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«Нарушений границы не допущено»: Минобороны сообщает об отражении атаки украинских боевиков на Белгородскую область

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«Нарушений границы не допущено»: Минобороны сообщает об отражении атаки украинских боевиков на Белгородскую область

Российские войска совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России сорвали попытку вооруженных формирований Украины прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


По данным Минобороны, атака противника на границу началась в районе 3-х часов ночи 1 июня, ВСУ бросили в бой до 2-х мотопехотных рот, усиленных танками. Прорыв осуществлялся в районе населенного пункта Новая Таволжанка и пункта пропуска "Шебекино". Атаке предшествовал массированный обстрел приграничной территории.

В отражении нападения принимали участие подразделения военного ведомства, пограничники и отряды из системы ФСБ. Противник предпринял три попытки прорваться на нашу территорию, но безуспешно, по нему работала артиллерия, авиация ЗВО, ТОС "Солнцепек". Не сумев реализовать планы, всушники отступили, потеряв более 30-и боевиков, четыре броневика, одну РСЗО "Град" и пикап. Вся подбитая техника осталась по ту сторону границы, не сумев ее преодолеть.

Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований (...) На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап

- говорится в сообщении.

В Минобороны подтверждают, что на этот раз боевикам ВСУ прорваться на территорию России не удалось, провокация не получилась. Однако, это не первая и не последня попытка Киева устроить провокации на нашей территории, следует ожидать повторения атак как на Белгородскую область, так и на другие приграничные регионы.
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24 комментария
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 13:23
    +6
    Жесть какая то, а ведь действительно, начинали в феврале прошлого года ради прекращения обстрелов Донбаса и Луганщини. А уже всё "старое приграничье" ежедневно сотни раз обстреливают и начинают на броне пробовать прорываться.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:25
      -2
      «Нарушений границы не допущено»: Минобороны сообщает об отражении атаки украинских боевиков на Белгородскую область
      молодцы... однако, я навсякий случай просмтриваю макароны "шебекинские",на предмет металла.осадки там странные.
      Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет.

      Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел.
      Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ.

      Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям.
      Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы.

      Сегодня наши дети уезжают - 200 человек семей, мамы, бабушки - с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду (извините, оговорился, в субботу, 3 июня) - 600 человек в Калугу и Ярославль.

      Телефоны, по которым можно обратиться за помощью в выезде из Шебекино и других насленных пунктов округа: 8(950)713 19 46, 8(915)528 80 63 8(904)530 16 80, 8(951)146-93-80, 8(951)766-62-16
      t.me/vvgladkov
      /2404
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:27
        0
        Не допущено, верно, но сам факт, что такое уже дважды происходит за короткое время (группа на броне). И не боятся ведь, вот в чем дело.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:58
          0
          А постоянные обстрелы приграничных населенных пунктов как соотносятся с недопущением нарушения границы
  2. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:25
    +2
    Ну, вот и ещё длиннее линия фронта стала, до самых "Трёх Сестёр"...
    Где обещанные дальневосточные бригады? Так и до повторения подвига подольских курсантов недалеко...
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 13:39
      +2
      Дальневосточные бригады воюют. Остались там судя по всему срочники и вновь мобилизованные - добровольцы. Нужно на защиту трех областей доп мобилизовать тыс 100. Вооружить, тем что в наличии и учить, учить, учить, а в дальнейшем дооворужать и пополнять опытными бойцами. А в их тылу расположить группы быстрого реагирования с боевыми вертолётами и прочей техникой. А в перспективе со стороны Украины будут провокации, а возможно и разведка боем, на что была похожа последняя вылазка.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:27
    +4
    Вот и Лукашенко признал

    «Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014—2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы»,

    Миротворцы блин. Теперь за "нас обманули мы не знали" платим серьезную цену. И до сих пор сопли жуют. Помню как Соловьев в студии убеждал экспертов что мы были не готовы, а Стариков утверждал, что разыгрывается "шахматная партия" по итогу которой мы "получим всю украину". Вот получили.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: ИванИванов
      разыгрывается "шахматная партия" по итогу которой мы "получим всю украину".

      Великий гроссмейстер облажался...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:27
    +3
    Это война: когда разгоняют панику в комментах или статьях, надо понимать: это война. Мы все на ней: те кто отражает натиск нацистов, те кто бъёт по ЦПР в Киеве, те кто пишет здесь. Просто у каждого она своя...
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:29
    -1
    Да атаки отбиты,но обстрелы из арты и минометов продолжаются.Сегодня с началом темного времени суток началось.Гремит арта до сих пор и не только на Шебекинском направлении вдоль всей границы.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:37
      0
      Вот и дело. Начали под Киевом, закончили атаками на старую границу и обстрелы приграничных районов, утешаясь и радуемся что это ответ "за удачную атаку на центр принятия решений"
  6. spirit
    spirit Сегодня, 13:31
    -1
    Непонятно,Зачем повторно нападать там где приковано всеобщее внимание и куда уже стянули силы ?к этому Щебекину?Логично нападать там где не ждут ,граница большая,там где тонко.Нелогичные действия request
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 14:19
      -1
      Какие туда силы стянуты ясно из текста сообщения - немного армии, немного погранцов, чуток чекистов, хорошо, артой и авиацией помогли, отбились вроде на время. Потери у врага небольшие, были бы у нас там реальные силы, может, и всех их положили бы.
      Потому и бьют в одно место, чтобы силы оттянуть с других фронтов. Стратегия, однако!
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 13:31
    +3
    Подумалось: если бы с националистами воевала Советская армия, то уже летом 2022-го, не покладая рук, вовсю трудились особисты, фильтруя и определяя "всем сёстрам по серьгам" пленным военнослужащим бывшей армии бывшей Украины...
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 13:39
      +3
      Цитата: isv000
      Подумалось: если бы с националистами воевала Советская армия, то уже летом 2022-го, не покладая рук, вовсю трудились особисты, фильтруя и определяя "всем сёстрам по серьгам" пленным военнослужащим бывшей армии бывшей Украины...

      тогда было государство и власть, а теперь государство одно название, а власть в руках вечно жующего кое-что
  8. Million
    Million Сегодня, 13:33
    +2
    Наверное сейчас поставят много минусов,но
    по нему работала артиллерия, авиация ЗВО, ТОС "Солнцепек". Не сумев реализовать планы, всушники отступили, потеряв более 30-и боевиков

    Такая мощная работа и всего 30 боевиков уничтожено.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 13:42
      +2
      На самом деле тоже не очень понятно! Я понимаю одни погранцы со стрелковкой были бы. А то погранцы, МО, ФСБ, Росгвардия. И вооружение применено, артиллерия обычная и реактивная, авиация, ТОСы. Тогда куда они все палили?
      1. Million
        Million Сегодня, 14:11
        -1
        да!Учитывая что
        ТОС-1А "Солнцепек" использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью. В пакете 24 таких боеприпаса. Они способны укрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. Дальность удара "Солнцепека" - до 6 километров.

        от 2-х мотопехотных рот, усиленных танками ничего бы не осталось.
  9. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:40
    +4
    "Вся подбитая техника осталась по ту сторону границы"
    А мы зайти по ту сторону границы не можем, хотя бы для захвата в плен раненых врагов и фотофиксации подбитой вражеской техники? Ну хоть с беспилотника снять можно?
    1. iury.vorgul
      iury.vorgul Сегодня, 14:31
      0
      Как можно нарушать территориальную целостность государства - члена ООН. А вдруг партнеры обидятся и выгонят сыночков из элитных военных школ, а дочек - из элитных бутиков. И БАБЛО ОТБЕРУТ !!!!!!!!
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:40
    +3
    уничтожено более 30-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО «Град», один пикап

    Шоб уже наши енералы так воевали, как шшитають...
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:41
    0
    Цитата: spirit
    Непонятно,Зачем повторно нападать там где приковано всеобщее внимание и куда уже стянули силы ?к этому Щебекину?Логично нападать там где не ждут ,граница большая,там где тонко.Нелогичные действия request

    Для небратьев медийная составляющая значит больше, чем потери.
  12. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 13:50
    +1
    Технику надо бы забирать, если она ремонто пригодна, иначе укры ее починят и снова будут пользоваться.
  13. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 13:54
    +3
    У всего происходящего есть одна причина: отсутствие хоть какой-то кадровой политики. Чиновник, генерал ни несет никакой ответственности за совершенные ошибки. Все на своих местах. И как итог - чудовищная деградация управленческой системы и идеологии.