Президент Белоруссии в очередной раз высказался по поводу вооружённого конфликта на Украине. Александр Лукашенко, комментируя ситуацию, заявил, что Москва и Минск, по его мнению, допустили единственную ошибку в плане происходящего на Украине.
Глава Республики Беларусь:
Наверное, наша единственная ошибка состоит в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах, когда у Украины не было ни армии, ни готовности.
По словам Лукашенко, пока Россия и Белоруссия всё хотели урегулировать мирно, на Украине при поддержке Запада наращивали военный потенциал, создавали боеспособные вооружённые силы.
Лукашенко:
Я согласен с президентом России Путиным, который говорит, что не мы начали эту войну. Война, на самом деле, началась задолго до 2014 года.
Напомним, что ранее на территории Белоруссии были подписаны так называемые Минские соглашения, включая «Минск-2». Они предписывали отвод войск и, что немаловажно, поэтапную интеграцию Донбасса в состав Украины. Вместо того, чтобы выполнять эти пункты, Киев шёл по пути тотальной милитаризации, а зимой 2021-2022 годов окончательно утвердил план по военному вторжению в ДНР и ЛНР. Начало российской спецоперации сорвало планы Киева и его западных кураторов по силовому захвату Донецка и Луганска.
Ранее, как известно, Меркель и Олланд, выступившие в своё время гарантами исполнения соглашений Украиной, после начала российской СВО сбросили маски, раскрыв секрет Полишинеля о том, что «Минск-2» подписывался лишь для того, чтобы дать Киеву выиграть время и подготовить свою армию.