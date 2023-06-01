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Лукашенко: Единственная наша с Россией ошибка в отношении Украины в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах

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Лукашенко: Единственная наша с Россией ошибка в отношении Украины в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах

Президент Белоруссии в очередной раз высказался по поводу вооружённого конфликта на Украине. Александр Лукашенко, комментируя ситуацию, заявил, что Москва и Минск, по его мнению, допустили единственную ошибку в плане происходящего на Украине.


Глава Республики Беларусь:

Наверное, наша единственная ошибка состоит в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах, когда у Украины не было ни армии, ни готовности.

По словам Лукашенко, пока Россия и Белоруссия всё хотели урегулировать мирно, на Украине при поддержке Запада наращивали военный потенциал, создавали боеспособные вооружённые силы.

Лукашенко:

Я согласен с президентом России Путиным, который говорит, что не мы начали эту войну. Война, на самом деле, началась задолго до 2014 года.

Напомним, что ранее на территории Белоруссии были подписаны так называемые Минские соглашения, включая «Минск-2». Они предписывали отвод войск и, что немаловажно, поэтапную интеграцию Донбасса в состав Украины. Вместо того, чтобы выполнять эти пункты, Киев шёл по пути тотальной милитаризации, а зимой 2021-2022 годов окончательно утвердил план по военному вторжению в ДНР и ЛНР. Начало российской спецоперации сорвало планы Киева и его западных кураторов по силовому захвату Донецка и Луганска.

Ранее, как известно, Меркель и Олланд, выступившие в своё время гарантами исполнения соглашений Украиной, после начала российской СВО сбросили маски, раскрыв секрет Полишинеля о том, что «Минск-2» подписывался лишь для того, чтобы дать Киеву выиграть время и подготовить свою армию.
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15 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:08
    -1
    Я думаю, что Лукашенко и в 2014 году это прекрасно понимал, как и мы все, да только кто нас спрашивает.
    Но у гаранта с друзьями-олигархами, как всегда был хитрющий план.
    Вот и расхлебываем всей страной все его планы, а он нам рассказывает, что его наивного за нос водили.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 14:18
      +4
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Я думаю, что Лукашенко и в 2014 году это прекрасно понимал, как и мы все, да только кто нас спрашивает.


      Вы думаете, а я не забыл. Лукашенко сейчас давит на на то, что граждане забыли о чём говорил Лукашенко в 2014 году. Мирные переговоры. Минск-1, Минск-2 это его идея. А сейчас он строит из себя Вангу. Только эта Ванга поддерживала Украину в 2014 году.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:09
    +4
    Верно,Александр Григорьевич.И приходится кровью наших воинов испрпвлять это все.Только что то мне кажется Вы в это время говорили про совсем другое...Про суверенитет Украины над Крымом и все такое..Змагары Вас "отблагодарили" за это ,не так ли? yes
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:09
    +7
    Батька,забыл о своей многовекторности!Только попытка переворота ,по украинскому сценарию заставила его принять правильное решение.
    1. Labrador
      Labrador Сегодня, 14:18
      +2
      +1
      Союзничек обгадившийся! Где же признание территорий? Писюк усатый. А что через Беларусь фуру из польши с пластидом ввезли? Чего границы с пшеками и прибалтами открыты? А что дроны над самолетом ДРЛО летают? А что ж ты, курва усатаяя бчбшников кормил до 2020 года?
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:17
    +2
    Лукашенко: Единственная наша с Россией ошибка в отношении Украины в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах

    За эту "ошибку" теперь приходится платить большой кровью. Вы, по сути, теперь ничем не отличаетесь от януковича, который тоже пытаясь избежать крови, привёл страну к большой крови.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:17
    -1
    Батька, как всегда прав, ошибки прошлого мы теперь исправляем:
    "Огнем и мечом".
  6. Планем
    Планем Сегодня, 14:19
    0
    Батька признал очевидное, взяв при этом часть ответственности на себя. Хотя ответственность за это упущение лежит на руководстве России, а не Беларуси.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:19
    +1
    У вас, Александр Григорьевич Владимиром Владимировичем и договор о союзном государстве не договорён...Оба в возрасте, когда доделаете?
    Кому из вас в облом вводить единую валюту?
    Что касается Украины, то не по Московским договорённостям после 2014 года жили...
    Тут ВВП к Токаеву мухой войска кинул, а Януковичу помочь не захотел...
    Ладно, хотя бы Крым в Россию вернулся...
    * * *
    Все мы крепки задним умом...
  8. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 14:19
    +1
    Да уж, быстро переобулся батька...
    А в 14-м вещал, что "сепаратистов" надо уничтожать...
  9. Трямс
    Трямс Сегодня, 14:20
    +3
    ну да, без ракет, бпла, без всего, с Крымом без света, воды и снабжения (моста), без ВС, с неподготовленными экономиками прискакали бы решать вопросы
    а там через месяц уже был бы весь западный фарш (кто-то здесь гарантирует, что нет?) + неуничтоженные склады с бк
    Понятно, что Лукашенко тупо рисуется в глазах людей со сквозняком в голове, но все же не все такие и лучше иногда молчать, чем включать КомДивана.
  10. uralex
    uralex Сегодня, 14:22
    0
    В 2014 наши побоялись санкций, стали "договариваться", в итоге, все равно получили все возможные санкции... В 2022 побоялись войны с НАТО, стали чертить "красные линии, в итоге, все к этому и идет...
  11. Essex62
    Essex62 Сегодня, 14:23
    0
    Кардинальная, катастрофическая,судьбоносная. Всё пошло- бы совсем по другому,ни какой странной операции и включения, в нашу ГВ, гейропы.
  12. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:24
    0
    Оборотень изворотливый. Все хочет и дальше хитрить за счет России сохранился.
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:24
    0
    "Это хуже, чем преступление, это ошибка" (Буле де ла Мерт 1761-1840).