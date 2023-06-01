«Мужество заразно»: в британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу»

Украинские военные снова готовятся к контрнаступлению. На этот раз, к летнему.Об этом по итогам своего общения с военнослужащими на Украине рассказывают журналисты газеты The Guardian.В британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу». В статье говорится о его неизбежности и о сильных сторонах российской армии.Авторы утверждают, что подготовка британскими инструкторами украинских боевиков много им дала, но ее явно недостаточно. Ведь в последние десятилетия противниками военных из Соединенного Королевства были в основном нерегулярные вооруженные формирования на Ближнем и Среднем Востоке, а не оснащенные современной техникой армии. ВСУ же, отмечают британские журналисты, противостоят мощной регулярной армии России. Поэтому украинским боевикам после западной подготовки приходится дополнительно многому доучиваться.В британском издании отмечается, что интенсивная подготовка к контрнаступлению в подразделениях ВСУ ведется уже на протяжении почти полугода. Журналисты утверждают, что потеря Артемовска не деморализовала украинских военных. Один из командиров ВСУ даже заявил по этому поводу, что мужество так же заразно, как и страх.По мнению западных репортеров, судя по тому, что примерно каждый третий украинский военный, проходящий подготовку, только недавно призван, потери ВСУ в последнее время были очень значительными.Ранее о подготовке Украины к летнему наступлению заявил в интервью телеканалу CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби.