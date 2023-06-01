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Подразделения 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» перешли в наступление в районе Марьинки - Минобороны

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Подразделения 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» перешли в наступление в районе Марьинки - Минобороны

Российские войска продолжают вести бои по всей линии соприкосновения, нанося удары артиллерией и авиацией по позициям ВСУ. Активные боевые действия идут на Донецком направлении, где штурмовые отряды 1-го армейского корпуса предпринимают попытки взломать оборону Авдеевки. В районе Марьинки в наступление перешли штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", переброшенного на данное направление с другого участка. Бои идут ожесточенные, противник несет большие потери, как в личном составе, так и в вооружениях и технике. В районе Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов.


Под Артемовском ВСУ предпринимают попытки продавить нашу оборону по флангам, но безуспешно. В Генштабе ВСУ накануне признали, что контрнаступление в районе города приостановлено, но про потерю Бахмута продолжают молчать, хотя контроль над ним был утерян еще 20 мая.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без особых изменений, хотя там наши тоже поддавливают ВСУ, заставляя их вводить в бой тщательно сберегаемые резервы. Активно работает артиллерия и авиация, нанося удары по позициям противника, пресекаются действия украинских ДРГ, которые активизировались еще в мае. За последние сутки нейтрализовано четыре разведывательно-диверсионных группы, сообщается о больших потерях ВСУ. В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады ТРО. В районе Северска поражен командно-наблюдательный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях продвижения наших войск не отмечено, продолжаются позиционные бои. Работает артиллерия, сверху атакует авиация. Противник также не предпринимал наступательных действий, но прощупывание обороны идет постоянно. В районе Горькое Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 108-й бригады ТРО, а в районе Новоандреевки сбит украинский штурмовик Су-25. Постарались зенитчики.
 
На Херсонском направлении продолжается контрбатарейная борьба, также наши наносят удары по выявленным позициям ВСУ на правом берегу Днепра. На островах в серой зоне вроде спокойно, информации о боях оттуда нет.

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7 комментариев
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  1. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 13:55
    +4
    С Богом!

    "Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."
  2. Степняк
    Степняк Сегодня, 14:01
    +1
    Это уже она (на "В" начинается, на "а" кончается), или ещё нет?
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:15
    +4
    Удачи парням и с наименьшими потерями!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:19
    +2
    Что там в районе Угледара?Сообщения совершенно противоречивые
  5. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 14:21
    0
    Ох уж эта Марьинки мучено-перемученная
  6. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 14:26
    -2
    Музыканты зачистили Артемовск. Ахматовцам дали возможность зачистить Марьенку.
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:33
    0
    Понеслась скакать по кочкам. Раскручивали Пригожина, теперь будут раскручивать чеченов.