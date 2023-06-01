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Президент Украины посетовал, что надежды на вступление страны в НАТО становятся «все более отдаленными»

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Президент Украины посетовал, что надежды на вступление страны в НАТО становятся «все более отдаленными»

Перспективы Украины стать в скором будущем членом Североатлантического альянса, во что так хотелось бы верить высшему руководству киевского режима, являются весьма призрачными. Это был вынужден отметить и сам президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Молдавии.


Как отметил глава киевского режима, июльский саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе, должен завершиться принятием Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что Украине нужен «мирный саммит», вероятно, связывая со вступлением в НАТО перспективы завершения конфликта на условиях Киева.

В то же время, Зеленский дал понять, что это слова – отражение позиции Украины, а реальность выглядит несколько иначе, и это весьма пугает представителей киевского режима.

Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь

- заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о невозможности приема в НАТО новых членов во время вооруженного конфликта на Украине, явно говоря о Киеве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на воинственные речи о поддержке киевского режима, тоже не раз заявлял, что Украине в нынешнем состоянии в альянсе пока не место.

Понятно, что США и ряд других крупных игроков «коллективного Запада» не дают пока «добро» на вступление Украины, и Зеленский это понимает, но все еще пытается «разжалобить» западных политиков. Хотя в данном случае его актерские навыки вряд ли помогут: решения принимают, руководствуясь совсем иными соображениями, чем «жалостью» к киевскому режиму и его лидеру.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:39
    +1
    Остался только один путь..В черную дыру.Ну,или два путя-под березу,или осину..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:54
      +1
      Так они в эту чёрную дыру идут с 16 июля 1990 года.Со дня провозглашения государственного суверенитета Украины.И с каждым годом всё безумнее. Послушайте этот бред на видео ниже с 16:30 до 19:30.Там сплошной дурь дом.
      1. Комментарий был удален.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:14
          0
          С 16 минут 30 секунд по 19 минут 30 секунд на видео.3 минуты,чтобы понять всю суть бандеровщины.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:55
      0
      Уточню: ,, на гиляку,, Как они о нас когда то пели..
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 14:43
    +2
    Наши надежды становятся все более и более отдаленными
    Ослик начал догадываться, что морковка, болтающаяся перед его мордой, недоступна. Осталось догадаться почему это так. laughing
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:46
    0
    НАТО это военный союз, а не клуб самоубийц
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:48
    0
    Зе выполни угрозу,не будут принимать в НАТО в июле в Вильно,не едь как обещал.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:52
    0
    Эх, Zеля, Zеля. Да Путин ещё 20 лет назад хотел в НАТО...
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:53
    +1
    Во что они только не вступали.. Везде были. Всех ,, обслужили,, Итог- ,, поматроисили и бросили,, Страна с пониженной социальной ответственностью.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:05
    0
    Президент Украины посетовал, что надежды на вступление страны в НАТО становятся «все более отдаленными»
    он начал догадываться?!!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:12
    0
    Наши надежды становятся все более и более отдаленными
    А ты на, что рассчитывал? Говорил, что не лох, а оказался?
  9. Василий12
    Василий12 Сегодня, 15:59
    0
    Да, да,- немного тебе осталось сопливый, по белому свету ходить. Фашисткая власть в Украине будет уничтожена вместе с тобой. дьявольское отродье!