«Нарушений границы не допущено»: Минобороны сообщает об отражении атаки украинских боевиков на Белгородскую область

Российские войска совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвали попытку вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
По данным Минобороны, атака противника на границу началась в районе 3-х часов ночи 1 июня, ВСУ бросили в бой до 2-х мотопехотных рот, усиленных танками. Прорыв осуществлялся в районе населенного пункта Новая Таволжанка и пункта пропуска "Шебекино". Атаке предшествовал массированный обстрел приграничной территории.
В отражении нападения принимали участие подразделения военного ведомства, пограничники и отряды из системы ФСБ. Противник предпринял три попытки прорваться на нашу территорию, но безуспешно, по нему работала артиллерия, авиация ЗВО, ТОС "Солнцепек". Не сумев реализовать планы, всушники отступили, потеряв более 30-и боевиков, четыре броневика, одну РСЗО "Град" и пикап. Вся подбитая техника осталась по ту сторону границы, не сумев ее преодолеть.
Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований (...) На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап
- говорится в сообщении.
В Минобороны подтверждают, что на этот раз боевикам ВСУ прорваться на территорию России не удалось, провокация не получилась. Однако, это не первая и не последня попытка Киева устроить провокации на нашей территории, следует ожидать повторения атак как на Белгородскую область, так и на другие приграничные регионы.