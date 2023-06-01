Американская пресса: Контрнаступлению ВСУ может помешать низкий моральный дух украинской армии

В настоящее время сложно узнать, каков на самом деле моральный дух украинской армии, однако трудности, с которыми сталкиваются военкоматы при мобилизации граждан, могут быть явным признаком проблем, с которыми может столкнуться руководство ВСУ.Как пишет обозреватель американского издания National Review, в одном из своих недавних интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о важной роли "маленьких побед" в ходе боев за Артемовск. По его словам, очень важно не дать российскому руководству почувствовать слабость украинской армии. В том же интервью Зеленский также рассказал о последствиях потери Артемовска для Украины. По его словам, после потери этого города украинское общество начнет подталкивать руководство страны к началу мирных переговоров и соглашениям с Россией.Обозреватель западного издания задается вопросом: был ли прав Зеленский, когда утверждал о неминуемом ослаблении общественной поддержки военных усилий его правительства после потери Артемовска. Определить это непросто потому что на Украине закрыты все оппозиционные СМИ, а все проявления инакомыслия сразу же жестко пресекаются.Однако, одним из возможных признаков существования проблем являются многочисленные сообщения о существовании на Украине серьезных трудностей с вербовкой и мобилизацией военнослужащих для широко анонсированного контрнаступления. Если в первые месяцы после начала российской спецоперации на Украине Киев не испытывал абсолютно никаких проблем с вербовкой граждан в ВСУ, то в настоящее время, когда многие из мобилизованных уже погибли или получили ранения, украинские власти столкнулись с трудностями при попытке найти им замену, и вынуждены призывать граждан, у которых нет ни малейшего желания служить, а также не имеющих никакой военной подготовки.Западные союзники оказывают сильное давление на украинское руководство в попытках вынудить украинскую армию начать широкомасштабное контрнаступление, успех которого также важен для Зеленского, чтобы сохранить влияние внутри своей страны.