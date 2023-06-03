В рамках дела Трампа о секретных документах следователи захотели допросить генерала Милли, разработавшего в своё время план вторжения в Иран

В США заявили о записи, которая якобы показывает, что Трамп понимал, что он сохранил именно секретные документы после того, как покинул Белый дом. По словам неназванных источников прессы США, комментарии Трампа к записи предполагают, что он хотел бы поделиться информацией, но, при этом, знал об ограничениях своих возможностей рассекретить записи после президентства.Запись, которая сейчас находится в руках прокуратуры, показывает, что они следят не только за действиями Трампа в отношении секретных документов, обнаруженных на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде, но и за тем, что произошло в Бедминстере годом ранее.Источники описывают запись как «важную» улику в возможном деле против Трампа, который неоднократно заявлял, что может сохранить президентские записи и «автоматически» рассекретить документы.Прокуроры опросили свидетелей о записи и документе перед федеральным большим жюри. Этот эпизод вызвал существенный интересследователей и желание допросить по этому поводу генерала Марка Милли - главу Объединённого комитета начальников штабов США. Именно он был автором документа, в котором содержался план по нападению на Иран с развертыванием большого количества войск, к чему он неоднократно призывал президента Трампа за время его президентства.Летом 2021 года несколько человек записывали разговоры Трампа с журналистами и биографами.Трамп и его адвокаты дали несколько разных, часто противоречащих друг другу объяснений того, почему Трамп намеренно оставил у себя секретные документы в нарушение федерального закона, в том числе документы иранского досье. По крайней мере, так пишет пресса, лояльная (подконтрольная) Демпартии США.Однако та же пресса никакого внимания не уделяет секретным документам, которые по каким-то причинам оказались в гараже у действующего президента США Джозефа Байдена. Видимо, работает пресловутая формула «вы не понимаете, это другое»...