Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что мне приходится выражать это разочарование здесь

Перспективы Украины стать в скором будущем членом Североатлантического альянса, во что так хотелось бы верить высшему руководству киевского режима, являются весьма призрачными. Это был вынужден отметить и сам президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Молдавии.Как отметил глава киевского режима, июльский саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе, должен завершиться принятием Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что Украине нужен «мирный саммит», вероятно, связывая со вступлением в НАТО перспективы завершения конфликта на условиях Киева.В то же время, Зеленский дал понять, что это слова – отражение позиции Украины, а реальность выглядит несколько иначе, и это весьма пугает представителей киевского режима.- заявил Владимир Зеленский.Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о невозможности приема в НАТО новых членов во время вооруженного конфликта на Украине, явно говоря о Киеве. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на воинственные речи о поддержке киевского режима, тоже не раз заявлял, что Украине в нынешнем состоянии в альянсе пока не место.Понятно, что США и ряд других крупных игроков «коллективного Запада» не дают пока «добро» на вступление Украины, и Зеленский это понимает, но все еще пытается «разжалобить» западных политиков. Хотя в данном случае его актерские навыки вряд ли помогут: решения принимают, руководствуясь совсем иными соображениями, чем «жалостью» к киевскому режиму и его лидеру.