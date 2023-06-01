Командующий СВ ВСУ Александр Сырский признал остановку контрнаступления на Бахмутском направлении

В течение нескольких минувших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв враждебных намерений

Продвижение наших войск на флангах было приостановлено несколько дней назад. Но это не значит, что они стоят, они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем объявлять

Генштаб ВСУ наконец-то признал остановку контрнаступления на Бахмутском направлении, соответствующее заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.Генерал выступил перед журналистами и заявил, что продвижение ВСУ на флангах Бахмута "приостановлено" для выполнения каких-то "важных задач". По его словам, это случилось "несколько" дней назад, а не в 20-х числах мая, когда штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут и вся операция по его окружению потеряла всякий смысл. Также забыл он упомянуть, что на флангах ВСУ не сумели продвинуться и взять хотя бы один населенный пункт.- заявил Сырский.Остановку контрнаступления признали и в Минобороны Украины, видимо, соответствующая команда поступила из офиса Зеленского, так как все заявления были сделаны "под копирку" и в один день. За военное ведомство "отдувалась" замминистра обороны Анна Маляр.- заявила она.При этом ни Сырский, ни Маляр потерю Бахмута не признали, хотя с момента освобождения города от ВСУ прошло уже почти две недели. Скорей всего, соответствующей команды от Зеленского еще не поступало.