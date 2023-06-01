Госдума денонсировала договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий

Договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива приказал долго жить, решение о денонсации соглашения приняла Госдума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.Депутаты Госдумы на очередном пленарном заседании приняли закон о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как говорится в пояснительной записке к документу, после вхождения в состав России новых регионов Украина утратила выход к морю и оно стало действительно внутренним российским.- говорится в записке.Договор между Россией и Украиной о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года, а феврале этого Украина денонсировала все договоры с Россией, касающиеся Азовского моря и т.д. 24 мая президент Росси Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора с Киевом, поскольку он утратил свое значение. Депутаты закон поддержали, теперь он отправится на утверждение в верхнюю палату парламента - Совет Федерации, а потом придет на подпись президенту.Стоит отметить, что Украина разорвала связи с Россией, денонсировав почти все договоры о сотрудничестве во всех сферах. Началось это после 2014 года, когда в результате госпереворота к власти пришли прозападные политики. После начала СВО Киев окончательно порвал с Москвой.