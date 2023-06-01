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Американская пресса: Контрнаступлению ВСУ может помешать низкий моральный дух украинской армии

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Американская пресса: Контрнаступлению ВСУ может помешать низкий моральный дух украинской армии

В настоящее время сложно узнать, каков на самом деле моральный дух украинской армии, однако трудности, с которыми сталкиваются военкоматы при мобилизации граждан, могут быть явным признаком проблем, с которыми может столкнуться руководство ВСУ.


Как пишет обозреватель американского издания National Review, в одном из своих недавних интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о важной роли "маленьких побед" в ходе боев за Артемовск. По его словам, очень важно не дать российскому руководству почувствовать слабость украинской армии. В том же интервью Зеленский также рассказал о последствиях потери Артемовска для Украины. По его словам, после потери этого города украинское общество начнет подталкивать руководство страны к началу мирных переговоров и соглашениям с Россией.

Обозреватель западного издания задается вопросом: был ли прав Зеленский, когда утверждал о неминуемом ослаблении общественной поддержки военных усилий его правительства после потери Артемовска. Определить это непросто потому что на Украине закрыты все оппозиционные СМИ, а все проявления инакомыслия сразу же жестко пресекаются.

Однако, одним из возможных признаков существования проблем являются многочисленные сообщения о существовании на Украине серьезных трудностей с вербовкой и мобилизацией военнослужащих для широко анонсированного контрнаступления. Если в первые месяцы после начала российской спецоперации на Украине Киев не испытывал абсолютно никаких проблем с вербовкой граждан в ВСУ, то в настоящее время, когда многие из мобилизованных уже погибли или получили ранения, украинские власти столкнулись с трудностями при попытке найти им замену, и вынуждены призывать граждан, у которых нет ни малейшего желания служить, а также не имеющих никакой военной подготовки.

Западные союзники оказывают сильное давление на украинское руководство в попытках вынудить украинскую армию начать широкомасштабное контрнаступление, успех которого также важен для Зеленского, чтобы сохранить влияние внутри своей страны.
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12 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:57
    0
    начать широкомасштабное контрнаступление, успех которого также важен
    Это можно отнести и к нашей Армии ! Успех нам очень нужен.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:18
      0
      Нам бы интереснее было прочитать о боевом духе американских вояк во всех военных операциях, которые США проводили за последние 30 лет.
      Себя то они считают круче всех, да только с равным себе противником похоже не воевали напрямую со времён ВМВ. no
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:58
    +1
    Осознание неизбежности поражения вот, что гнетёт тех, кто способен мыслить.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:26
      0
      Янки найдут массу причин для оправдания ВСУ, а при случае и обвинят их в том, чего даже не было.
      Сначала загадили мозги аборигенам Украины русофобией и бандеровским национализмом, убрали неугодных и затравили русскоязычных, потом натравили их на Россию и русских, а теперь вот ищут оправдание "успехам" ВСУ на полях войны и при случае обвинят всё местное командование в не компетенции, продажности и трусости.
      Что что а вешать на других свои промахи янки горазды. negative
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:59
    +3
    низкий моральный дух украинской армии

    с наркотой перебои? what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:00
      +2
      Вестимо "бодрящие таблетки" гегемон не подвез во-время. А на свои шмаль покупать - накладно. Вот и "упал дух моральный" у шароварных....
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: Mouse
      с наркотой перебои?

      Обсуждается бюджетный вариант со строительством скипидарной фабрики. Со "ски" пока проблемы, остальное присутствует в избытке
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:59
    +2
    Поиски низкого боевого духа ни к чему не приведут.Они сражаются,и сражаются стойко.Это-факт
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    0
    Заголовок статьи
    Контрнаступлению ВСУ может помешать низкий моральный дух украинской армии
    А в статье о трудностях мобилизации и нежелании идти на фронт. Так выходит низкий моральный дух у тех кто должен идти в армию. Сегодня западные СМИ находят все новые поводы для того, чтобы оправдать так затянувшееся начало "грандиозного наступления" и западной аудиторией это воспринимается.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:10
    0
    Американская пресса: Контрнаступлению ВСУ может помешать низкий моральный дух украинской армии

    А высокая интенсивность нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории Украины (по целям) может помешать контрнаступлению ВСУ?
    А умерщвление нацистского руководства (как в своё время Дудаева и прочих) может сорвать контрнаступление ВСУ?
    А показательные казни нацистских преступников могут понизить моральный дух украинской армии?
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:23
    +1
    Почему-то, последнее время, складывается впечатление что запад устал от украины, но прежде чем она сдохнет, он, запад хочет максимально нагадить россии, да и самим укропам. Поэтому и понукают укроп к контрнаступлению и даже накачивают каким-то вооружением, чтобы этот "последний бой" оказался как можно более кровавым для обеих сторон. ИМХО
  8. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:53
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Поиски низкого боевого духа ни к чему не приведут.Они сражаются,и сражаются стойко.Это-факт


    Кто-то - стойко, кто-то - не совсем стойко. Важна динамика. Кого становится больше - стойких или не очень.
    Нужно не искать низкий боевой дух, а стараться понизить его у противника, используя все доступные средства.
    Падение Бахмута - явно не подняло боевой дух ВСУк.