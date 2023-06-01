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В Польше приступили к замене надписей на дорожных знаках с Калининград на «Крулевец»

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В Польше приступили к замене надписей на дорожных знаках с Калининград на «Крулевец»

Польские власти, заряженные русофобией до состояния, близкого к невменяемости, совершают демарши, которые по их мнению направлены во вред России, а на самом деле находятся на грани абсурда. Одним из таковых стало принятое 9 мая, дата явно выбрана не случайно, решение комиссии по стандартизации географических названий за границами Польши, действующей при главном геодезисте страны. Согласно нему, в Польше отныне российский город Калининград должно именовать Крулевец, а область была «переименована» в Крулевецкую.


На обычных формальных заявлениях о необходимости иначе произносить и писать название самого западного региона РФ и его административного центра Варшава решила не останавливаться.

Польский интернет-портал Gazeta.pl сообщает, что в граничащем с Калининградской областью Варминьско-Мазурском воеводстве начались работы по замене дорожных указателей, на которых присутствует слово «Калининград». По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, дорожным рабочим предстоит заменить 26 информационных таблиц, где вместо «старого» названия города должна появиться надпись «Крулевец». Для освещения «исторического» события приглашены репортеры.

Причем 14 дорожных знаков будут заменены полностью, а на 12 в целях экономии название Калининграда будет закрыто наклейкой с надписью «Крулевец». Как поступать с огромным количеством упоминаний Калининграда и Калининградской области в тысячах информационных онлайн и офлайн носителях, которые уже существуют в Польше, власти ничего не сообщают.

Использованы фотографии:
Соцсети
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32 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:40
    +6
    Ой зря они это делают... Ну, если денег не жалко, то пусть лучше на этот "дурдом" их тратят, чем на оружие для Украины
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:41
      +4
      У них там крулевец головного мозга.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:47
        +7
        Гданьск - это Данциг.
        Вроцлав - это Бреслау. И т.д.
        В Польше много чего нужно переименовать. laughing
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 14:05
          0
          Только эти советские подарки, за которые 600 тыс солдат заплатили своими жизнями, обратно просто так не заберешь.
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:41
    +2
    смешно
    тоже как эти дурачки поступить?
    указатель на границу и надпись "там пшеки" belay
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 13:43
      +2
      Не пшеки, а жители Привисленского края.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: nepunamemuk
      указатель на границу и надпись "там пшеки"

      Вообще то их всегда называли «ляхами».
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: nepunamemuk
      указатель на границу и надпись "там пшеки"

      Достаточно будет:
      «Psia krew»
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:41
    +3
    при въезде требовать с пшеков расписку что они не признают польское название, нет, разворачивать обратно
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      при въезде требовать с пшеков расписку что они не признают польское название, нет, разворачивать обратно

      Вношу рацпредложение - требовать расписку, что не признают, а потом все равно разворачивать обратно! Нахрена они тут нам?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: Bingo
        Нахрена они тут нам?

        то же вариант
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:44
    +1
    Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало . Одни Грузию переименовали, другие Калининград , но не грузинам не россиянам от этого не жарко , не холодно.
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:46
    0
    И какое право они имеют переименовывать наш Кенигсберг? Да ещё название какое-то тошнотно-свинотное. Пусть лучше такое же дурацкое название Гдыня меняют на гораздо более благозвучное Данциг.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:50
      0
      Они же не в России переименовывают, а у себя. Кто же им запретит?
      И не путайте Гданьск с Гдыней. Это разные города.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: УАЗ 452
      И какое право они имеют переименовывать наш Кенигсберг? Да ещё название какое-то тошнотно-свинотное.

      глупость даже патриотичная глупостью остается
      Кёнигсберг и Крулевец одно и то же название только в разных языках, кстати по русски оно звучало Королевец
      вы же из трусов не выпрыгиваете что по английски Москва звучит как Москоу а по казахски Маскеу
      Китайцы на вас бочку не катят что вы их китайцами называете хотя они это произносят как Чжун Го

      внутри страны как хотят так и пишут, а вот в проездных и транзитных документах если не верно название то ...
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:49
    +1
    fool Это называется когда коту делать нечего он знаки меняет. Ведь смысла в этом никакого.
  7. Million
    Million Сегодня, 13:50
    +2
    Сейчас минусов понаставят,но у нас зачем то переименовали город-герой Ленинград в Санкт-Петербург.,который все почему то называют Питером.Область так и осталась Ленинградской.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 13:56
      -4
      а что тебе не нравится? захотели жители и переименовали. и это 2 разных субъекта
      предложите людям Петербургскую губернию, в противном случае вас все устраивает
      1. Million
        Million Сегодня, 14:00
        0
        Сразу бы и переименовали бы Ленинград в Питер.И не думаю,что жители были за переименование города-героя.
        1. Трямс
          Трямс Сегодня, 14:15
          +1
          Цитата: Million
          Сразу бы и переименовали бы Ленинград в Питер.И не думаю,что жители были за переименование города-героя.

          а че "не думать", это референдум - граждане выбирали себе название
          а сленг - это сленг. Есть СПб, есть Мск, Екб - совершенно нормально

          Т.е. вы не в курсе, что разные субъекты и что был референдум - нормально..
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 13:58
      +2
      Что значит зачем? Антисоветчики при власти искореняли все связанное с СССР, до чего смогли дотянуться.
      В городе их позиции были сильны, в области не дали развернуться - все просто.
  8. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 13:51
    0
    Нормально.Пусть тренируются.
    Если так дальше продлится,им навк этот позднее пригодится.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:51
    +1
    Einstein aurait dit :
    " il y a deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, mais pour le premier il y a des doutes"
    Là avec ces panneaux nous avons un exemple flagrant que pour la seconde c'est vraiment infinie...

    Говорят, что Эйнштейн сказал: «Есть две бесконечные вещи: вселенная и человеческая глупость, но для первой есть сомнения» Там с этими панелями у нас есть вопиющий пример, что для второго он действительно бесконечен...
  10. HAM
    HAM Сегодня, 13:51
    +1
    Надо бы немчуре подсказать,что раз пошла такая мода,то и истинно немецкие города,находящиеся временно в Польше,необходимо переименовать по исторической справедливости,с будущем возвращением .......................
  11. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 13:52
    0
    Надо Варшаву в Долбоград переименовать.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:54
    0
    Переименовать чтоль их В Пшепрашемовку?
  13. Петровск
    Петровск Сегодня, 13:54
    0
    Переименовать Польшу в Пшекию. Или Поленницу.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    0
    Польские власти, заряженные русофобией до состояния, близкого к невменяемости
    Это не "близкого к", а полная невменяемость и по всей видимости желание побыстрее получить по сусалам, чтобы после этого все "прогрессивное человечество" встало на защиту "маленькой и безобидной Польши".
  15. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:58
    0
    Задача любого русофобского правительства- это максимально испортить отношения между народами. Вот Дуда и его компашка уже не знают, что бы ещё придумать.
  16. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:59
    0
    репортеры. вместо «старого» названия города должна появиться надпись «Крулевец». Для освещения «исторического» события приглашены

    Можно всем населенным пунктам, полученным Польшей от Германии, вернуть «исторические названия».
  17. Million
    Million Сегодня, 14:04
    0
    Надо на поляков немцев натравить,те тоже небось вспоминают,что Калиниград был когда то Кенигсбергом.
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:13
    0
    Да ради бога. Сходят с ума и пусть сходят. Их дурь и их проблемы.
    А что касается географических названий, по разному звучащих на разных языках, то это распространенная практика.
    Примеры:
    Грузия - Georgia (Жоржия)
    Япония - Japan (Жопен)
    Лиссабон - Lisboa (Лышбоа)