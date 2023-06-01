Лукашенко: Единственная наша с Россией ошибка в отношении Украины в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах

Наверное, наша единственная ошибка состоит в том, что мы не решили этот вопрос в 2014-15 годах, когда у Украины не было ни армии, ни готовности.

Я согласен с президентом России Путиным, который говорит, что не мы начали эту войну. Война, на самом деле, началась задолго до 2014 года.

Президент Белоруссии в очередной раз высказался по поводу вооружённого конфликта на Украине. Александр Лукашенко, комментируя ситуацию, заявил, что Москва и Минск, по его мнению, допустили единственную ошибку в плане происходящего на Украине.Глава Республики Беларусь:По словам Лукашенко, пока Россия и Белоруссия всё хотели урегулировать мирно, на Украине при поддержке Запада наращивали военный потенциал, создавали боеспособные вооружённые силы.Лукашенко:Напомним, что ранее на территории Белоруссии были подписаны так называемые Минские соглашения, включая «Минск-2». Они предписывали отвод войск и, что немаловажно, поэтапную интеграцию Донбасса в состав Украины. Вместо того, чтобы выполнять эти пункты, Киев шёл по пути тотальной милитаризации, а зимой 2021-2022 годов окончательно утвердил план по военному вторжению в ДНР и ЛНР. Начало российской спецоперации сорвало планы Киева и его западных кураторов по силовому захвату Донецка и Луганска.Ранее, как известно, Меркель и Олланд, выступившие в своё время гарантами исполнения соглашений Украиной, после начала российской СВО сбросили маски, раскрыв секрет Полишинеля о том, что «Минск-2» подписывался лишь для того, чтобы дать Киеву выиграть время и подготовить свою армию.