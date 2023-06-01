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Российская РСЗО «Смерч» поразила пункт управления украинской армии в Запорожской области

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Российская РСЗО «Смерч» поразила пункт управления украинской армии в Запорожской области

Группировка ВС РФ "Восток" при помощи удара РСЗО "Смерч" нанесла удар по пункту управления украинской армии в населенном пункте Трудове на Запорожском участке линии боевого соприкосновения.


Также сообщается, что ударами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" были поражены два опорных пункта украинских боевиков в районе населенных пунктов Степовое и Привольное.

На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями была вскрыта и уничтожена огнем из минометов украинская разведгруппа к северу от населенного пункта Лобковое.

Расчетами самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" были нанесены удары по скоплениям живой силы боевиков киевского режима в пунктах их временной дислокации в населенных пунктах Полтавка и Малая Токмачка.

На Южно-Донецком участке фронта силы военной группировки "Юг" российской армии уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в населенном пункте Великая Новоселка, а также расчет ПТРК в районе населенного пункта Пречистовка. Кроме того, был поражен опорный пункт ВСУ южнее Водяного.

Ударом тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" также уничтожен опорный пункт украинской армии в районе оккупированного ВСУ города Угледар. Расчетами ЗРК "Стрела-10" и "Тор" были сбиты украинские БПЛА "Лелека" и "Фурия".

Ранее сообщалось, что ударом ВКС РФ, нанесенным по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области были уничтожены несколько истребителей и хранилище поставленных из Великобритании ракет Storm Shadow. По некоторым данным, получили значительные повреждения либо были уничтожены не менее пяти самолетов Су-24.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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2 комментария
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 14:27
    +1
    Что то за крайние 2 недели ... прям ракеты летят пачками и разного типа и калибра
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:32
      0
      Успеха и здоровья нашим российским войскам!
      Смерть ненавистному нами врагу!