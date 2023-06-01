Украинские СМИ сообщили об ударах по Индустриальному району Харькова

В Харькове был нанесен удар по неким объектам на территории Индустриального района. Это следует из сообщений украинских медиа, ссылающихся на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.
Глава областной администрации Олег Синегубов тоже подтвердил факт прилетов по Харькову. О последствиях прилета не сообщается. Вероятно, затем украинские власти будут пытаться утверждать, будто бы российские войска в очередной раз обстреливали «жилые дома» или «заводские столовые».
В действительности никто дорогостоящие ракеты и даже беспилотники на атаки против бессмысленных с военной точки зрения целей тратить не будет. Российские Вооруженные силы с помощью высокоточного вооружения наносят удары по целям военного назначения, включая склады с вооружением и боеприпасами, места скопления военной техники и личного состава украинских формирований.
На территории Харьковской области базируется большое количество сил и средств ВСУ, в том числе и предназначенных для наступательных действий против российских территорий. Кроме того, Харьков – крупный центр украинской машиностроительной промышленности, задействованной в производстве вооружений. Здесь находятся цеха по ремонту военной техники и оружия. Поэтому не исключено, что удар был нанесен именно по таким целям. Но украинские СМИ в силу цензуры не могут публиковать достоверную информацию о том, куда именно попали ракеты.
Что интересно, воздушная тревога в Харькове в этот раз не объявлялась. Поэтому мощный взрыв в Индустриальном районе города стал неожиданным для местных жителей.