеты для запусков.

США наполнили небо над Корейским полуостровом разведывательными спутниками, но отказывают в этом Пхеньяну

- отметила сестра лидера Северной Кореи.

Напомним, что вчера КНДР произвел запуск военного спутника-шпиона «Маллигён-1», который завершился его падением в Желтое море.
Использованы фотографии:
www.cfr.org
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10 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:01
    +2
    Необходимо помочь братскому народу Северной Кореи с запуском спутникаб
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:44
      0
      Назвав его братским народом вы исходили из принципа " враг моего врага мой друг?"
  2. Комментарий был удален.
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:07
    -3
    что не положено Юпитеру то не положено Юпитеру am
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:15
    +6
    Когда Путин отменит режим санкций в отношении Северной Кореи и Ирана?
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:24
      0
      После их отмены Китаем, видимо. Но трек на выход КНДР из изоляции достаточно мощный. Много еще зависит от позиции США и Кореи южной
      1. gsev
        gsev Сегодня, 14:19
        0
        Цитата: Arzoo

        0
        После их отмены Китаем, видимо.

        России полезно отменить санкции против КНДР только затем чтобы продемонстрировать миру свою независимость не только от США но и от КНР. Возможно именно этот шаг продемонстрирует миру, что Россия стремится стать именно независимым полюсом в мире а не стремиться выторговать себе как вассал уступки от КНР, Турции и США. КНДР может закрыть проблеммы России с металлорежущими станками, тепличным оборудованием, пошивом обуви и одежды и с артбоеприпасами.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +1
    Пхеньян конечно добьется своего и выведет спутник на орбиту. Задача Ким Чен Ыном поставлена и она будет выполнена. А штаты на то и штаты, чтобы не пропустить неудачный корейский запуск и не привязать к этому безопасность населения японских островов.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:28
      +3
      Через пол года, видимо, запустят новый. А вообще ситуация для «партнеров» довольно опасная. КНДР необремененная никакими договорами и резолюциями, может, кроме спутников шпионов, размещать заряды на орбите.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 13:39
    +1
    Надо отдать Киму должное: он один кто показал "гегемону" локтевую фигуру из двух рук и ... "гегемон" утёрся и отвалил в сторону, подскуливая оскорбительно но - не более того...
  7. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:40
    +1
    Космическая программа КНДР несет колоссальные угрозы для США. КНДР не обременена никакими международными договорами и резолюциями по неразмещению оружия в космосе.