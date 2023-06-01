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Рим снимает ограничения на поставку вооружения в Саудовскую Аравию

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Рим снимает ограничения на поставку вооружения в Саудовскую Аравию

В Италии с 2019 года действовало эмбарго на экспорт военной продукции для Эр-Рияда. Теперь Рим снимает ограничения на поставку вооружения в Саудовскую Аравию.

Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания итальянского правительства под председательством премьер-министра Джорджи Мелони.

В документе заявлено, что данное решение принято в соответствии с оборонной и внешней политикой Италии.

Эмбарго на экспорт летальных видов вооружения в Королевство Саудовская Аравия (КСА) были введены Советом министров Италии, чтобы предотвратить его применение в йеменском конфликте.

Сегодня больше нет причин сохранять эти ограничения в силе. Региональный контекст в Йемене изменился, и с апреля 2022 года, частично благодаря перемирию, военная деятельность была разумно ограничена

- говорится в коммюнике.

На данный момент, утверждают итальянские власти, интенсивность военных операций в Йемене существенно снижена и, соответственно, уменьшился риск применения итальянских бомб и ракет против мирного населения.

Рим также признал, что КСА поддержало посредническую деятельность ООН в урегулировании йеменского конфликта, а также активно участвовало в оказании гуманитарной и экономической помощи.

Ранее, в апреле этого года итальянское правительство объявило о снятии ограничений на поставку оружия ОАЭ. Данный шаг был также сделан в связи с отказом этого арабского государства от участия в военных действиях на территории Йемена.
Использованы фотографии:
https://t.me/giorgiameloniufficiale
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3 комментария
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  1. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 12:17
    0
    Задергались цеэуропейцы. Начали перед Саудитами хвостами мести. Значит, держат их арабы за одно место.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:41
      0
      Саудиты в курсе, что держат их за бейцы. Вон сегодня отпарафинили СМИ полосатиков с саммитом ОПЕК. good
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:21
    0
    Рим снимает ограничения на поставку вооружения в Саудовскую Аравию.
    Думаю, что итальянцев изначально Йемен не волновал и санкции вводились по решению парламента ЕС. Сегодня Италию очевидно волнует нефть, которую они получают из Северной Африки, БВ и раньше России, от нефти которой они отказались. Поэтому с СА лучше дружить.