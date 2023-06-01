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Раскрыта разведывательная акция американских спецслужб с использованием iPhone

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Раскрыта разведывательная акция американских спецслужб с использованием iPhone

Как сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, удалось раскрыть специальную разведывательную операцию спецслужб США, которую они проводили, используя популярные гаджеты компании Apple – «Айфоны».


По данным ведомства, вредоносными программами было заражено несколько тысяч «айфонов», которые так или иначе связаны с российскими абонентами. В частности, отмечается, что зарождению подверглись даже сотовые телефоны, использовавшие зарубежные sim-карты, но зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.

В ФСБ считают, что подробная ситуация, которая произошла именно с пользователями «айфонов», говорит о том, что компания Apple имеет тесные связи со спецслужбами США и не соблюдает официально декларируемую политику конфиденциальности персональных данных.

Вредоносные ПО, которые атаковали гаджеты Apple, почему-то воспользовались именно предусмотренными производителем программными уязвимостями, отметили в ФСБ.

Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома

- говорится в сообщении ведомства.

iPhone, который производит американская корпорация Apple, является одним из наиболее распространённых и дорогих смартфонов в мире. По некоторым данным, в 2021 году в мире использовалось до 900 миллионов «айфонов».
Использованы фотографии:
www.apple.com
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11 комментариев
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  1. Vert
    Vert Сегодня, 13:48
    +9
    Когда руководству говоришь -доказываешь что Айфон стукач, в ответ только смешок иди работай связист.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 13:54
      +1
      А почему айфоны зарождались? А другие телефоны производились! Опять пионер писал статейку?
      1. Комментарий был удален.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:56
      +3
      Вот поэтому у меня для деловых и приватных разговоров кнопочник, который в принципе не имеет шпионского софта и держит заряд 28 дней !!! Все остальное для баловства.
      1. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: Silver99
        Вот поэтому у меня для деловых и приватных разговоров кнопочник, который в принципе не имеет шпионского софта и держит заряд 28 дней !!! Все остальное для баловства.

        Стесняюсь спросить, приватных от кого? Если от прослушки наших компетентных органов, то это бред (всё слушается и будет слушаться), если от англосаксов, китайцев и европейцев с израильтянами, то тут вопрос, занимаете высокую государственную должность, таки да, а если простой гражданин, то нафик Вы им нужны. hi
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:07
      0
      Тут шпионы с Айфонами не пробегали?
      wink

  2. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 13:49
    +3
    Это они ещё в Windows не заглядывали.

    не соблюдает официально декларируемую политику конфиденциальности персональных данных
    С этим-то как раз наверняка всё строго по букве, просто никто пользовательское соглашение не читает.
  3. Комментарий был удален.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:53
    +2
    Странно, что по этому поводу не высказался Дмитрий Анатольевич. А может и высказался. Надо погуглить.))
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:22
      0
      Он занят, ищет шпионское ПО на своём айфоне.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:03
    +2
    Когда теперь Дмитрий "Айфоныч" Медведев демонстративно разломает свой Айфон?
    Ждем-с. wassat
    1. ShDE
      ShDE Сегодня, 14:17
      0
      Он с ледорубом шпили в британии осматривает.
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:22
    0
    удалось раскрыть специальную разведывательную операцию спецслужб США, которую они проводили, используя популярные гаджеты компании Apple – «Айфоны».

    Тоже мне, америку открыли, в принципе любой гаджет, любой фирмы, с динамиком и подключением даже к простой электросети уже потенциальный "жучок".
    А тут изначально великий соблазн что-то подглядывающее и подслушивающее внедрить. Наверняка
    Вредоносные ПО, которые атаковали гаджеты Apple,
    не атаковали, а тупо вносились с обновлениями, от самого Агрызка, изначально при покупке гаджета всё чистенько, а потом вдруг из неоткуда, бац и ты уже на прослушке.
    ПыСы. Я на ноуте заклеил видеокамеру wassat, а Вы?