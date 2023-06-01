Военное обозрение
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СБУ задержала украинского военнослужащего, якобы завербованного ГРУ еще до СВО

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СБУ задержала украинского военнослужащего, якобы завербованного ГРУ еще до СВО

СБУ задержала военнослужащего ВСУ, который якобы передавал секретные сведения российской стороне. Согласно сообщению представителей украинской службы безопасности, злоумышленник был завербован ГРУ РФ еще до начала российской СВО.


Согласно информации, опубликованной в ТГ-канале ведомства, задержанный является жителем Бахмута (Артемовска), который еще до февраля 2022 года начал сотрудничать с российской разведкой. Позднее ему якобы поступило распоряжение отправиться в Днепр (Днепропетровск) и вступить в ряды ВСУ.

В СБУ заявляют, что после вступления в вооруженные силы, «крот» пытался добыть информацию о личном составе подразделений, вооружении, а также местах размещения украинской ПВО.

Кроме того, выявлены факты попытки злоумышленника «выудить» данные о перемещении командного состава. В связи с этим проводятся следственные мероприятия по факту возможной подготовки диверсий против командования ВСУ.

Сообщается, что среди личных вещей задержанного обнаружено два телефона, один из которых использовался для связи с ГРУ РФ. Для переписки якобы использовался мессенджер Telegram.

«Завербованный» житель Бахмута был задержан прямо во время службы. Согласно заявлению украинских силовиков, ему грозит пожизненное заключение по статье «государственная измена во время военного положения».
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:38
    +4
    Шароварных послушаешь - "кругом 16 !" (с)
    И Крым то уже взят, и 93% ракет и дронов сбивают (а которые не сбивают - сами падают), и шпыёнов то наших они как семечки щёлкают-раскрывают, спутники у них "в спящем режиме летають" (с), танки и прочае производят-модернизируют, ракеты тоже, дроны САМИ полностью разрабатывают и производят и тд.... belay
    Это ж какие они могучие.... belay (аж страшно становится)

    Чего только по жизни с протянутой рукой то постоянно?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:52
      0
      задержанный является жителем Бахмута (Артемовска), который еще .......

      Не там шпионов ищут идиоты. Ну им виднее, главное показать "результат" bully
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:40
    +3
    В СБУ заявляют, что после вступления в вооруженные силы, «крот» пытался добыть информацию о личном составе подразделений, вооружении, а также местах размещения украинской ПВО.
    А также в круг его обязанностей входило размещение на стенах домов надписей похабного содержания о руководстве Украины и показ "кукишей" изображению Зеленского в телевизоре.

    Украинские спецслужбы продолжат смешить народ свою незримую борьбу... fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:43
      +5
      замордуют теперь хлопчика, как пить дать замордуют.....
      (это не ехидство, это сожаление)
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Zoldat_A
      В СБУ заявляют, что после вступления в вооруженные силы, «крот» пытался добыть информацию о личном составе подразделений, вооружении, а также местах размещения украинской ПВО.
      А также в круг его обязанностей входило размещение на стенах домов надписей похабного содержания о руководстве Украины и показ "кукишей" изображению Зеленского в телевизоре.

      Украинские спецслужбы продолжат смешить народ свою незримую борьбу... fool

      А вот задержанному сейчас совсем не смешно!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:33
        0
        следственные мероприятия по факту возможной подготовки диверсий против командования ВСУ

        Полнейшая уголовно-правовая безграмотность.
        Командование ВСУ квалифицируется, как объекты военного, промышленного, государ-го и сельскохозяйственного назначения и влияют на экономический ущерб? fool
  3. olhon
    olhon Сегодня, 12:40
    +2
    Ага, давненько ни кого не задерживали.. Опомнились.
  4. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:53
    +2
    Кличко возьмите. Он ракеты на цели в Куеве наводит. А также называл Верховного головнокомандувача земляным червём
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:55
    +2
    среди личных вещей задержанного обнаружено два телефона, один из которых использовался для связи с ГРУ РФ

    бутылка водки, хвост селедки...... yes
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    0
    Позднее ему якобы поступило распоряжение отправиться в Днепр (Днепропетровск) и вступить в ряды ВСУ
    После чего войдя в доверие и зарекомендовав себя идейным бандеровцем перейти на службу в ГУР и продвигаясь по служебной лестнице подсидеть Буданова, занять его место и вот тогда слить всю доступную ему информацию российской разведке. А то, что ему вменяет СБУ
    «крот» пытался добыть информацию о личном составе подразделений, вооружении, а также местах размещения украинской ПВО
    можно получить от в/сл ВСУ, которые охотно делятся такой, доступной каждому информацией после того, как попадают в плен.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:14
      0
      Да им просто надо продемонстрировать что типа служба работает, шпыёнов отлавливает, типа спи спокойно, Ненька.....