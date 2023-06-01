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Появились кадры испытательного полета предсерийного образца нового российского БПЛА «Сириус»

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Появились кадры испытательного полета предсерийного образца нового российского БПЛА «Сириус»

В настоящее время беспилотный летательный аппарат «Сириус» («Иноходец-РУ») проходит тестовые испытания. Об этом сообщает ряд российских интернет-порталов.


Известно, что «Сириус» представляет собой беспилотный летательный аппарат, способный выполнять как ударные, так и разведывательные функции. Специалисты относят его к категории средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета.

Беспилотник имеет два турбовинтовых двигателя. Он может лететь около 30 часов, набирая максимальную высоту до 7000 метров. Крейсерская скорость такого беспилотника составляет 180 километров в час, а дальность полета – 3000 километров. Масса боевой нагрузки БПЛА составит 300 кг.

Как утверждается, у беспилотного аппарата будет собственная система спутниковой связи и оборудование ОСНОД. Он сможет нести авиационные бомбы ФАБ и КАБ-100, ОФАБ-250, то есть самые разные бомбы в рамках допустимой массы, а также ракеты класса «воздух – поверхность», включая «Вихрь-1».

Эксперты сравнивают «Сириус» с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, но у БПЛА США всего один двигатель. Поэтому наш беспилотник обладает явными преимуществами.

По плану начать серийное производство беспилотника «Сириус» планируется уже в текущем году. Если это произойдет, то появление таких БПЛА на фронте станет существенным подспорьем российским войскам, так как сферы его применения очень широки, а технические возможности впечатляют. Сейчас в армии чувствуется явный недостаток беспилотной авиации подобного класса, поэтому испытания беспилотника являются очень значимым для наших вооруженных сил событием.

Использованы фотографии:
Wikipedia / Jin | Источник: aex. https://www.ixbt.com/img/n1/news/2022/7/1/6599779_large.jpg
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36 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:18
    +7
    Эксперты сравнивают «Сириус» с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, но у БПЛА США всего один двигатель. Поэтому наш беспилотник обладает явными преимуществами.


    В чём преимущество двух двигателей? В том что нет ОДНОГО но тяговитого (не производит к сожалению промышленность наша) и потому впендюрили два? Т.е. ДВЕ ТЕПЛОВЫХ СИГНАТУРЫ для ПЗРК вместо одной. Ну-ну...
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 12:35
      +3
      С двигателями у нас беда. Раньше планировали устанавливать на данный аппарат два дизеля RED-03 произведённых в Германии. Были потуги организовать их производство в Казани. По данным двигателям было написано заключение что они могут быть в любой момент заблокированы по системе управления. МО поступило правильно отказавшись от них. Применение турбовинтовых двигателей правильное решение, хоть и удельный расход топлива выше чем у дизеля но вес силовой установки значительно ниже дизеля. Дизель, утюжок он и есть утюжок, хоть автомобильный, хоть авиационный. Ну а по поршневым авиадвигателям быстро решить вопрос не получится. Заводы закрыты, моторные КБ и НИИ разогнаны. Всё нужно начинать сначала.
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 12:52
        +4
        Цитата: 2112vda
        Раньше планировали устанавливать на данный аппарат два дизеля RED-03 произведённых в Германии.

        Вы Сириус путаете с Альтусом. Альтус гораздо больше, у него размах крыльев только 30 м.
    2. LTCNL
      LTCNL Сегодня, 12:39
      +5
      Перечисленные вами дроны не для действий непосредственно над передовой, поэтому на тепловую сигнатуру и ПЗРК и прочие зенитные средства видимо не стоит обращать внимания, он будет барражировать на дальностях превышающих действие ПЗРК.
    3. mihey
      mihey Сегодня, 12:40
      +6
      Тоже не понял сравнения и преимуществ перед MQ-9 Reaper: потолок меньше, скорость меньше, полезная нагрузка меньше...
      Вот MQ-1 Predator - еще можно, но он тупо старый, еще 90-х годов прошлого века.
      Не понятные сравнения непонятных икспердов...
    4. KCA
      KCA Сегодня, 12:48
      +4
      ПЗРК на 7000м? Не подскажете какой это?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:51
        +2
        Таких нет на 7км. Я и не утверждал что его на 7 км достанут из ПЗРК. Ниже - да.
        Или дрон всё время "по потолку" ходить будет? Ну тогда его из ПЗРК скорее всего не достанут. Значит достанут другим ПВО. Или с самолета ракетой воздух-воздух.
        1. stelltok
          stelltok Сегодня, 14:18
          +1
          Значит достанут другим ПВО

          Значит надо делать 1000 бпла, а не 5 штук.
    5. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 12:51
      +7
      Т.е. ДВЕ ТЕПЛОВЫХ СИГНАТУРЫ для ПЗРК вместо одной. Ну-ну...

      для ПЗРК без разницы, две небольшие сигнатуры или одна большая,
      на типовой высоте БПЛА, для головки ПЗРК оба варианта выглядит как одна точка

      а вот смешать с холодным воздухом и остудить выхлоп 2х менее мощных двигателей как раз проще, чем одного мощного,
      а это и снизит тепловую сигнатуру

      ну и про надежность не надо забывать, если он сможет вернуться на одном движке или хотя бы дотянуть через фронт, то это большой плюс, большой БПЛА по стоимости уже сравним с пилотируемым самолетом и терять его накладно
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:54
        +3
        Очень хорошо, если Вы правы Johnson Smithson
      2. Трямс
        Трямс Сегодня, 13:01
        -1
        и бОльшая живучесть. МО такой заказывала, у Ориона при этом 1

        а вообще, забейте, у диван. экспертов собственное 1+1≠2
        уже и проблемы придумали, и какие-то скандалы, полный набор сплетен на коленке %)
        Цитата: APASUS
        Комментировать нечего .Программе "Иноходец "скоро 15 лет стукнет ,а мы можем предъявить скандалы ,уголовные дела и выставочные образцы.
        - выдумал, ляпнул, и ушло чесаться
    6. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:07
      +1
      В чём преимущество двух двигателей?

      Надёжность двух двигателей всегда выше чем у одного.
      ДВЕ ТЕПЛОВЫХ СИГНАТУРЫ

      Тепловая сигнатура не только двоится, но и в два раза снижается.
      Раз уж автор упомянул преимущества, то мог бы и раскрыть эту тему до конца, а то много вопросов сразу возникает по этому поводу или приходится доверится мнению автора что так и есть. sad
    7. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 13:22
      +1
      Разработчики турецкого акинчи как то не особо расстраиваются по поводу двух двигателей, хотя у турков нет проблем с установкой любого импортного двигателя. Не факт что тепловая сигнатура от двух поршневых двигателей больше чем от одного турбовентиляторного
    8. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 13:35
      +2
      Цитата: Nexcom
      В чём преимущество двух двигателей?

      А, если поставить еще два двигателя, то преимуществ будет гораздо больше. laughing
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:28
    -2
    Главное как всегда в слове ЕСЛИ!Кормить обещаниями гляжу не разучилась.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 12:29
    +3
    Цитата: Nexcom
    Эксперты сравнивают «Сириус» с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, но у БПЛА США всего один двигатель. Поэтому наш беспилотник обладает явными преимуществами.


    В чём преимущество двух двигателей? В том что нет ОДНОГО но тяговитого (не производит к сожалению промышленность наша) и потому впендюрили два? Т.е. ДВЕ ТЕПЛОВЫХ СИГНАТУРЫ для ПЗРК вместо одной. Ну-ну...

    Аппараты такого размера , в целом видимы не только в ИК
    Два двигателя по отдельности дают наверное больше скорость на критичных участках
    Может ж в сумме давать столько тепла , как один и в целом фонить меньше
    А может и как вы и говорите , у нас нет годного двигателя для однодвигательной установки
    Основная ценность таких аппаратов ... длительное барражирование ... возможно даже около ЛБС , с разглядыванием в хороший объектив , что творится в округе ... ну и на крайняк с возможностью пустить ту же ракету воздух-поверхность
    Ибо как показала практика , если есть какие то средства ПВО ... вероятность обнаружения/поражения такого БЛА резко увеличивается ... т.е для рейда по тылам он не особо годится
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:34
    +6
    Комментировать нечего .Программе "Иноходец "скоро 15 лет стукнет ,а мы можем предъявить скандалы ,уголовные дела и выставочные образцы.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 12:38
      -1
      кто же вам так работать мешает, что вы только это и можете ?
  5. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 12:36
    -3
    МОЛОДЦЫ !
    Верю что запустят в этом году на поток и они поступят на передовую
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 12:45
      0
      Вот вас плющит. Неужели еще остались в этой стране мечтатели, верящие во влажные фантазии нашего руководства.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:22
        0
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Вот вас плющит. Неужели еще остались в этой стране мечтатели, верящие во влажные фантазии нашего руководства.

        это же "михан"...его давно плющит...лет 10 как,клиника.уряпатриот.
    2. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 13:23
      -1
      мы тоже уже 15 лет верим в это, и готовы еще 15 лет верить
  6. _Морпех_
    _Морпех_ Сегодня, 12:45
    +2
    не стоит "ставить ставку" на два двигателя, нашему ОПК жизненно необходимо подтягивать оптику (в ближней перспективе через импорт, в дальней - самим) и тогда можно говорить о достоинствах наших разведчиков
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 12:46
    +6
    Эксперты сравнивают «Сириус» с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, но у БПЛА США всего один двигатель. Поэтому наш беспилотник обладает явными преимуществами.

    Два тянущих винта установленные перед крылом заметно сокращают длину разбега и посадочную скорость. Зато чистое крыло американца существенно улучшает аэродинамическое качество планера и тем самым увеличивает продолжительность полета при прочих равных условиях.
  8. Rikochet
    Rikochet Сегодня, 12:53
    +1
    Что - то не слышно про Альтиус? Запуск в производство давно планировали.
    1. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 13:24
      +1
      Двигателя нет, разработку отобрали у КБ Сокол и передали в УЗГА, а те успешно забросили проект
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:55
    +1
    Вариант с бомбовой нагрузкой выглядит очень спорным.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:14
      +1
      К нему нужно создавать Турецкие аналоги МАМ, а не ФАБ вешать.Все в комплекте как у Турок, иначе все преимущества будут невелированы.
    2. km-21
      km-21 Сегодня, 13:56
      0
      Смотря для каких целей. На поле боя насыщенном ПВО он бесполезен. Зато для спецопераций в глубоком тылу противника вполне может сгодиться.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:05
    0
    По плану начать серийное производство беспилотника «Сириус» планируется уже в текущем году.

    31 декабря тоже текущий год. До него семь месяцев.
    За то время, пока его показывают и облизываю в СССР выиграли войну у Гитлера...
    Впервые макет дрона представлен в 2019 году на авиасалоне МАКС-2019

    Если это произойдет, то появление таких БПЛА на фронте станет существенным подспорьем российским войскам

    А если не произойдёт?
    Может быть, кому-то уже не хватает миллиона на день?
    * * *
    Да сделайте, испытайте, пустите в серию и после докладывайте...
    Какое-то позёрство...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:30
      0
      «Мини-ссатор»! Не могу определиться: вы из ведомства Богатикова или просто поселившийся на сайте «укр»?
  11. Господин ПэЖэ
    Господин ПэЖэ Сегодня, 13:09
    -2
    Беспилотник имеет два турбовинтовых двигателя.

    На Сириусе два поршневых двигателя (Ротакс или АПД-115).
    но у БПЛА США всего один двигатель. Поэтому наш беспилотник обладает явными преимуществами.

    У автора на жопе два полушария, а в голове только одно. Жопа обладает явными преимуществами.
  12. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:19
    0
    Ещё одна из многочисленных разработок. А с фронта только про Ланцет слышно.
    Смешно рассуждать о ТТХ того, чего ещё нет в массе.
    И потом, сроки. А мы вообще сколько взаимоистребляться планируем-то? С обеих сторон планов громадьё по программам вооружения, на годы вперёд. А про андроидов не слыхать что-то(( Люди друг друга перемалывают успешно, но без прогресса((( А бабы рожать не торопятся, несознательные.
  13. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:26
    +1
    Единственное, что тут стоило еще раз узреть КомДивам, спрашивающим "почему не в 2014 че-то там всю Украину" - да вот поэтому, потому что более-менее готовность планировалась на 24-25г. А 22й - вынужденная мера.
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:54
    +1
    Сейчас на меня адепты БПЛА дружно набросятся, но с другой стороны чего стоят все эти виртуальные плюсы и минусы чтобы я на мнение школоты и прочих диванных стратегов оглядывался?
    Итак: а для чего вообще этот БПЛА? Заменить тактическую авиацию? Серьёзно?
    Да только по одной боевой нагрузке получается, что для замены того же Су-25, подобных БПЛА нужно 13 штук. И что-то мне подсказывает что суммарная стоимость этих пепелацев будет такой, что Су-25 в сторонке закурит. А ведь помимо нагрузки есть ещё и скорость и с поправкой на оную для замены уже нужно штук 50.
    Может у этого БПЛА какие-то уникальные способности прорыва ПВО? Так нет же, простая и лёгкая цель.
    Что там остаётся? Ах да, универсальных аргумент диванных вояк, - лётчик рискует, а оператор БПЛА нет.
    Я не говорю уже о том, что экономия жизни лётчиков приходится платить жизнями пехоты, танкистов, артиллеристов. А ведь все люди, все человеки.
    И если на то пошло, то может всё же лучше делать не ударные БПЛА, а сверхлёгкие, дело которых разведка и наведение, а выявленные цели поражать управляемыми ракетами и снарядами?
    По уму так лучше всего.
    Но сразу два НО.
    Первое, на производстве сверхдешёвых разведчиков бабла не наваришь.
    Второй это то, что лепить пепелацы с ЛТХ уровня ПМВ намного проще, чем производить управляемые ракеты и носители оных.
    По факту, вся эта шумиха вокруг ударных БПЛА только для того, чтобы прикрыть немощность капиталистической экономики, которая не способна производить достаточное количество самолётов и вертолётов, управляемого вооружения к оным, а также подготавливать лётчиков.
    Кстати, новость от 21:02 27.01.2022.
    Серийные поставки ударных дронов "Сириус" в войска начнутся в 2023 году
    https://ria.ru/20220127/drony-1769872189.html
    1. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 14:11
      -1
      Не думал что после 1,5 лет СВО еще остались апологеты "мы все беспилотники одной кнопкой посадим". Тенденция последних лет направлена на роботизацию вооружения. Чем меньше мы рискуем жизнью военных за счет использования роботехнических средств тем лучше. И этот процесс не остановить, как бы вам не казалось обратное. Увидите что через еще 1,5-2 года основные военные действия будут вестись беспилотными средствами на воздухе, на воде и земле. И для этого нужно сейчас развивать ВСЕ типы беспилотников, включая воздушные, наземные и водные, всех возможных размеров и форм