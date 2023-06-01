Канада введет санкции в отношении «российских олигархов», которые якобы мешают демократии в Молдавии

Канада неожиданно решила вступиться за далекую европейскую страну Молдавию, во внутренние дела которой, по мнению Оттавы, вмешиваются некие таинственные «российские олигархи». Против них канадские власти намереваются ввести санкции.
Об этом сегодня по прибытии в Осло на неформальную встречу министров иностранных дел стран, входящих в НАТО, объявила глава МИД Канады Мелани Жоли. Во время выступления перед коллегами, которое транслировала пресс-служба Североатлантического альянса, канадский министр особо отметила, что санкции против РФ в поддержку демократии в Молдавии Оттава вводит впервые в своей истории.
Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии
— заявила Жоли.
При этом министр не сообщила, о каком именно вмешательстве и кем из так называемых российских олигархов во внутренние дела Республики Молдова идет речь. Очевидно, информацию о «российском вмешательстве», почему-то именно олигархов, а не спецслужб РФ, например, глава МИД Канады получила из Кишинева.
Ранее, 29 мая, президент Молдавии Майя Санду, активно продвигающая политику румынизации страны и мечтающая о вступлении РМ в ЕС, объявила о намерении создать «центр информационного противодействия влиянию России» под символичным названием «Патриот». Глава республики неоднократно обвиняла Москву в информационных атаках, не сообщая подробности. По словам Санду, российские спецслужбы этой весной якобы планировали попытку свержения действующего правительства, «которая провалились». И вновь эти обвинения не были подтверждены никакими доказательствами.