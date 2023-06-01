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«Мужество заразно»: в британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу»

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«Мужество заразно»: в британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу»

Украинские военные снова готовятся к контрнаступлению. На этот раз, к летнему.

Об этом по итогам своего общения с военнослужащими на Украине рассказывают журналисты газеты The Guardian.

В британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу». В статье говорится о его неизбежности и о сильных сторонах российской армии.

Авторы утверждают, что подготовка британскими инструкторами украинских боевиков много им дала, но ее явно недостаточно. Ведь в последние десятилетия противниками военных из Соединенного Королевства были в основном нерегулярные вооруженные формирования на Ближнем и Среднем Востоке, а не оснащенные современной техникой армии. ВСУ же, отмечают британские журналисты, противостоят мощной регулярной армии России. Поэтому украинским боевикам после западной подготовки приходится дополнительно многому доучиваться.

В британском издании отмечается, что интенсивная подготовка к контрнаступлению в подразделениях ВСУ ведется уже на протяжении почти полугода. Журналисты утверждают, что потеря Артемовска не деморализовала украинских военных. Один из командиров ВСУ даже заявил по этому поводу, что мужество так же заразно, как и страх.

По мнению западных репортеров, судя по тому, что примерно каждый третий украинский военный, проходящий подготовку, только недавно призван, потери ВСУ в последнее время были очень значительными.

Ранее о подготовке Украины к летнему наступлению заявил в интервью телеканалу CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:43
    +16
    Заразен может быть триппер....Мужеством надо обладать yes
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:49
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Мужеством надо обладать

      Угу. Порнографическая фраза "взял себя в руки" она же "овладел собой перед лицом опасности"
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:54
      +4
      Весенний контрнаступ плавно перешёл в летний, потом перейдёт в осенний, потом в зимний и опять в весенний laughing
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:03
        +2
        Цитата: Венд
        Весенний контрнаступ плавно перешёл в летний, потом перейдёт в осенний, потом в зимний и опять в весенний laughing

        У шизофреников в межсезонье обострение. laughing
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:50
    +6
    Ну вот. Теперь летнее. Может это они специально. Чтобы мы наступление не начинали. На осень потом перенесут. Потом на зиму. В армии как я понял прения. Армия говорит встретим наступ на своих подготовленных позициях, а потом погоним укров поганой метлой. А командование устало ждать и собирается бросать армию в наступление. Это то что я понял из донесений военкоров
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:51
    +1
    Украинские военные снова готовятся к контрнаступлению. На этот раз, к летнему.
    Чем дольше они готовятся тем меньше способны наступать. По крайней мере это исходит из сводок МО РФ.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:02
      -1
      По крайней мере это исходит из сводок МО РФ.

      Вот именно из сводок пресс службы МО РФ выходит всукам нечем и некому воевать.
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 14:51
    +2
    В британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу»
    Четыре времени года - 12 месяцев - 52 недели - 365 дней. Вариантов сроков "контрнаступов" море. laughing А если серьезно, не хотят они "контрнаступа", поскольку понимают, чем он закончится. Будет Зеленский ездить по миру с протянутой рукой, просить денег, танков, самолетов, ракет и далее по списку, стенать, что Украина спасает мир от кровожадной России, а мир (западный) будет делать вид, что ему верит.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:53
    +2
    Поговаривают что контрнаступ у Артемовска не задался похоже он им вообще теперь не шибко нужен...
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 15:47
      0
      Картинка интересная, но только номера 2388 в природе пока не существует ( https://revista.eljueves.es/ ), а на штрихкоде ещё и указан номер 2375. Не в первый раз уже такое вижу. Кто-то полюбил жанр фейковых европейских обложек.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:54
    +5
    У меня сосед тоже постоянно к чему-то готовиться: бросить пить, заняться спортом, сделать ремонт. Всё готовиться и готовиться, готовиться и готовиться...
  7. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 15:00
    +2
    Украинские военные снова готовятся к контрнаступлению. На этот раз, к летнему.

    Измором взять хотят, коварные?
  8. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:00
    +1
    «Мужество заразно»: в британской прессе рассказывается о подготовке ВСУ к летнему «контрнаступу». К контротступу в Польшу скорее...
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    +2
    Авторы утверждают, что подготовка британскими инструкторами украинских боевиков много им дала, но ее явно недостаточно. Ведь в последние десятилетия противниками военных из Соединенного Королевства были в основном нерегулярные вооруженные формирования на Ближнем и Среднем Востоке, а не оснащенные современной техникой армии. ВСУ же, отмечают британские журналисты, противостоят мощной регулярной армии России. Поэтому украинским боевикам после западной подготовки приходится дополнительно многому доучиваться.
    . Именно, о чем писали, отмечали неоднократно!
    Никто из забугорных радетелей не имеет опыта противостояния современной, мощной армии государства обладающего серьёзные военные, экономические и политические ресурсы!!!
    Воевать с бармалеями, туземцами, это совсем другое, а они не стали это учитывать понадеясь не знамо на что!
  10. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 15:09
    +1
    мелко британские кретины, какой контрнаступ - очередная могилизация украинских русских , подонков западенских только в заград отрядах держите, но и им благодаря вам прилетело, взорванные склады с вашими урановыми подарками в скором времени начнут активно сокращать поголовье бандеровского отребья, ну и восточной пшекии гиены европы тоже перепало
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:21
    0
    Анонсируемый Украиной "контрнаступ" служит не столько объявлением предстоящих действий, сколько психологическим фактором, а именно - поднять дух своего личного состава и населения оказать психологическое давление на личный состав и население России.
    Возможно - спровоцировать противника на какие-либо непродуманные действия - встречного наступления, передислокации и прочего.
    Это, возможно, и имело бы какой-то эффект, если бы не было так часто сдвигаемым вправо событием.
    Все уже привыкли.
    Во всех остальных смыслах объявление предстоящего наступления вызывает больше недоумение - зачем ставить противника в известность?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:22
    +1
    подготовка британскими инструкторами украинских боевиков много им дала, но ее явно недостаточно
    Чтобы оправдать затягивание не раз анонсированного "наступления" ВСУ англичане даже готовы признать, что недостаточно обучают (одним словом плохо) или совершенно не тому украинских в/сл. Наступление будет, но летом, а может быть осенью, но до распутицы.
  13. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 15:24
    -2
    Зимой кричали о зимнем наступлении. Весной — о весеннем. Летом — о летнем наступлении. Осенью — о осеннем.
    Хорошо, наше командование ниочём не кричит. Наше командование наступление вообще не интересует.
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:29
    0
    Это уцелевшие из Бахмута очень горят энтузиазмом?
    Сомневаюсь что-то.
    Если они и заразны, то уже не мужеством.
  15. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:45
    0
    Сначала пели о мощном весеннем контрнаступлении восхваляя укропскую непобедимость и твёрдость, теперь уже плавно перетекли на летнее. А куда же весенний "контрнаступ" пропал?
    Перефразирую классика:
    "Не всякое контрнаступление доплывёт до середины днепра!"