СБУ задержала украинского военнослужащего, якобы завербованного ГРУ еще до СВО

СБУ задержала военнослужащего ВСУ, который якобы передавал секретные сведения российской стороне. Согласно сообщению представителей украинской службы безопасности, злоумышленник был завербован ГРУ РФ еще до начала российской СВО.Согласно информации, опубликованной в ТГ-канале ведомства, задержанный является жителем Бахмута (Артемовска), который еще до февраля 2022 года начал сотрудничать с российской разведкой. Позднее ему якобы поступило распоряжение отправиться в Днепр (Днепропетровск) и вступить в ряды ВСУ.В СБУ заявляют, что после вступления в вооруженные силы, «крот» пытался добыть информацию о личном составе подразделений, вооружении, а также местах размещения украинской ПВО.Кроме того, выявлены факты попытки злоумышленника «выудить» данные о перемещении командного состава. В связи с этим проводятся следственные мероприятия по факту возможной подготовки диверсий против командования ВСУ.Сообщается, что среди личных вещей задержанного обнаружено два телефона, один из которых использовался для связи с ГРУ РФ. Для переписки якобы использовался мессенджер Telegram.«Завербованный» житель Бахмута был задержан прямо во время службы. Согласно заявлению украинских силовиков, ему грозит пожизненное заключение по статье «государственная измена во время военного положения».