В Польше приступили к замене надписей на дорожных знаках с Калининград на «Крулевец»

Польские власти, заряженные русофобией до состояния, близкого к невменяемости, совершают демарши, которые по их мнению направлены во вред России, а на самом деле находятся на грани абсурда. Одним из таковых стало принятое 9 мая, дата явно выбрана не случайно, решение комиссии по стандартизации географических названий за границами Польши, действующей при главном геодезисте страны. Согласно нему, в Польше отныне российский город Калининград должно именовать Крулевец, а область была «переименована» в Крулевецкую.На обычных формальных заявлениях о необходимости иначе произносить и писать название самого западного региона РФ и его административного центра Варшава решила не останавливаться.Польский интернет-портал Gazeta.pl сообщает, что в граничащем с Калининградской областью Варминьско-Мазурском воеводстве начались работы по замене дорожных указателей, на которых присутствует слово «Калининград». По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, дорожным рабочим предстоит заменить 26 информационных таблиц, где вместо «старого» названия города должна появиться надпись «Крулевец». Для освещения «исторического» события приглашены репортеры.Причем 14 дорожных знаков будут заменены полностью, а на 12 в целях экономии название Калининграда будет закрыто наклейкой с надписью «Крулевец». Как поступать с огромным количеством упоминаний Калининграда и Калининградской области в тысячах информационных онлайн и офлайн носителях, которые уже существуют в Польше, власти ничего не сообщают.