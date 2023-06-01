Раскрыта разведывательная акция американских спецслужб с использованием iPhone

Как сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, удалось раскрыть специальную разведывательную операцию спецслужб США, которую они проводили, используя популярные гаджеты компании Apple – «Айфоны».
По данным ведомства, вредоносными программами было заражено несколько тысяч «айфонов», которые так или иначе связаны с российскими абонентами. В частности, отмечается, что зарождению подверглись даже сотовые телефоны, использовавшие зарубежные sim-карты, но зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.
В ФСБ считают, что подробная ситуация, которая произошла именно с пользователями «айфонов», говорит о том, что компания Apple имеет тесные связи со спецслужбами США и не соблюдает официально декларируемую политику конфиденциальности персональных данных.
Вредоносные ПО, которые атаковали гаджеты Apple, почему-то воспользовались именно предусмотренными производителем программными уязвимостями, отметили в ФСБ.
Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома
- говорится в сообщении ведомства.
iPhone, который производит американская корпорация Apple, является одним из наиболее распространённых и дорогих смартфонов в мире. По некоторым данным, в 2021 году в мире использовалось до 900 миллионов «айфонов».