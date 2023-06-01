Раскрыта разведывательная акция американских спецслужб с использованием iPhone

Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома

Как сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, удалось раскрыть специальную разведывательную операцию спецслужб США, которую они проводили, используя популярные гаджеты компании Apple – «Айфоны».По данным ведомства, вредоносными программами было заражено несколько тысяч «айфонов», которые так или иначе связаны с российскими абонентами. В частности, отмечается, что зарождению подверглись даже сотовые телефоны, использовавшие зарубежные sim-карты, но зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.В ФСБ считают, что подробная ситуация, которая произошла именно с пользователями «айфонов», говорит о том, что компания Apple имеет тесные связи со спецслужбами США и не соблюдает официально декларируемую политику конфиденциальности персональных данных.Вредоносные ПО, которые атаковали гаджеты Apple, почему-то воспользовались именно предусмотренными производителем программными уязвимостями, отметили в ФСБ.- говорится в сообщении ведомства.iPhone, который производит американская корпорация Apple, является одним из наиболее распространённых и дорогих смартфонов в мире. По некоторым данным, в 2021 году в мире использовалось до 900 миллионов «айфонов».