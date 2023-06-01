Военное обозрение
Войти Регистрация

Канада введет санкции в отношении «российских олигархов», которые якобы мешают демократии в Молдавии

5
Канада введет санкции в отношении «российских олигархов», которые якобы мешают демократии в Молдавии

Канада неожиданно решила вступиться за далекую европейскую страну Молдавию, во внутренние дела которой, по мнению Оттавы, вмешиваются некие таинственные «российские олигархи». Против них канадские власти намереваются ввести санкции.


Об этом сегодня по прибытии в Осло на неформальную встречу министров иностранных дел стран, входящих в НАТО, объявила глава МИД Канады Мелани Жоли. Во время выступления перед коллегами, которое транслировала пресс-служба Североатлантического альянса, канадский министр особо отметила, что санкции против РФ в поддержку демократии в Молдавии Оттава вводит впервые в своей истории.

Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии

— заявила Жоли.

При этом министр не сообщила, о каком именно вмешательстве и кем из так называемых российских олигархов во внутренние дела Республики Молдова идет речь. Очевидно, информацию о «российском вмешательстве», почему-то именно олигархов, а не спецслужб РФ, например, глава МИД Канады получила из Кишинева.

Ранее, 29 мая, президент Молдавии Майя Санду, активно продвигающая политику румынизации страны и мечтающая о вступлении РМ в ЕС, объявила о намерении создать «центр информационного противодействия влиянию России» под символичным названием «Патриот». Глава республики неоднократно обвиняла Москву в информационных атаках, не сообщая подробности. По словам Санду, российские спецслужбы этой весной якобы планировали попытку свержения действующего правительства, «которая провалились». И вновь эти обвинения не были подтверждены никакими доказательствами.
Использованы фотографии:
Сайт президента Молдавии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:38
    +3
    Фамилии этих ,российских олигархов в студию!Может узнаем имена этих патриотов. lol
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:44
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Фамилии этих ,российских олигархов в студию!Может узнаем имена этих патриотов. lol

      Фамилия - коньяк. drinks laughing
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:44
    0
    У самой Канады огромные проблемы с защитой прав арктических рейколушток, а они лезут воевать с не менее мифическими рос.олигархами в голове у поехавшей от заискивания перед западными сапогами румынской барышни с пониженной социальной ответственностью.
  3. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 13:46
    +1
    Бедные, бедные российские олигархи! "У них у бегемотиков животики болят" (с) Их теперь в Канаду не пустють отдыхать. Весь российский народ скорбит.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:50
    0
    вмешиваются некие таинственные «российские олигархи»... министр не сообщила, о каком именно вмешательстве и кем из так называемых российских олигархов во внутренние дела Республики Молдова идет речь.
    А зачем, что-то объяснять когда произнесено контрольное слово "российские", после которого объяснения не требуются. Странно другое, почему вдруг "олигархи" вмешались, а не по обыкновению российское правительство? Или даже на "хайли лайки" натянуть не смогли?