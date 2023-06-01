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Госдума денонсировала договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

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Госдума денонсировала договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

Договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива приказал долго жить, решение о денонсации соглашения приняла Госдума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.


Депутаты Госдумы на очередном пленарном заседании приняли закон о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как говорится в пояснительной записке к документу, после вхождения в состав России новых регионов Украина утратила выход к морю и оно стало действительно внутренним российским.

В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий

- говорится в записке.

Договор между Россией и Украиной о совместном использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года, а феврале этого Украина денонсировала все договоры с Россией, касающиеся Азовского моря и т.д. 24 мая президент Росси Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора с Киевом, поскольку он утратил свое значение. Депутаты закон поддержали, теперь он отправится на утверждение в верхнюю палату парламента - Совет Федерации, а потом придет на подпись президенту.

Стоит отметить, что Украина разорвала связи с Россией, денонсировав почти все договоры о сотрудничестве во всех сферах. Началось это после 2014 года, когда в результате госпереворота к власти пришли прозападные политики. После начала СВО Киев окончательно порвал с Москвой.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:01
    +6
    Кстати,а что там с признанием легитимности выбора зелибобика,или признание государственности на вна?Не пора ди и это денонсировать?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:04
      +3
      этот клоповник под названием Украина надо денонсировпать вместе с Зелибобой, одно зараза от них, сделать одну широкую степь и арбузы выращивать.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:10
      +3
      Госдума денонсировала договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

      Что-то запоздали малость с принятием. Теперь на очереди акватория Черного моря.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:15
        +3
        После начала СВО Киев окончательно порвал с Москвой.
        Не скажите ! Газ через Окраину качаем, деньги ей платим....Около 700 предприятий на Окраине принадлежат нашим аллигархам, не считая совместных ! Бизнес на крови !
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:16
        -3
        На сколько по времени опоздали, укажите пжл. приемлемую по вашему мнению дату, желательно с обоснованием, почему тогда, а не сейчас.
      3. кредо
        кредо Сегодня, 13:32
        0
        Много чего ещё можно денонсировать.
        Вот, например, пора уж давно вернуться к позорному договору по акватории Тихого океана и запустить пробного ежа в широкие штаны к янкам вопрос о законности нахождения в их составе Аляски и западного побережья в целом. wink
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:47
          0
          Про Аляску не америкосов спрашивать надо, а документы готовить для искового заявления.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:05
    +5
    Нам необходимо сделать так, чтобы Черноё море обрело своё исконное название - Русское
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:09
      +4
      Как можно-с? Друг-Эрдоган обидется на такое название. lol
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:14
        +2
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Нам необходимо сделать так, чтобы Черноё море обрело своё исконное название - Русское

        Совершенно верно! good
        Цитата: Nexcom
        Как можно-с? Друг-Эрдоган обидется на такое название.

        Босфор переименуем в Турецкий пролив...
        Только как быть с Есениным:
        Никогда я не был на Босфоре,
        Ты меня не спрашивай о нем.
        Я в твоих глазах увидел море,
        Полыхающее голубым огнем.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:22
      +3
      Нам необходимо сделать так, чтобы Черноё море обрело своё исконное название
      Для этого сначала необходимо Николаев и Одессу взять, отрезать Украине выход к морю (навсегда), после чего верстать новые морские границы, с которыми ознакомить НАТО.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:09
    +1
    Очень хочется чтобы Вассерман досидел в Думе до денонсирования договора с окраиной о совместном использовании Черного моря. Есть у него мнение и видение по данному вопросу, как у народного избранника, знает о чем думает электорат.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:14
    0
    Ещё бы их без доступа к Черному морю оставить,вернув себе Одессу,Николаев......мечты мечты...
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:21
    0
    по капле.... что бы подольше мучилась.... feel
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:23
    +1
    Это денансация с нашей стороны ,говорит о том что Зе и его мирный план посланы лесом со всем Западом.У нас не правила ,а законы.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:39
    0
    Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий

    Укропам остаётся только заявить:
    «Чисто психологически Крым/Азовское море мы взяли»

    wassat